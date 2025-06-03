https://sarabic.ae/20250603/عراقجي-مستوى-الثقة-والاطمئنان-في-العلاقات-بين-مصر-وإيران-غير-مسبوق-1101273805.html
عراقجي: مستوى الثقة والاطمئنان في العلاقات بين مصر وإيران غير مسبوق
عراقجي: مستوى الثقة والاطمئنان في العلاقات بين مصر وإيران غير مسبوق
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بزيارته إلى القاهرة مجددا، مشيرا إلى أنه أجرى لقاءات مهمة مع الرئيس المصري، عبد الفتاح... 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T13:20+0000
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وأكد عراقجي على منصة "إكس"، أن "العلاقات الدبلوماسية بين إيران ومصر دخلت مرحلة جديدة بعد سنوات من الجمود"، مشددا على أن "مستوى التفاعل والتعاون السياسي، والأهم من ذلك، مستوى الثقة المتبادلة بين البلدين، هو أمر غير مسبوق".وأشار إلى أن "إيران ومصر، باعتبارهما قوتين محوريتين في المنطقة وتتمتعان بتاريخ حضاري عريق، تتحملان مسؤولية مشتركة في دعم الاستقرار والسلام الإقليمي".وعن جوانب زيارته الثقافية، أوضح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه أدى صلاتي المغرب والعشاء في مسجد الإمام الحسين، وتناول العشاء في مطعم نجيب محفوظ بحي خان الخليلي، حيث التقى عددا من الشخصيات المصرية البارزة، من بينهم وزراء الخارجية مصر السابقون، عمرو موسى، ونبيل فهمي، ومحمد العرابي، واصفا النقاشات التي جرت خلال اللقاء بأنها كانت "مفيدة للغاية".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد زار العاصمة المصرية القاهرة، قبل وصوله إلى بيروت، في زيارة رسمية أجرى خلالها مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، في إطار مساعي البلدين لتعزيز التشاور السياسي وتوسيع التعاون الثنائي.ويشار إلى أن عراقجي قد أجرى زيارة للقاهرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تعد الأولى لمسؤول إيراني رسمي يزور العاصمة المصرية، منذ عام 2013.
https://sarabic.ae/20250602/وزير-الخارجية-الإيراني-لا-توجد-عقبات-الآن-في-العلاقات-الإيرانية-المصرية-1101224142.html
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إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن, العالم
عراقجي: مستوى الثقة والاطمئنان في العلاقات بين مصر وإيران غير مسبوق
أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بزيارته إلى القاهرة مجددا، مشيرا إلى أنه أجرى لقاءات مهمة مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي.
وأكد عراقجي على منصة "إكس"، أن "العلاقات الدبلوماسية بين إيران ومصر دخلت مرحلة جديدة بعد سنوات من الجمود"، مشددا على أن "مستوى التفاعل والتعاون السياسي، والأهم من ذلك، مستوى الثقة المتبادلة بين البلدين، هو أمر غير مسبوق".
وأشار إلى أن "إيران ومصر، باعتبارهما قوتين محوريتين في المنطقة وتتمتعان بتاريخ حضاري عريق، تتحملان مسؤولية مشتركة في دعم الاستقرار والسلام الإقليمي".
وعن جوانب زيارته الثقافية، أوضح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه أدى صلاتي المغرب والعشاء في مسجد الإمام الحسين، وتناول العشاء في مطعم نجيب محفوظ بحي خان الخليلي، حيث التقى عددا من الشخصيات المصرية البارزة، من بينهم وزراء الخارجية مصر السابقون، عمرو موسى، ونبيل فهمي، ومحمد العرابي، واصفا النقاشات التي جرت خلال اللقاء بأنها كانت "مفيدة للغاية".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد زار العاصمة المصرية القاهرة، قبل وصوله إلى بيروت، في زيارة رسمية أجرى خلالها مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، في إطار مساعي البلدين لتعزيز التشاور السياسي وتوسيع التعاون الثنائي.
ويشار إلى أن عراقجي قد أجرى زيارة للقاهرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تعد الأولى لمسؤول إيراني رسمي يزور العاصمة المصرية، منذ عام 2013.