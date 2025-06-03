https://sarabic.ae/20250603/سحابة-ملتهبة-تتشكل-بعد-ثوران-جبل-إتنا-في-إيطاليا-1101257397.html
"سحابة ملتهبة" تتشكل بعد ثوران جبل إتنا في إيطاليا
"سحابة ملتهبة" تتشكل بعد ثوران جبل إتنا في إيطاليا
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي تظهر تشكل سحابة ضخمة من الرماد، نجمت عن ثوران بركان إتنا مجددا في إيطاليا. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T10:41+0000
2025-06-03T10:41+0000
2025-06-03T10:41+0000
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بركان
جبل
إيطاليا
سحابة
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фото, صور, بركان, جبل, إيطاليا, سحابة
фото, صور, بركان, جبل, إيطاليا, سحابة
"سحابة ملتهبة" تتشكل بعد ثوران جبل إتنا في إيطاليا
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي تظهر تشكل سحابة ضخمة من الرماد، نجمت عن ثوران بركان إتنا مجددا في إيطاليا.
© AP Photo / Salvatore Allegra/Anadolu
صورة تظهر تصاعد الدخان الناجم عن بركان جبل إتنا.
صورة تظهر تصاعد الدخان الناجم عن بركان جبل إتنا.
© Getty Images / Salvatore Allegra/Anadolu
سحابة من الرماد والغاز على ارتفاع نحو عشرة كيلومترات فوق أحد الشوارع في جزيرة صقلية.
سحابة من الرماد والغاز على ارتفاع نحو عشرة كيلومترات فوق أحد الشوارع في جزيرة صقلية.
© AP Photo / Salvatore Allegra/Anadolu
سحابة من الرماد ونوافير من الحمم البركانية أضاءت السماء في ساعات الصباح الباكر.
سحابة من الرماد ونوافير من الحمم البركانية أضاءت السماء في ساعات الصباح الباكر.
© Getty Images / Salvatore Allegra/Anadolu
تمدد السحابة الملتهبة في الهواء مدفوعة باتجاه الرياح.
تمدد السحابة الملتهبة في الهواء مدفوعة باتجاه الرياح.
© Getty Images / Salvatore Allegra/Anadolu
سحابة عملاقة من الرماد البركاني الأسود والرمادي تنتشر في الهواء.
سحابة عملاقة من الرماد البركاني الأسود والرمادي تنتشر في الهواء.
© Getty Images / Salvatore Allegra/Anadolu
مجموعة أشخاص يمشون على شارع ريفي وسط مروج خضراء، وتظهر في السماء سحابة الرماد البركاني.
مجموعة أشخاص يمشون على شارع ريفي وسط مروج خضراء، وتظهر في السماء سحابة الرماد البركاني.
© Getty Images / Fabrizio Villa
صورة لمدينة كاتانيا بعد انتهاء ثوران البركان وتبدد السحابة الملتهبة في السماء.
صورة لمدينة كاتانيا بعد انتهاء ثوران البركان وتبدد السحابة الملتهبة في السماء.