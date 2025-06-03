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شيخ الأزهر يضم رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا إلى مجلس حكماء المسلمين
شيخ الأزهر يضم رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا إلى مجلس حكماء المسلمين
سبوتنيك عربي
انضم الشيخ راوي عين الدين، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، إلى عضوية مجلس حكماء المسلمين. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T10:10+0000
2025-06-03T11:04+0000
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جاء ذلك وفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمجلس حكماء المسلمين، يوم الاثنين، قال فيه إن انضمام عين الدين، إلى المجلس تم بقرار من شيخ الأزهر، الذي يتولى منصب رئيس مجلس حكماء المسلمين.ولفت البيان إلى أن الشيخ راوي عين الدين، عبّر عن امتنانه الكبير لقرار شيخ الأزهر الشريف، باختياره عضوا في مجلس حكماء المسلمين.وتابع: "هذا الاختيار يمثل شرفا وفخرا كبيرا لي ولجميع علماء روسيا الاتحادية".وأكد عين الدين أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق أهداف المجلس بما يسهم في خدمة قضايا الأمة الإسلامية وتعزيز السّلم ونشر الحوار والتعايش المشترك.وتأسس مجلس حكماء المسلمين في أبو ظبي، في 19 يوليو/ تموز عام 2014، ليكون هيئة دولية مستقلة، برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، لتعزيز السلم ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني.
https://sarabic.ae/20150214/1013448033.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة

شيخ الأزهر يضم رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا إلى مجلس حكماء المسلمين

10:10 GMT 03.06.2025 (تم التحديث: 11:04 GMT 03.06.2025)
© AP Photo / STRشيخ الأزهر أحمد الطيب
شيخ الأزهر أحمد الطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / STR
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انضم الشيخ راوي عين الدين، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، إلى عضوية مجلس حكماء المسلمين.
جاء ذلك وفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمجلس حكماء المسلمين، يوم الاثنين، قال فيه إن انضمام عين الدين، إلى المجلس تم بقرار من شيخ الأزهر، الذي يتولى منصب رئيس مجلس حكماء المسلمين.
مسلمين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2015
مجتمع
"مجلس حكماء المسلمين" يقر استراتيجية لنشر صورة "الإسلام" بشكل صحيح
14 فبراير 2015, 13:34 GMT
ولفت البيان إلى أن الشيخ راوي عين الدين، عبّر عن امتنانه الكبير لقرار شيخ الأزهر الشريف، باختياره عضوا في مجلس حكماء المسلمين.
وتابع: "هذا الاختيار يمثل شرفا وفخرا كبيرا لي ولجميع علماء روسيا الاتحادية".
© Photo / Russia mufties Council official websiteالشيخ راوي عين الدين، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية
الشيخ راوي عين الدين، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
الشيخ راوي عين الدين، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية
© Photo / Russia mufties Council official website
وأكد عين الدين أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق أهداف المجلس بما يسهم في خدمة قضايا الأمة الإسلامية وتعزيز السّلم ونشر الحوار والتعايش المشترك.
وتأسس مجلس حكماء المسلمين في أبو ظبي، في 19 يوليو/ تموز عام 2014، ليكون هيئة دولية مستقلة، برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، لتعزيز السلم ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني.
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