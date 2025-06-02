الكشف عن أول سيارة في العالم مطلية بالذهب الخالص في الإمارات
09:15 GMT 02.06.2025 (تم التحديث: 11:33 GMT 02.06.2025)
© Sputnik . Basel Shartouhصورة لسيارة في مركز إكسبو الشارقة في الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . Basel Shartouh
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ضمن فعاليات الدورة الـ55 لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، تم الكشف عن أول سيارة في العالم مطلية بالكامل بالذهب الخالص عيار 24 قيراط، في سابقة تعد الأولى من نوعها عالميًا.
وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أوضح أحمد ذياب، مدير التسويق في شركة رميزان للمجوهرات، أن السيارة من طراز GTR ، قد تم طلاؤها وتزيينها بالكامل بالذهب الخالص عيار 24. كما أشار إلى أن السيارة زينت بتطريزات دقيقة منقوشة يدويًا، أنجزها فنان ياباني محترف، واستغرق العمل عليها أكثر من عام كامل. وتبلغ القيمة السوقية للسيارة نحو مليون دولار أمريكي.
🟠الكشف عن أول سيارة في العالم مطلية بالذهب الخالص في الإمارات— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 2, 2025
ضمن فعاليات الدورة الـ55 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يقام في مركز "إكسبو الشارقة" في الإمارات العربية المتحدة، تم الكشف عن أول سيارة في العالم مطلية بالكامل بالذهب الخالص عيار 24 قيراط، في سابقة تعد… pic.twitter.com/QmARRDsE97
يعد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في صناعة المجوهرات والساعات على مستوى العالم، ويقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ويستقطب المعرض في دورته الحالية أكثر من 500 علامة تجارية من 26 دولة، بمشاركة أكثر من 1800 مصمم وصانع ومختص من كبار الأسماء في قطاع الذهب والمجوهرات عالميًا.
© Sputnik . Basel Shartouhصورة لسيارة في مركز إكسبو الشارقة في الإمارات العربية المتحدة
صورة لسيارة في مركز إكسبو الشارقة في الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . Basel Shartouh
وتضمنت عروض المعرض تشكيلة واسعة من المجوهرات المصنوعة من الذهب، والألماس، والبلاتين، والفضة، إلى جانب ساعات فاخرة وأحجار كريمة نادرة، ما يجعله منصة متميزة لعشاق الفخامة والإبداع في التصميم.