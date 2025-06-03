https://sarabic.ae/20250603/برلين-تعتقل-39-ناشطا-بيئيا-لعرقلتهم-مطبعة-شبرينغر-1101246670.html
برلين تعتقل 39 ناشطا بيئيا لعرقلتهم مطبعة "شبرينغر"
برلين تعتقل 39 ناشطا بيئيا لعرقلتهم مطبعة "شبرينغر"
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة برلين اعتقال 39 ناشطًا بيئيًا حاولوا إغلاق مدخل مطبعة "أكسل شبرينغر"، مساء السبت، بلصق أنفسهم على الطريق. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T03:31+0000
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موسكو –سبوتنيك. أقرت حركة "الجيل الجديد" البيئية بتنظيم هذا العمل. وأوضح النشطاء أن الهدف كان الاحتجاج على صحيفة "بيلد"، المملوكة لشركة "أكسل شبرينجر"، والتي تُعتبر "محرضة على الفاشية" وتحمي مصالح اليمين السياسي.يشتهر نشطاء "الجيل الجديد" باحتجاجاتهم، التي يقومون خلالها بإغلاق حركة المرور بلصق أنفسهم على الطريق، وتشويه المباني الشهيرة بالطلاء، ومحاولة تعطيل الفعاليات الكبرى، مطالبين السلطات باتخاذ إجراءات لحماية المناخ.من جانبها، دعت حركة "الجيل الجديد" إلى تضامن المواطنين مع قضيتهم، مؤكدة أنها ستستمر في حملاتها حتى تُجبر الحكومة الألمانية على وضع خطة طوارئ للمناخ. وأعلن النشطاء عن خطط لتنظيم فعاليات أخرى في أماكن رمزية ببرلين خلال الأيام القادمة، مما يثير توقعات بتصعيد الاحتجاجات في العاصمة.
https://sarabic.ae/20250602/اليونان-تعتزم-توقيع-اتفاقية-مع-ليبيا-لوقف-تدفقات-الهجرة-1101233550.html
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العالم, أخبار ألمانيا, أخبار المناخ في العالم
برلين تعتقل 39 ناشطا بيئيا لعرقلتهم مطبعة "شبرينغر"
03:31 GMT 03.06.2025 (تم التحديث: 05:36 GMT 03.06.2025)
أعلنت شرطة برلين اعتقال 39 ناشطًا بيئيًا حاولوا إغلاق مدخل مطبعة "أكسل شبرينغر"، مساء السبت، بلصق أنفسهم على الطريق.
موسكو –سبوتنيك. أقرت حركة "الجيل الجديد" البيئية بتنظيم هذا العمل. وأوضح النشطاء أن الهدف كان الاحتجاج على صحيفة "بيلد"، المملوكة لشركة "أكسل شبرينجر"، والتي تُعتبر "محرضة على الفاشية" وتحمي مصالح اليمين السياسي
.
يشتهر نشطاء "الجيل الجديد" باحتجاجاتهم، التي يقومون خلالها بإغلاق حركة المرور بلصق أنفسهم على الطريق، وتشويه المباني الشهيرة بالطلاء، ومحاولة تعطيل الفعاليات الكبرى، مطالبين السلطات باتخاذ إجراءات لحماية المناخ.
من جانبها، دعت حركة "الجيل الجديد" إلى تضامن المواطنين مع قضيتهم، مؤكدة أنها ستستمر في حملاتها حتى تُجبر الحكومة الألمانية على وضع خطة طوارئ للمناخ. وأعلن النشطاء عن خطط لتنظيم فعاليات أخرى في أماكن رمزية ببرلين خلال الأيام القادمة، مما يثير توقعات بتصعيد الاحتجاجات في العاصمة.