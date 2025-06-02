السعودية تقيم الحفل السنوي للقوات المشاركة في تأمين الحجاج.. فيديو
© AP Photo / Rafiq Maqboolالحجاج المسلمون يطوفون حول الكعبة خلال موسم الحج السنوي في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 17 يونيو/ حزيران 2024
© AP Photo / Rafiq Maqbool
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نظمت وزارة الداخلية السعودية، الحفل السنوي الخاص بالقوات المشاركة في موسم الحج لعام 2025، بحضور وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، والذي شهد عرضا عسكريا شاركت فيه مختلف القطاعات الأمنية.
وشهد الحفل تنفيذ فرضيات ميدانية تحاكي مختلف السيناريوهات الأمنية، واستعراض عدد من الآليات والمركبات الأمنية والتجهيزات المتقدمة، إضافة إلى طيران الأمن والعربات الخاصة المستخدمة خلال موسم الحج.
📹الداخلية السعودية تقيم الحفل السنوي للقوات المشاركة في الحج— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 2, 2025
نظمت وزارة الداخلية السعودية الحفل السنوي للقوات المشاركة في موسم حج هذا العام، بحضور وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.
وشهد الحفل تنفيذ فرضيات ميدانية تحاكي مختلف السيناريوهات الأمنية، واستعراض عدد من… pic.twitter.com/Y50bQ9hmAs
وأكد مدير الأمن العام السعودي، رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق محمد بن عبد الله البسامي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن "القيادة الحكيمة سخرت الإمكانيات كافة لخدمة الحج ورعاية الحجاج، وجعلت ذلك من أهم أولوياتها، ونتج عن تلك الجهود الكبيرة مخرجات يقتدى بها في إدارة الحشود البشرية، وفي التنسيق والتخطيط والتكامل بين القطاعات المختلفة؛ بما يحقق المراد ولينعم ضيوف الرحمن بأبهى صور الأمن والأمان".