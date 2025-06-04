https://sarabic.ae/20250604/أكبر-5-صفقات-نفطية-في-مايو-2025-1101306370.html
أكبر 5 صفقات نفطية في مايو 2025
أكبر 5 صفقات نفطية في مايو 2025
سبوتنيك عربي
شهد مايو/أيار 2025، تنوعا في طبيعة الصفقات بين مشروعات تطوير حقول نفطية، وعمليات استحواذ على مشروعات كبرى، إلى جانب اتفاقيات لتمديد وتجديد عقود منصات الحفر، ما... 04.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-04T12:13+0000
2025-06-04T12:13+0000
2025-06-04T12:13+0000
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انفوجرافيك, سوق النفط, инфографика
انفوجرافيك, سوق النفط, инфографика
أكبر 5 صفقات نفطية في مايو 2025
شهد مايو/أيار 2025، تنوعا في طبيعة الصفقات بين مشروعات تطوير حقول نفطية، وعمليات استحواذ على مشروعات كبرى، إلى جانب اتفاقيات لتمديد وتجديد عقود منصات الحفر، ما يعكس نشاطا متزايدا في مجالات الاستكشاف والإنتاج على مستوى المنطقة.