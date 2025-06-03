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خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
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لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
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لقاء سبوتنيك
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بإزالة العلم الأمريكي... البيت الأبيض يستبدل الصورة الرسمية لترامب دون إيضاحات
بإزالة العلم الأمريكي... البيت الأبيض يستبدل الصورة الرسمية لترامب دون إيضاحات
سبوتنيك عربي
نشر البيت الأبيض صورة رسمية محدثة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تظهره أمام خلفية داكنة، بينما تمت إزالة العلم الأمريكي من الخلفية ليقتصر وجود العلم على دبوس... 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T12:34+0000
2025-06-03T12:34+0000
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ونشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس" تغريدة جاء فيها: "الصورة الرسمية الجديدة للرئيس تنشر للتو"، مصحوبة بمقطع فيديو يظهر تعليق الصورة المؤطرة في مكانها.وقد حلّت الصورة الجديدة محل سابقتها على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، بينما ظلت صور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب دون تغيير، إلا أن البيت الأبيض لم يقدّم أي تفسير حول سبب هذا التعديل.في الصورة المحدّثة، استبدل ترامب ربطة عنقه الزرقاء السابقة بأخرى حمراء، وهو عنصر بارز في نمطه الشخصي، كما تبَنّى نظرة حادة بدلاً من تعبير الحاجب المرفوع قليلاً في صورته السابقة، والذي كان يوحي بالدهشة أو التشكك.وخلال ولايته الأولى، ظهر ترامب في صورته الرسمية بابتسامة "أمريكية كلاسيكية"، لكن المراقبين لاحظوا أن صورته في الولاية الثانية تبرز مظهرًا أكثر جدية.وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت، في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن ترامب أمر بإعداد صور جديدة له ولنائبه فانس، مع تحديد إطارات ذهبية، مما استدعى إعادة تعديل الإطارات التي جهزت سابقًا.
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الأخبار

بإزالة العلم الأمريكي... البيت الأبيض يستبدل الصورة الرسمية لترامب دون إيضاحات

12:34 GMT 03.06.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
نشر البيت الأبيض صورة رسمية محدثة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تظهره أمام خلفية داكنة، بينما تمت إزالة العلم الأمريكي من الخلفية ليقتصر وجود العلم على دبوس الزي المثبت على طية صدره.
ونشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس" تغريدة جاء فيها: "الصورة الرسمية الجديدة للرئيس تنشر للتو"، مصحوبة بمقطع فيديو يظهر تعليق الصورة المؤطرة في مكانها.
وقد حلّت الصورة الجديدة محل سابقتها على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، بينما ظلت صور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب دون تغيير، إلا أن البيت الأبيض لم يقدّم أي تفسير حول سبب هذا التعديل.
في الصورة المحدّثة، استبدل ترامب ربطة عنقه الزرقاء السابقة بأخرى حمراء، وهو عنصر بارز في نمطه الشخصي، كما تبَنّى نظرة حادة بدلاً من تعبير الحاجب المرفوع قليلاً في صورته السابقة، والذي كان يوحي بالدهشة أو التشكك.
وخلال ولايته الأولى، ظهر ترامب في صورته الرسمية بابتسامة "أمريكية كلاسيكية"، لكن المراقبين لاحظوا أن صورته في الولاية الثانية تبرز مظهرًا أكثر جدية.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت، في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن ترامب أمر بإعداد صور جديدة له ولنائبه فانس، مع تحديد إطارات ذهبية، مما استدعى إعادة تعديل الإطارات التي جهزت سابقًا.
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