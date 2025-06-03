إعلام: الشرع سيزور واشنطن ويلقي كلمة في الأمم المتحدة
© Photo / Saudi Royal Palaceالرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية
© Photo / Saudi Royal Palace
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من المتوقع أن يزور الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الولايات المتحدة الأمريكية، في سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سورية.
وأوضحت أن "زيارة الشرع المرتقبة إلى الولايات المتحدة تتضمن مجموعة من الفعاليات، بما في ذلك إلقاء كلمة في الأمم المتحدة، وهي المرة الأولى لرئيس سوري منذ 60 عاما".
وشهدت العلاقات السورية الأمريكية زخما متصاعدا خلال الأسابيع الماضية، كان أبرزها لقاء الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المملكة العربية السعودية، أيار/ مايو الماضي، ومن ثم قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا.
أمس, 18:53 GMT
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفاد مسؤول أمريكي، بأنه قد "تم سحب 500 جندي أمريكي من سوريا، وإغلاق قاعدتين على الأقل، وتسليم قاعدة ثالثة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، خلال الأسابيع القليلة الماضية".
وأكد أن "إعادة تمركز القوات الأمريكية في سوريا تتم بطريقة آمنة، مدروسة، وتستند إلى ظروف ميدانية محددة".
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، كشف عن توجه لتقليص عدد القواعد العسكرية الأمريكية فيها، من "8 قواعد، سينتهي الأمر بقاعدة واحدة فقط"، وقال إن "سياسة الولايات المتحدة الحالية تجاه سوريا لن تشبه السياسات خلال المئة عام الماضية، لأن تلك السياسات لم تنجح"، مؤكدا أن بلاده "تتجه نحو سياسات مختلفة عما كان متبعا في العقود الماضية".