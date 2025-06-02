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خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
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مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
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مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
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مهرجان "ماري سيميك" الثقافي في تتارستان
مهرجان "ماري سيميك" الثقافي في تتارستان
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمهرجان "ماري سيميك" الثقافي في تتارستان، وهو احتفال تقليدي يعلن عن بداية فصل الصيف، والفكرة الرئيسية من هذا المهرجان... 02.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

مهرجان "ماري سيميك" الثقافي في تتارستان

10:53 GMT 02.06.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمهرجان "ماري سيميك" الثقافي في تتارستان، وهو احتفال تقليدي يعلن عن بداية فصل الصيف، والفكرة الرئيسية من هذا المهرجان هي إحياء ذكرى الأقارب المتوفين وطلب البركة لهم، لجلب الحظ السعيد إلى المنزل والحياة اليومية.
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تؤدي رقصة تراثية خلال احتفالات مهرجان الثقافة "ماري سيميك" في قرية بوتشينوك كوتشوك، في تتارستان.

فتاة تؤدي رقصة تراثية خلال احتفالات مهرجان الثقافة &quot;ماري سيميك&quot; في قرية بوتشينوك كوتشوك، في تتارستان. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تؤدي رقصة تراثية خلال احتفالات مهرجان الثقافة "ماري سيميك" في قرية بوتشينوك كوتشوك، في تتارستان.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

فرقة استعراضية تؤدي رقصة شعبية خلال مهرجان الثقافة "ماري سيميك".

فرقة استعراضية تؤدي رقصة شعبية خلال مهرجان الثقافة &quot;ماري سيميك&quot;. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

فرقة استعراضية تؤدي رقصة شعبية خلال مهرجان الثقافة "ماري سيميك".

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

زوار يتذوقون طبق حلويات شعبي، خلال مهرجان الثقافة "ماري سيميك" في قرية بوتشينوك كوتشوك، مقاطعة كوكمور، في تتارستان.

زوار يتذوقون طبق حلويات شعبي، خلال مهرجان الثقافة &quot;ماري سيميك&quot; في قرية بوتشينوك كوتشوك، مقاطعة كوكمور، في تتارستان. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار يتذوقون طبق حلويات شعبي، خلال مهرجان الثقافة "ماري سيميك" في قرية بوتشينوك كوتشوك، مقاطعة كوكمور، في تتارستان.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

الجري مع بيضة على ملعقة ضمن فعاليات مهرجان الثقافة "ماري سيميك" في قرية بوتشينوك كوتشوك، مقاطعة كوكمور.

الجري مع بيضة على ملعقة ضمن فعاليات مهرجان الثقافة &quot;ماري سيميك&quot; في قرية بوتشينوك كوتشوك، مقاطعة كوكمور. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

الجري مع بيضة على ملعقة ضمن فعاليات مهرجان الثقافة "ماري سيميك" في قرية بوتشينوك كوتشوك، مقاطعة كوكمور.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تجلس على الأرجوحة وتشاهد أحد العروض خلال مهرجان الثقافة "ماري سيميك" في قرية بوتشينوك كوتشوك، مقاطعة كوكمور.

فتاة تجلس على الأرجوحة وتشاهد أحد العروض خلال مهرجان الثقافة &quot;ماري سيميك&quot; في قرية بوتشينوك كوتشوك، مقاطعة كوكمور. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تجلس على الأرجوحة وتشاهد أحد العروض خلال مهرجان الثقافة "ماري سيميك" في قرية بوتشينوك كوتشوك، مقاطعة كوكمور.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من الشبان يحملون طائرات ورقية استعدادا للاحتفال بمهرجان الثقافة "ماري سيميك".

مجموعة من الشبان يحملون طائرات ورقية استعدادا للاحتفال بمهرجان الثقافة &quot;ماري سيميك&quot;. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من الشبان يحملون طائرات ورقية استعدادا للاحتفال بمهرجان الثقافة "ماري سيميك".

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

الجري في أكياس ضمن مهرجان الثقافة "ماري سيميك" في قرية بوتشينوك كوتشوك، مقاطعة كوكمور.

الجري في أكياس ضمن مهرجان الثقافة &quot;ماري سيميك&quot; في قرية بوتشينوك كوتشوك، مقاطعة كوكمور. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

الجري في أكياس ضمن مهرجان الثقافة "ماري سيميك" في قرية بوتشينوك كوتشوك، مقاطعة كوكمور.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من الشبان يؤدون عرضا بالسهام خلال مهرجان الثقافة "ماري سيميك".

مجموعة من الشبان يؤدون عرضا بالسهام خلال مهرجان الثقافة &quot;ماري سيميك&quot;. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من الشبان يؤدون عرضا بالسهام خلال مهرجان الثقافة "ماري سيميك".

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لفتيات يرتدين الزي التقليدي خلال مهرجان الثقافة "ماري سيميك".

صورة لفتيات يرتدين الزي التقليدي خلال مهرجان الثقافة &quot;ماري سيميك&quot;. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لفتيات يرتدين الزي التقليدي خلال مهرجان الثقافة "ماري سيميك".

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

سيدات يقدمن أطباق الفطائر والحلويات خلال مهرجان الثقافة "ماري سيميك".

سيدات يقدمن أطباق الفطائر والحلويات خلال مهرجان الثقافة &quot;ماري سيميك&quot;. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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سيدات يقدمن أطباق الفطائر والحلويات خلال مهرجان الثقافة "ماري سيميك".

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