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"سايبرس" الروسية و"العضيد" القطرية تطلقان مركز أمن سيبراني وبرنامج تدريبي في قطر
"سايبرس" الروسية و"العضيد" القطرية تطلقان مركز أمن سيبراني وبرنامج تدريبي في قطر
سبوتنيك عربي
وقعت مؤسسة "سايبرُس" الدولية لتطوير الأمن السيبراني (الروسية)، وشركة "العضيد" القطرية، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الأمن السيبراني في دولة... 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T17:15+0000
2025-06-03T17:15+0000
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وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تأسيس مشروعين رئيسيين، وهما "سايبردوم قطر"، مركز وطني شامل للأمن السيبراني، و"هاكاديمي"، أكاديمية متخصصة في التدريب العملي وتطوير المهارات السيبرانية.وتهدف المبادرة إلى تمكين الشباب القطري، وتنمية الكفاءات الرقمية الوطنية، وتعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني في قطر، بالاستفادة من الخبرات الروسية المتقدمة في هذا المجال. وينظر إلى "سايبردوم قطر" باعتباره مركزًا رياديًا لتطوير الأمن السيبراني في الدولة، وسيتضمن، مقر دائم للابتكار والتعاون، و بنية تحتية للتدريب، والمحاكاة، والتمارين السيبرانية، ومناطق عرض لأحدث تقنيات الأمن السيبراني، ومساحات مخصصة لاستضافة الفعاليات المحلية والدولية، وحاضنة ومسرّعة للشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني. ضمن "سايبردوم قطر"، سيتم تأسيس "هاكاديمي"، وهو مركز تدريبي متقدم يركز على التدريب العملي ومحاكاة التهديدات السيبرانية الواقعية، من خلال، معامل تفاعلية متقدمة، و برامج تدريبية معتمدة، وشهادات مهنية، ومحتوى تعليمي مخصص للطلاب، والمسؤولين الحكوميين، والمهنيين في القطاع الخاص.وستقوم "سايبرُس" و"العضيد" بتوطين المحتوى التدريبي وتطويره بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الرقمية لدولة قطر، مع تخصيص البرامج لفئات مستهدفة من القطاعات الحكومية والتعليمية والاقتصادية.بدروه، قال السيد أندريه باردش، المدير العام لمؤسسة "سايبرس"، لوكالة "سبوتنيك": "إطلاق "سايبردوم قطر" و"هاكاديمي" يعكس توجها عالميا نحو التصدي للتحديات الرقمية من خلال التعاون الدولي وتبادل المعرفة. نحن، من خلال شراكتنا مع العضيد، نطمح إلى تطوير المواهب المحلية وتعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني في قطر، وسيصبح "سايبردوم قطر" مركزًا محوريًا للمهنيين والشركات المتخصصة في الأمن السيبراني على مستوى المنطقة".يذكر أن "سايبردوم" هو مشروع روسي مبتكر أطلقته مؤسسة "سايبرس" عام 2023، يعمل كمركز وطني متكامل للأمن السيبراني، ويهدف إلى توحيد جهود، الجهات الحكومية، القطاع الخاص، المجتمع المدني، والمجتمع التكنولوجي، ضمن منصة واحدة لتسريع تطوير الحلول السيبرانية وتعزيز التعاون الوطني والدولي، وتطمح روسيا من خلاله إلى جعل الأمن السيبراني جزءًا من الهوية السيادية الرقمية ومصدرًا للفخر الوطني.
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي

"سايبرس" الروسية و"العضيد" القطرية تطلقان مركز أمن سيبراني وبرنامج تدريبي في قطر

17:15 GMT 03.06.2025
© Sputnik"سايبرس" الروسية و"العضيد" القطرية تطلقان مركز أمن سيبراني وبرنامج تدريبي في قطر
سايبرس الروسية والعضيد القطرية تطلقان مركز أمن سيبراني وبرنامج تدريبي في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
© Sputnik
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حصري
وقعت مؤسسة "سايبرُس" الدولية لتطوير الأمن السيبراني (الروسية)، وشركة "العضيد" القطرية، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الأمن السيبراني في دولة قطر.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تأسيس مشروعين رئيسيين، وهما "سايبردوم قطر"، مركز وطني شامل للأمن السيبراني، و"هاكاديمي"، أكاديمية متخصصة في التدريب العملي وتطوير المهارات السيبرانية.
© Sputnik"سايبرس" الروسية و"العضيد" القطرية تطلقان مركز أمن سيبراني وبرنامج تدريبي في قطر
سايبرس الروسية والعضيد القطرية تطلقان مركز أمن سيبراني وبرنامج تدريبي في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
"سايبرس" الروسية و"العضيد" القطرية تطلقان مركز أمن سيبراني وبرنامج تدريبي في قطر
© Sputnik
وتهدف المبادرة إلى تمكين الشباب القطري، وتنمية الكفاءات الرقمية الوطنية، وتعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني في قطر، بالاستفادة من الخبرات الروسية المتقدمة في هذا المجال.

