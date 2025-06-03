https://sarabic.ae/20250603/تاريخ-تطور-الدراجة-الهوائية-في-يومها-العالمي-1101276081.html
تاريخ تطور الدراجة الهوائية في يومها العالمي
تاريخ تطور الدراجة الهوائية في يومها العالمي
سبوتنيك عربي
يحتفل سكان العالم ومحبي الرياضات المفتوحة في مثل هذا اليوم من كل عام بتاريخ 3 يونيو بيوم، الدراجة الهوائية، النقل الصديقة للبيئة التي أمتعت الملايين حول العالم... 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T14:09+0000
2025-06-03T14:09+0000
2025-06-03T14:09+0000
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انفوجرافيك, الدراجة البخارية, инфографика
انفوجرافيك, الدراجة البخارية, инфографика
تاريخ تطور الدراجة الهوائية في يومها العالمي
يحتفل سكان العالم ومحبي الرياضات المفتوحة في مثل هذا اليوم من كل عام بتاريخ 3 يونيو بيوم، الدراجة الهوائية، النقل الصديقة للبيئة التي أمتعت الملايين حول العالم وقدمت خدمات النقل السريع بلا مقابل، بل أعطت لمستخدمها بعض الفوائد بسبب ممارسة الرياضة، ويقدم لكم فريق تحرير سبوتنيك صور إنفوغراف تظهر تاريخ الدراجة وتطورها في هذه المناسبة.