https://sarabic.ae/20250604/قاض-أمريكي-يمنع-مؤقتا-ترحيل-أسرة-مصري--مشتبه-به-في-هجوم-كولورادو-1101324177.html

قاض أمريكي يمنع مؤقتا ترحيل أسرة مصري مشتبه به في هجوم كولورادو

قاض أمريكي يمنع مؤقتا ترحيل أسرة مصري مشتبه به في هجوم كولورادو

سبوتنيك عربي

أصدر قاضٍ اتحادي في ولاية كولورادو الأمريكية، أمس الأربعاء، قرارًا يمنع مؤقتًا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من ترحيل أسرة مواطن مصري يُشتبه بضلوعه في... 04.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-04T23:59+0000

2025-06-04T23:59+0000

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وقضى قاضي المحكمة الجزائية في الولاية جوردن غالاجر، بأن ترحيل الأسرة المكونة من زوجة وأبناء المتهم الخمسة، دون إجراءات قانونية مناسبة، قد يُلحق بها "ضررًا لا يمكن إصلاحه"، مشيرًا إلى أن أعمار الأبناء تتراوح بين 4 و17 عامًا.وجاء القرار القضائي بعد أن رفعت الأسرة دعوى ضد الحكومة الأمريكية، تطالب بوقف ترحيلها والإفراج عن أفرادها، في ضوء اعتقال رب الأسرة محمد صبري سليمان، على خلفية الاشتباه بقيامه بإلقاء زجاجات حارقة خلال مسيرة مؤيدة لإسرائيل، الأحد الماضي.وكانت إدارة ترامب قد أعلنت أول أمس الثلاثاء، نيتها ترحيل الأسرة وفق إجراء يُعرف بـ"الإبعاد السريع"، إلا أن الدعوى القضائية أكدت أن الأسرة تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من عامين، وبالتالي لا يجوز إخضاعها لهذا النوع من الترحيل.وأضافت الدعوى: "من المؤكد أن معاقبة أفراد الأسرة على جرائم لم يرتكبوها يُعدّ انتهاكًا لأسس العدالة، ويُصنّف ضمن ممارسات العقاب الجماعي المحظورة".وبحسب الدعوى، فإن هيام (41 عامًا)، وهي مهندسة شبكات وُلدت في السعودية وتحمل الجنسية المصرية، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية مع أبنائها، في أغسطس/ آب 2022 بتأشيرات زيارة، وتقدمت لاحقًا بطلب تأشيرة عمل.وأفادت السلطات أن محمد صبري سليمان، دخل الولايات المتحدة الأمريكية بتأشيرة سياحية، لكنه بقي بعد انتهاء مدتها، كما انتهى سريان تصريح العمل الذي كان يحمله سابقًا.ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن القضية، في 13 يونيو/ حزيران الجاري.

https://sarabic.ae/20250602/إعلام-المشتبه-به-في-هجوم-كولورادو-هتف-بعد-الاعتقال-حرروا-فلسطين-1101245387.html

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