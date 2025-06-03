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المقهى الثقافي
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قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
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مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
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نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
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جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
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الزهور الكوبية تتفتح على الجبل الأرجواني في الصين
الزهور الكوبية تتفتح على الجبل الأرجواني في الصين
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة للزهور الكوبية، المعروفة أيضا بـ"الهدرنجية أو الأرطاسيا"، أثناء تفتحها على الجبل الأرجواني في الصين. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الزهور الكوبية تتفتح على الجبل الأرجواني في الصين

08:45 GMT 03.06.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة للزهور الكوبية، المعروفة أيضا بـ"الهدرنجية أو الأرطاسيا"، أثناء تفتحها على الجبل الأرجواني في الصين.
© Getty Images / Yang Bo/China News Service/VCG

فتاة تلتقط صورة سيلفي مع الأزهار الكوبية المتفتحة على الجبل الأرجواني في نانجينغ، مقاطعة جيانغسو، الصين.

فتاة تلتقط صورة سيلفي مع الأزهار الكوبية المتفتحة على الجبل الأرجواني في نانجينغ، مقاطعة جيانغسو، الصين. - سبوتنيك عربي
1/6
© Getty Images / Yang Bo/China News Service/VCG

فتاة تلتقط صورة سيلفي مع الأزهار الكوبية المتفتحة على الجبل الأرجواني في نانجينغ، مقاطعة جيانغسو، الصين.

© Getty Images / Yang Bo/China News Service/VCG

فتيات يجمعن الزهور الكوبية على الجبل الأرجواني في الصين.

فتيات يجمعن الزهور الكوبية على الجبل الأرجواني في الصين. - سبوتنيك عربي
2/6
© Getty Images / Yang Bo/China News Service/VCG

فتيات يجمعن الزهور الكوبية على الجبل الأرجواني في الصين.

© Getty Images / Yang Bo/China News Service/VCG

زوار يستمتعون بمشاهدة الزهور الكوبية ذات الألوان الزاهية.

زوار يستمتعون بمشاهدة الزهور الكوبية ذات الألوان الزاهية. - سبوتنيك عربي
3/6
© Getty Images / Yang Bo/China News Service/VCG

زوار يستمتعون بمشاهدة الزهور الكوبية ذات الألوان الزاهية.

© Getty Images / Yang Bo/China News Service/VCG

فتاة تجع باقة من الزهور الكوبية ذات الرائحة العطرة في نانجينغ، مقاطعة جيانغسو، الصين.

فتاة تجع باقة من الزهور الكوبية ذات الرائحة العطرة في نانجينغ، مقاطعة جيانغسو، الصين. - سبوتنيك عربي
4/6
© Getty Images / Yang Bo/China News Service/VCG

فتاة تجع باقة من الزهور الكوبية ذات الرائحة العطرة في نانجينغ، مقاطعة جيانغسو، الصين.

© Getty Images / Yang Bo/China News Service/VCG

صورة جميلة للأزهار الكوبية ذات اللون الأزرق والزهري.

صورة جميلة للأزهار الكوبية ذات اللون الأزرق والزهري. - سبوتنيك عربي
5/6
© Getty Images / Yang Bo/China News Service/VCG

صورة جميلة للأزهار الكوبية ذات اللون الأزرق والزهري.

© Getty Images / Yang Bo/China News Service/VCG

فتاة تستمتع بمشاهدة الزهور الكوبية ذات اللون الأزرق.

فتاة تستمتع بمشاهدة الزهور الكوبية ذات اللون الأزرق. - سبوتنيك عربي
6/6
© Getty Images / Yang Bo/China News Service/VCG

فتاة تستمتع بمشاهدة الزهور الكوبية ذات اللون الأزرق.

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