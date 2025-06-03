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هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
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نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
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الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
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برلين تعتقل 39 ناشطا بيئيا لعرقلتهم مطبعة "شبرينغر"
برلين تعتقل 39 ناشطا بيئيا لعرقلتهم مطبعة "شبرينغر"
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة برلين اعتقال 39 ناشطًا بيئيًا حاولوا إغلاق مدخل مطبعة "أكسل شبرينغر"، مساء السبت، بلصق أنفسهم على الطريق. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T03:31+0000
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موسكو –سبوتنيك. أقرت حركة "الجيل الجديد" البيئية بتنظيم هذا العمل. وأوضح النشطاء أن الهدف كان الاحتجاج على صحيفة "بيلد"، المملوكة لشركة "أكسل شبرينجر"، والتي تُعتبر "محرضة على الفاشية" وتحمي مصالح اليمين السياسي.يشتهر نشطاء "الجيل الجديد" باحتجاجاتهم، التي يقومون خلالها بإغلاق حركة المرور بلصق أنفسهم على الطريق، وتشويه المباني الشهيرة بالطلاء، ومحاولة تعطيل الفعاليات الكبرى، مطالبين السلطات باتخاذ إجراءات لحماية المناخ.من جانبها، دعت حركة "الجيل الجديد" إلى تضامن المواطنين مع قضيتهم، مؤكدة أنها ستستمر في حملاتها حتى تُجبر الحكومة الألمانية على وضع خطة طوارئ للمناخ. وأعلن النشطاء عن خطط لتنظيم فعاليات أخرى في أماكن رمزية ببرلين خلال الأيام القادمة، مما يثير توقعات بتصعيد الاحتجاجات في العاصمة.
https://sarabic.ae/20250602/اليونان-تعتزم-توقيع-اتفاقية-مع-ليبيا-لوقف-تدفقات-الهجرة-1101233550.html
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برلين تعتقل 39 ناشطا بيئيا لعرقلتهم مطبعة "شبرينغر"

03:31 GMT 03.06.2025 (تم التحديث: 05:36 GMT 03.06.2025)
© AP Photo / Matthias Schraderالشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
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أعلنت شرطة برلين اعتقال 39 ناشطًا بيئيًا حاولوا إغلاق مدخل مطبعة "أكسل شبرينغر"، مساء السبت، بلصق أنفسهم على الطريق.
موسكو –سبوتنيك. أقرت حركة "الجيل الجديد" البيئية بتنظيم هذا العمل. وأوضح النشطاء أن الهدف كان الاحتجاج على صحيفة "بيلد"، المملوكة لشركة "أكسل شبرينجر"، والتي تُعتبر "محرضة على الفاشية" وتحمي مصالح اليمين السياسي.
يشتهر نشطاء "الجيل الجديد" باحتجاجاتهم، التي يقومون خلالها بإغلاق حركة المرور بلصق أنفسهم على الطريق، وتشويه المباني الشهيرة بالطلاء، ومحاولة تعطيل الفعاليات الكبرى، مطالبين السلطات باتخاذ إجراءات لحماية المناخ.
عملية صوفيا لمكافحة الهجرة غير النظامية قبالة سواحل ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
اليونان تعتزم توقيع اتفاقية مع ليبيا لوقف تدفقات الهجرة
أمس, 15:44 GMT
من جانبها، دعت حركة "الجيل الجديد" إلى تضامن المواطنين مع قضيتهم، مؤكدة أنها ستستمر في حملاتها حتى تُجبر الحكومة الألمانية على وضع خطة طوارئ للمناخ. وأعلن النشطاء عن خطط لتنظيم فعاليات أخرى في أماكن رمزية ببرلين خلال الأيام القادمة، مما يثير توقعات بتصعيد الاحتجاجات في العاصمة.
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