https://sarabic.ae/20250603/معابر-وطرق-خاصة-للإبل-في-السعودية-فيديو--1101279214.html
معابر وطرق خاصة للإبل في السعودية... فيديو
معابر وطرق خاصة للإبل في السعودية... فيديو
سبوتنيك عربي
تناقلت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر معابر وطرق خاصة للإبل في المملكة العربية السعودية، بهدف تسهيل تنقلها وضمان سلامتها. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T15:28+0000
2025-06-03T15:28+0000
2025-06-03T15:28+0000
السعودية
الإبل
طرق
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/09/1053740336_0:50:543:355_1920x0_80_0_0_90150f2f3e93bf322e6d5f3a75e5f9cc.jpg
ويظهر مقطع الفيديو، الذي أثار تفاعلا واسعا من قبل المتابعين، كيف تسير الإبل بسلاسة على طريق خاصة مصممة كجسر فوق أوتستراد مخصص لمرور السيارات.وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة السعودية للحفاظ على الموروث الثقافي ودمجه في مشاريع البنية التحتية الحديثة، في إطار رؤية 2030 التي توازن بين التطوير والهوية.والجدير بالذكر أن الإبل تعد رمزا من رموز التراث والأصالة في الثقافة العربية، وتعبر عن تاريخ عريق ومجد خالد.
السعودية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, الإبل, طرق, نادي الفيديو
السعودية, الإبل, طرق, نادي الفيديو
معابر وطرق خاصة للإبل في السعودية... فيديو
تناقلت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر معابر وطرق خاصة للإبل في المملكة العربية السعودية، بهدف تسهيل تنقلها وضمان سلامتها.
ويظهر مقطع الفيديو، الذي أثار تفاعلا واسعا من قبل المتابعين، كيف تسير الإبل بسلاسة على طريق خاصة مصممة كجسر فوق أوتستراد مخصص لمرور السيارات.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة السعودية للحفاظ على الموروث الثقافي ودمجه في مشاريع البنية التحتية الحديثة، في إطار رؤية 2030 التي توازن بين التطوير والهوية.
والجدير بالذكر أن الإبل تعد رمزا من رموز التراث والأصالة في الثقافة العربية، وتعبر عن تاريخ عريق ومجد خالد.