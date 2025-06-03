https://sarabic.ae/20250603/سايبرس-الروسية-والعضيد-القطرية-تطلقان-مركز-أمن-سيبراني-وبرنامج-تدريبي-في-قطر-1101282763.html

"سايبرس" الروسية و"العضيد" القطرية تطلقان مركز أمن سيبراني وبرنامج تدريبي في قطر

"سايبرس" الروسية و"العضيد" القطرية تطلقان مركز أمن سيبراني وبرنامج تدريبي في قطر

سبوتنيك عربي

وقعت مؤسسة "سايبرُس" الدولية لتطوير الأمن السيبراني (الروسية)، وشركة "العضيد" القطرية، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الأمن السيبراني في دولة... 03.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-03T17:15+0000

2025-06-03T17:15+0000

2025-06-03T17:15+0000

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وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تأسيس مشروعين رئيسيين، وهما "سايبردوم قطر"، مركز وطني شامل للأمن السيبراني، و"هاكاديمي"، أكاديمية متخصصة في التدريب العملي وتطوير المهارات السيبرانية.وتهدف المبادرة إلى تمكين الشباب القطري، وتنمية الكفاءات الرقمية الوطنية، وتعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني في قطر، بالاستفادة من الخبرات الروسية المتقدمة في هذا المجال. وينظر إلى "سايبردوم قطر" باعتباره مركزًا رياديًا لتطوير الأمن السيبراني في الدولة، وسيتضمن، مقر دائم للابتكار والتعاون، و بنية تحتية للتدريب، والمحاكاة، والتمارين السيبرانية، ومناطق عرض لأحدث تقنيات الأمن السيبراني، ومساحات مخصصة لاستضافة الفعاليات المحلية والدولية، وحاضنة ومسرّعة للشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني. ضمن "سايبردوم قطر"، سيتم تأسيس "هاكاديمي"، وهو مركز تدريبي متقدم يركز على التدريب العملي ومحاكاة التهديدات السيبرانية الواقعية، من خلال، معامل تفاعلية متقدمة، و برامج تدريبية معتمدة، وشهادات مهنية، ومحتوى تعليمي مخصص للطلاب، والمسؤولين الحكوميين، والمهنيين في القطاع الخاص.وستقوم "سايبرُس" و"العضيد" بتوطين المحتوى التدريبي وتطويره بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الرقمية لدولة قطر، مع تخصيص البرامج لفئات مستهدفة من القطاعات الحكومية والتعليمية والاقتصادية.بدروه، قال السيد أندريه باردش، المدير العام لمؤسسة "سايبرس"، لوكالة "سبوتنيك": "إطلاق "سايبردوم قطر" و"هاكاديمي" يعكس توجها عالميا نحو التصدي للتحديات الرقمية من خلال التعاون الدولي وتبادل المعرفة. نحن، من خلال شراكتنا مع العضيد، نطمح إلى تطوير المواهب المحلية وتعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني في قطر، وسيصبح "سايبردوم قطر" مركزًا محوريًا للمهنيين والشركات المتخصصة في الأمن السيبراني على مستوى المنطقة".يذكر أن "سايبردوم" هو مشروع روسي مبتكر أطلقته مؤسسة "سايبرس" عام 2023، يعمل كمركز وطني متكامل للأمن السيبراني، ويهدف إلى توحيد جهود، الجهات الحكومية، القطاع الخاص، المجتمع المدني، والمجتمع التكنولوجي، ضمن منصة واحدة لتسريع تطوير الحلول السيبرانية وتعزيز التعاون الوطني والدولي، وتطمح روسيا من خلاله إلى جعل الأمن السيبراني جزءًا من الهوية السيادية الرقمية ومصدرًا للفخر الوطني.

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