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https://sarabic.ae/20250602/الكشف-عن-أول-سيارة-في-العالم-مطلية-بالذهب-الخالص-في-الإمارات-1101206004.html
الكشف عن أول سيارة في العالم مطلية بالذهب الخالص في الإمارات
الكشف عن أول سيارة في العالم مطلية بالذهب الخالص في الإمارات
سبوتنيك عربي
ضمن فعاليات الدورة الـ55 لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، تم الكشف عن أول سيارة في العالم... 02.06.2025, سبوتنيك عربي
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وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أوضح أحمد ذياب، مدير التسويق في شركة رميزان للمجوهرات، أن السيارة من طراز GTR ، قد تم طلاؤها وتزيينها بالكامل بالذهب الخالص عيار 24. كما أشار إلى أن السيارة زينت بتطريزات دقيقة منقوشة يدويًا، أنجزها فنان ياباني محترف، واستغرق العمل عليها أكثر من عام كامل. وتبلغ القيمة السوقية للسيارة نحو مليون دولار أمريكي.وتضمنت عروض المعرض تشكيلة واسعة من المجوهرات المصنوعة من الذهب، والألماس، والبلاتين، والفضة، إلى جانب ساعات فاخرة وأحجار كريمة نادرة، ما يجعله منصة متميزة لعشاق الفخامة والإبداع في التصميم.
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منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري, تقارير سبوتنيك
منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري, تقارير سبوتنيك

الكشف عن أول سيارة في العالم مطلية بالذهب الخالص في الإمارات

09:15 GMT 02.06.2025 (تم التحديث: 11:33 GMT 02.06.2025)
© Sputnik . Basel Shartouhصورة لسيارة في مركز إكسبو الشارقة في الإمارات العربية المتحدة
صورة لسيارة في مركز إكسبو الشارقة في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
© Sputnik . Basel Shartouh
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ضمن فعاليات الدورة الـ55 لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، تم الكشف عن أول سيارة في العالم مطلية بالكامل بالذهب الخالص عيار 24 قيراط، في سابقة تعد الأولى من نوعها عالميًا.
وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أوضح أحمد ذياب، مدير التسويق في شركة رميزان للمجوهرات، أن السيارة من طراز GTR ، قد تم طلاؤها وتزيينها بالكامل بالذهب الخالص عيار 24. كما أشار إلى أن السيارة زينت بتطريزات دقيقة منقوشة يدويًا، أنجزها فنان ياباني محترف، واستغرق العمل عليها أكثر من عام كامل. وتبلغ القيمة السوقية للسيارة نحو مليون دولار أمريكي.

يعد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في صناعة المجوهرات والساعات على مستوى العالم، ويقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ويستقطب المعرض في دورته الحالية أكثر من 500 علامة تجارية من 26 دولة، بمشاركة أكثر من 1800 مصمم وصانع ومختص من كبار الأسماء في قطاع الذهب والمجوهرات عالميًا.

© Sputnik . Basel Shartouhصورة لسيارة في مركز إكسبو الشارقة في الإمارات العربية المتحدة
صورة لسيارة في مركز إكسبو الشارقة في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
صورة لسيارة في مركز إكسبو الشارقة في الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . Basel Shartouh
وتضمنت عروض المعرض تشكيلة واسعة من المجوهرات المصنوعة من الذهب، والألماس، والبلاتين، والفضة، إلى جانب ساعات فاخرة وأحجار كريمة نادرة، ما يجعله منصة متميزة لعشاق الفخامة والإبداع في التصميم.
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