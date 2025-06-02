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السعودية تقيم الحفل السنوي للقوات المشاركة في تأمين الحجاج.. فيديو
السعودية تقيم الحفل السنوي للقوات المشاركة في تأمين الحجاج.. فيديو
سبوتنيك عربي
نظمت وزارة الداخلية السعودية، الحفل السنوي الخاص بالقوات المشاركة في موسم الحج لعام 2025، بحضور وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، والذي... 02.06.2025, سبوتنيك عربي
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وشهد الحفل تنفيذ فرضيات ميدانية تحاكي مختلف السيناريوهات الأمنية، واستعراض عدد من الآليات والمركبات الأمنية والتجهيزات المتقدمة، إضافة إلى طيران الأمن والعربات الخاصة المستخدمة خلال موسم الحج. وأكد مدير الأمن العام السعودي، رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق محمد بن عبد الله البسامي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن "القيادة الحكيمة سخرت الإمكانيات كافة لخدمة الحج ورعاية الحجاج، وجعلت ذلك من أهم أولوياتها، ونتج عن تلك الجهود الكبيرة مخرجات يقتدى بها في إدارة الحشود البشرية، وفي التنسيق والتخطيط والتكامل بين القطاعات المختلفة؛ بما يحقق المراد ولينعم ضيوف الرحمن بأبهى صور الأمن والأمان".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, العالم العربي, أخبار العالم الآن

السعودية تقيم الحفل السنوي للقوات المشاركة في تأمين الحجاج.. فيديو

11:10 GMT 02.06.2025
© AP Photo / Rafiq Maqboolالحجاج المسلمون يطوفون حول الكعبة خلال موسم الحج السنوي في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 17 يونيو/ حزيران 2024
الحجاج المسلمون يطوفون حول الكعبة خلال موسم الحج السنوي في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 17 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Rafiq Maqbool
تابعنا عبر
نظمت وزارة الداخلية السعودية، الحفل السنوي الخاص بالقوات المشاركة في موسم الحج لعام 2025، بحضور وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، والذي شهد عرضا عسكريا شاركت فيه مختلف القطاعات الأمنية.
وشهد الحفل تنفيذ فرضيات ميدانية تحاكي مختلف السيناريوهات الأمنية، واستعراض عدد من الآليات والمركبات الأمنية والتجهيزات المتقدمة، إضافة إلى طيران الأمن والعربات الخاصة المستخدمة خلال موسم الحج.
وأكد مدير الأمن العام السعودي، رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق محمد بن عبد الله البسامي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن "القيادة الحكيمة سخرت الإمكانيات كافة لخدمة الحج ورعاية الحجاج، وجعلت ذلك من أهم أولوياتها، ونتج عن تلك الجهود الكبيرة مخرجات يقتدى بها في إدارة الحشود البشرية، وفي التنسيق والتخطيط والتكامل بين القطاعات المختلفة؛ بما يحقق المراد ولينعم ضيوف الرحمن بأبهى صور الأمن والأمان".
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