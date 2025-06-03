https://sarabic.ae/20250603/للمرة-الثالثة-زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-تركيا-ويشعر-به-سكان-مصر-1101245756.html
للمرة الثالثة.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب تركيا ويشعر به سكان مصر
للمرة الثالثة.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب تركيا ويشعر به سكان مصر
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، تركيا، وشعر به سكان مصر. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T00:06+0000
2025-06-03T00:06+0000
2025-06-03T05:31+0000
أخبار تركيا اليوم
زلزال
مصر
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091723917_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_70b1316cc81028740d71baa56470177f.jpg
وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، بلغت قوة الزلزال 6 درجات على مقياس ريختر.وأشار المركز إلى أن الزلزال ضرب منطقة جزر دوديكانيز على الحدود التركية 132 كم جنوب شرق أيدين، 17 كم جنوب مارماريس.وأكد المركز أن عمق الزلزال كان على 68 كم.في ذات الصدد، قال المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن زلزالًا حدث بجنوب الحدود التركية وجارٍ إصدار بيان الهزة بعد قليل.وشدد على أن حدوث الزلازل ظاهرة طبيعية ومصر لم تدخل حزام الزلازل، ومركز الزلزال الحالي هي دولة تركيا الواقعه في منطقة نشطة زلزاليا.شعر سكان العديد من المحافظات المصرية، بهزتين زلزاليتين خلال الأيام الماضية، كان آخرها صباح الخميس 29 مايو المنصرم، وقعت شمال شرق جزيرة كريت بقوة 6.24 درجة على مقياس ريختر.فيما وقعت الهزة الأولى في 14 مايو 2025، بقوة 6.4 على مقياس ريختر، على بعد 421 كيلو متر شمالي مدينة مطروح، على عمق 76 كم، وفق المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، شعر بها سكان عدد من المحافظات المصرية دون وقوع أي خسائر.
https://sarabic.ae/20250523/هل-تواجه-مصر-مخاطر-زلزالية-مسؤول-بمعهد-الفلك-يوضح-لـسبوتنيك-التفاصيل-1100890893.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091723917_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_5d468d50d8eb84b5905c778a5297b283.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, زلزال, مصر, العالم
أخبار تركيا اليوم, زلزال, مصر, العالم
للمرة الثالثة.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب تركيا ويشعر به سكان مصر
00:06 GMT 03.06.2025 (تم التحديث: 05:31 GMT 03.06.2025)
ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، تركيا، وشعر به سكان مصر.
وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، بلغت قوة الزلزال 6 درجات على مقياس ريختر.
وأشار المركز إلى أن الزلزال ضرب منطقة جزر دوديكانيز على الحدود التركية 132 كم جنوب شرق أيدين، 17 كم جنوب مارماريس.
وأكد المركز أن عمق الزلزال كان على 68 كم.
في السياق، قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إنهم شعروا بزلزال قوي اهتزت معه النوافذ والمنازل لعشرات الثواني.
في ذات الصدد، قال المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن زلزالًا حدث بجنوب الحدود التركية وجارٍ إصدار بيان الهزة بعد قليل.
وشدد على أن حدوث الزلازل ظاهرة طبيعية ومصر لم تدخل حزام الزلازل، ومركز الزلزال الحالي هي دولة تركيا الواقعه في منطقة نشطة زلزاليا.
شعر سكان العديد من المحافظات المصرية، بهزتين زلزاليتين خلال الأيام الماضية، كان آخرها صباح الخميس 29 مايو المنصرم، وقعت شمال شرق جزيرة كريت بقوة 6.24 درجة على مقياس ريختر.
فيما وقعت الهزة الأولى في 14 مايو 2025، بقوة 6.4 على مقياس ريختر، على بعد 421 كيلو متر شمالي مدينة مطروح، على عمق 76 كم، وفق المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، شعر بها سكان عدد من المحافظات المصرية دون وقوع أي خسائر.