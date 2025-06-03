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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
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مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
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نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
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خبير: إذا دخل ملف التفاوض في مأزق بسبب أوكرانيا حينها سيكون مصير أوكرانيا التقسيم
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الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
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183 د
مساحة حرة
هل تعيد الاكتشافات النفطية الجديدة تموضع سوريا على خارطة الطاقة العالمية
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نبض افريقيا
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بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
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https://sarabic.ae/20250603/إعلام-الشرع-سيزور-واشنطن-ويلقي-كلمة-في-الأمم-المتحدة-1101261324.html
إعلام: الشرع سيزور واشنطن ويلقي كلمة في الأمم المتحدة
إعلام: الشرع سيزور واشنطن ويلقي كلمة في الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
من المتوقع أن يزور الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الولايات المتحدة الأمريكية، في سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سورية. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T11:06+0000
2025-06-03T11:06+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
أحمد الشرع
واشنطن
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وأوضحت أن "زيارة الشرع المرتقبة إلى الولايات المتحدة تتضمن مجموعة من الفعاليات، بما في ذلك إلقاء كلمة في الأمم المتحدة، وهي المرة الأولى لرئيس سوري منذ 60 عاما".وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفاد مسؤول أمريكي، بأنه قد "تم سحب 500 جندي أمريكي من سوريا، وإغلاق قاعدتين على الأقل، وتسليم قاعدة ثالثة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، خلال الأسابيع القليلة الماضية".وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، كشف عن توجه لتقليص عدد القواعد العسكرية الأمريكية فيها، من "8 قواعد، سينتهي الأمر بقاعدة واحدة فقط"، وقال إن "سياسة الولايات المتحدة الحالية تجاه سوريا لن تشبه السياسات خلال المئة عام الماضية، لأن تلك السياسات لم تنجح"، مؤكدا أن بلاده "تتجه نحو سياسات مختلفة عما كان متبعا في العقود الماضية".
https://sarabic.ae/20250602/السعودية-تعتزم-نقل-خبراتها-في-المجال-الأمني-إلى-سوريا-1101241361.html
https://sarabic.ae/20250602/المبعوث-الأمريكي-الخاص-إلى-سوريا-يكشف-مصير-القواعد-الأمريكية-وقسد-1101231240.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, أحمد الشرع, واشنطن
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, أحمد الشرع, واشنطن

إعلام: الشرع سيزور واشنطن ويلقي كلمة في الأمم المتحدة

11:06 GMT 03.06.2025
© Photo / Saudi Royal Palaceالرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية
الرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
© Photo / Saudi Royal Palace
تابعنا عبر
من المتوقع أن يزور الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الولايات المتحدة الأمريكية، في سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سورية.
وأوضحت أن "زيارة الشرع المرتقبة إلى الولايات المتحدة تتضمن مجموعة من الفعاليات، بما في ذلك إلقاء كلمة في الأمم المتحدة، وهي المرة الأولى لرئيس سوري منذ 60 عاما".

وشهدت العلاقات السورية الأمريكية زخما متصاعدا خلال الأسابيع الماضية، كان أبرزها لقاء الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المملكة العربية السعودية، أيار/ مايو الماضي، ومن ثم قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
السعودية تعتزم نقل خبراتها في المجال الأمني إلى سوريا
أمس, 18:53 GMT
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفاد مسؤول أمريكي، بأنه قد "تم سحب 500 جندي أمريكي من سوريا، وإغلاق قاعدتين على الأقل، وتسليم قاعدة ثالثة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، خلال الأسابيع القليلة الماضية".
وأكد أن "إعادة تمركز القوات الأمريكية في سوريا تتم بطريقة آمنة، مدروسة، وتستند إلى ظروف ميدانية محددة".
الرئيس السوري أحمد الشرع مع المبعوث الأميركي إلى دمشق توم باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا يكشف مصير القواعد الأمريكية و"قسد"
أمس, 14:58 GMT
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، كشف عن توجه لتقليص عدد القواعد العسكرية الأمريكية فيها، من "8 قواعد، سينتهي الأمر بقاعدة واحدة فقط"، وقال إن "سياسة الولايات المتحدة الحالية تجاه سوريا لن تشبه السياسات خلال المئة عام الماضية، لأن تلك السياسات لم تنجح"، مؤكدا أن بلاده "تتجه نحو سياسات مختلفة عما كان متبعا في العقود الماضية".
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