ويُعد "سايبردوم" مركزًا وطنيًا يجمع بين مجتمع الأمن السيبراني، القطاع الحكومي، القطاع الخاص، والمجتمع المدني ضمن بيئة موحدة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

© Sputnik"سايبرس" الروسية و"العضيد" القطرية تطلقان مركز أمن سيبراني وبرنامج تدريبي في قطر
سايبرس الروسية والعضيد القطرية تطلقان مركز أمن سيبراني وبرنامج تدريبي في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
"سايبرس" الروسية و"العضيد" القطرية تطلقان مركز أمن سيبراني وبرنامج تدريبي في قطر
© Sputnik
وينظر إلى "سايبردوم قطر" باعتباره مركزًا رياديًا لتطوير الأمن السيبراني في الدولة، وسيتضمن، مقر دائم للابتكار والتعاون، و بنية تحتية للتدريب، والمحاكاة، والتمارين السيبرانية، ومناطق عرض لأحدث تقنيات الأمن السيبراني، ومساحات مخصصة لاستضافة الفعاليات المحلية والدولية، وحاضنة ومسرّعة للشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني.

المشروع مستوحى من نموذج "سايبردوم موسكو" الناجح، الذي استقبل منذ افتتاحه في عام 2023 أكثر من 150,000 زائر، وأسهم في تنفيذ أكثر من 300 مشروع وفعالية متخصصة في الأمن السيبراني.

ضمن "سايبردوم قطر"، سيتم تأسيس "هاكاديمي"، وهو مركز تدريبي متقدم يركز على التدريب العملي ومحاكاة التهديدات السيبرانية الواقعية، من خلال، معامل تفاعلية متقدمة، و برامج تدريبية معتمدة، وشهادات مهنية، ومحتوى تعليمي مخصص للطلاب، والمسؤولين الحكوميين، والمهنيين في القطاع الخاص.
© Sputnik"سايبرس" الروسية و"العضيد" القطرية تطلقان مركز أمن سيبراني وبرنامج تدريبي في قطر
سايبرس الروسية والعضيد القطرية تطلقان مركز أمن سيبراني وبرنامج تدريبي في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
"سايبرس" الروسية و"العضيد" القطرية تطلقان مركز أمن سيبراني وبرنامج تدريبي في قطر
© Sputnik
وستقوم "سايبرُس" و"العضيد" بتوطين المحتوى التدريبي وتطويره بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الرقمية لدولة قطر، مع تخصيص البرامج لفئات مستهدفة من القطاعات الحكومية والتعليمية والاقتصادية.

وفي السياق ذاته، صرح الدكتور، أحمد مصطفى العيساوي، مدير الاستثمار في شركة "العضيد" القطرية، لوكالة "سبوتنيك": "السيادة الرقمية تمثل أولوية استراتيجية لدولة قطر، ويعكس هذا المشروع المشترك مع مؤسسة "سايبرس" التزامنا ببناء قدرات دفاعية سيبرانية وطنية، وتخريج كفاءات عالية المهارة تضمن مستقبلًا رقميًا مستدامًا للدولة".

© Sputnik"سايبرس" الروسية و"العضيد" القطرية تطلقان مركز أمن سيبراني وبرنامج تدريبي في قطر
سايبرس الروسية والعضيد القطرية تطلقان مركز أمن سيبراني وبرنامج تدريبي في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
"سايبرس" الروسية و"العضيد" القطرية تطلقان مركز أمن سيبراني وبرنامج تدريبي في قطر
© Sputnik
بدروه، قال السيد أندريه باردش، المدير العام لمؤسسة "سايبرس"، لوكالة "سبوتنيك": "إطلاق "سايبردوم قطر" و"هاكاديمي" يعكس توجها عالميا نحو التصدي للتحديات الرقمية من خلال التعاون الدولي وتبادل المعرفة. نحن، من خلال شراكتنا مع العضيد، نطمح إلى تطوير المواهب المحلية وتعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني في قطر، وسيصبح "سايبردوم قطر" مركزًا محوريًا للمهنيين والشركات المتخصصة في الأمن السيبراني على مستوى المنطقة".
© Sputnik"سايبرس" الروسية و"العضيد" القطرية تطلقان مركز أمن سيبراني وبرنامج تدريبي في قطر
سايبرس الروسية والعضيد القطرية تطلقان مركز أمن سيبراني وبرنامج تدريبي في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
"سايبرس" الروسية و"العضيد" القطرية تطلقان مركز أمن سيبراني وبرنامج تدريبي في قطر
© Sputnik
يذكر أن "سايبردوم" هو مشروع روسي مبتكر أطلقته مؤسسة "سايبرس" عام 2023، يعمل كمركز وطني متكامل للأمن السيبراني، ويهدف إلى توحيد جهود، الجهات الحكومية، القطاع الخاص، المجتمع المدني، والمجتمع التكنولوجي، ضمن منصة واحدة لتسريع تطوير الحلول السيبرانية وتعزيز التعاون الوطني والدولي، وتطمح روسيا من خلاله إلى جعل الأمن السيبراني جزءًا من الهوية السيادية الرقمية ومصدرًا للفخر الوطني.
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