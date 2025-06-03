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هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
09:31 GMT
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مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
10:30 GMT
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نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
12:31 GMT
29 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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خبير: إذا دخل ملف التفاوض في مأزق بسبب أوكرانيا حينها سيكون مصير أوكرانيا التقسيم
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الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
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08:18 GMT
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نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
09:03 GMT
45 د
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https://sarabic.ae/20250603/سحابة-ملتهبة-تتشكل-بعد-ثوران-جبل-إتنا-في-إيطاليا-1101257397.html
"سحابة ملتهبة" تتشكل بعد ثوران جبل إتنا في إيطاليا
"سحابة ملتهبة" تتشكل بعد ثوران جبل إتنا في إيطاليا
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي تظهر تشكل سحابة ضخمة من الرماد، نجمت عن ثوران بركان إتنا مجددا في إيطاليا. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, بركان, جبل, إيطاليا, سحابة
фото, صور, بركان, جبل, إيطاليا, سحابة

"سحابة ملتهبة" تتشكل بعد ثوران جبل إتنا في إيطاليا

10:41 GMT 03.06.2025
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اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي تظهر تشكل سحابة ضخمة من الرماد، نجمت عن ثوران بركان إتنا مجددا في إيطاليا.
© AP Photo / Salvatore Allegra/Anadolu

صورة تظهر تصاعد الدخان الناجم عن بركان جبل إتنا.

صورة تظهر تصاعد الدخان الناجم عن بركان جبل إتنا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Salvatore Allegra/Anadolu

صورة تظهر تصاعد الدخان الناجم عن بركان جبل إتنا.

© Getty Images / Salvatore Allegra/Anadolu

سحابة من الرماد والغاز على ارتفاع نحو عشرة كيلومترات فوق أحد الشوارع في جزيرة صقلية.

سحابة من الرماد والغاز على ارتفاع نحو عشرة كيلومترات فوق أحد الشوارع في جزيرة صقلية. - سبوتنيك عربي
2/7
© Getty Images / Salvatore Allegra/Anadolu

سحابة من الرماد والغاز على ارتفاع نحو عشرة كيلومترات فوق أحد الشوارع في جزيرة صقلية.

© AP Photo / Salvatore Allegra/Anadolu

سحابة من الرماد ونوافير من الحمم البركانية أضاءت السماء في ساعات الصباح الباكر.

سحابة من الرماد ونوافير من الحمم البركانية أضاءت السماء في ساعات الصباح الباكر. - سبوتنيك عربي
3/7
© AP Photo / Salvatore Allegra/Anadolu

سحابة من الرماد ونوافير من الحمم البركانية أضاءت السماء في ساعات الصباح الباكر.

© Getty Images / Salvatore Allegra/Anadolu

تمدد السحابة الملتهبة في الهواء مدفوعة باتجاه الرياح.

تمدد السحابة الملتهبة في الهواء مدفوعة باتجاه الرياح. - سبوتنيك عربي
4/7
© Getty Images / Salvatore Allegra/Anadolu

تمدد السحابة الملتهبة في الهواء مدفوعة باتجاه الرياح.

© Getty Images / Salvatore Allegra/Anadolu

سحابة عملاقة من الرماد البركاني الأسود والرمادي تنتشر في الهواء.

سحابة عملاقة من الرماد البركاني الأسود والرمادي تنتشر في الهواء. - سبوتنيك عربي
5/7
© Getty Images / Salvatore Allegra/Anadolu

سحابة عملاقة من الرماد البركاني الأسود والرمادي تنتشر في الهواء.

© Getty Images / Salvatore Allegra/Anadolu

مجموعة أشخاص يمشون على شارع ريفي وسط مروج خضراء، وتظهر في السماء سحابة الرماد البركاني.

مجموعة أشخاص يمشون على شارع ريفي وسط مروج خضراء، وتظهر في السماء سحابة الرماد البركاني. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Salvatore Allegra/Anadolu

مجموعة أشخاص يمشون على شارع ريفي وسط مروج خضراء، وتظهر في السماء سحابة الرماد البركاني.

© Getty Images / Fabrizio Villa

صورة لمدينة كاتانيا بعد انتهاء ثوران البركان وتبدد السحابة الملتهبة في السماء.

صورة لمدينة كاتانيا بعد انتهاء ثوران البركان وتبدد السحابة الملتهبة في السماء. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Fabrizio Villa

صورة لمدينة كاتانيا بعد انتهاء ثوران البركان وتبدد السحابة الملتهبة في السماء.

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