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الزهور الكوبية تتفتح على الجبل الأرجواني في الصين
الزهور الكوبية تتفتح على الجبل الأرجواني في الصين
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة للزهور الكوبية، المعروفة أيضا بـ"الهدرنجية أو الأرطاسيا"، أثناء تفتحها على الجبل الأرجواني في الصين. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T08:45+0000
2025-06-03T08:45+0000
2025-06-03T08:45+0000
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фото, صور
الزهور الكوبية تتفتح على الجبل الأرجواني في الصين
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة للزهور الكوبية، المعروفة أيضا بـ"الهدرنجية أو الأرطاسيا"، أثناء تفتحها على الجبل الأرجواني في الصين.
© Getty Images / Yang Bo/China News Service/VCG
فتاة تلتقط صورة سيلفي مع الأزهار الكوبية المتفتحة على الجبل الأرجواني في نانجينغ، مقاطعة جيانغسو، الصين.
فتاة تلتقط صورة سيلفي مع الأزهار الكوبية المتفتحة على الجبل الأرجواني في نانجينغ، مقاطعة جيانغسو، الصين.
© Getty Images / Yang Bo/China News Service/VCG
فتيات يجمعن الزهور الكوبية على الجبل الأرجواني في الصين.
فتيات يجمعن الزهور الكوبية على الجبل الأرجواني في الصين.
© Getty Images / Yang Bo/China News Service/VCG
زوار يستمتعون بمشاهدة الزهور الكوبية ذات الألوان الزاهية.
زوار يستمتعون بمشاهدة الزهور الكوبية ذات الألوان الزاهية.
© Getty Images / Yang Bo/China News Service/VCG
فتاة تجع باقة من الزهور الكوبية ذات الرائحة العطرة في نانجينغ، مقاطعة جيانغسو، الصين.
فتاة تجع باقة من الزهور الكوبية ذات الرائحة العطرة في نانجينغ، مقاطعة جيانغسو، الصين.
© Getty Images / Yang Bo/China News Service/VCG
صورة جميلة للأزهار الكوبية ذات اللون الأزرق والزهري.
صورة جميلة للأزهار الكوبية ذات اللون الأزرق والزهري.
© Getty Images / Yang Bo/China News Service/VCG
فتاة تستمتع بمشاهدة الزهور الكوبية ذات اللون الأزرق.
فتاة تستمتع بمشاهدة الزهور الكوبية ذات اللون الأزرق.