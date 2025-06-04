https://sarabic.ae/20250604/مشتريات-الهند-من-المنتجات-النفطية-الروسية-1101311758.html
مشتريات الهند من المنتجات النفطية الروسية
مشتريات الهند من المنتجات النفطية الروسية
سبوتنيك عربي
شهدت واردات الهند من المنتجات النفطية الروسية ارتفاعا تدريجيا ملحوظا، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية، حيث تجاوزت حاجز 800 مليون دولار في أحدث... 04.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-04T14:23+0000
2025-06-04T14:23+0000
2025-06-04T14:28+0000
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مشتريات الهند من المنتجات النفطية الروسية
14:23 GMT 04.06.2025 (تم التحديث: 14:28 GMT 04.06.2025)
شهدت واردات الهند من المنتجات النفطية الروسية ارتفاعا تدريجيا ملحوظا، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية، حيث تجاوزت حاجز 800 مليون دولار في أحدث الأرقام. تعرف على تفاصيل تطور هذه الأرقام من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق عمل "سبوتنيك".