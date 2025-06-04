من التنظيف إلى التوجيه.. الصين تكشف عن أول روبوت فندقي في العالم.. فيديو

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
هل تعيد الاكتشافات النفطية الجديدة تموضع سوريا على خارطة الطاقة العالمية
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نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
10:29 GMT
26 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: قرار ضم جزيرة غرينلاند إلى منطقة مسؤولية القيادة الشمالية الأمريكية هو قرار إداري وليس لإعلان حرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
إسرائيل لا تستطيع أن تخفي جرائمها اليوم لأن العالم أصبح قرية واحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
خلافات واضحة بين إسرائيل وحلفائها حول فلسطين وفشل كل الجهود في إيقاف الحرب على غزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250604/من-التنظيف-إلى-التوجيه-الصين-تكشف-عن-أول-روبوت-فندقي-في-العالم-فيديو-1101315045.html
من التنظيف إلى التوجيه.. الصين تكشف عن أول روبوت فندقي في العالم.. فيديو
من التنظيف إلى التوجيه.. الصين تكشف عن أول روبوت فندقي في العالم.. فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت الصين عن أول روبوت بشري الشكل مخصص للعمل في الفنادق، "زيريث إتش"، الذي يعمل بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ويؤدي مجموعة من المهام الخدمية... 04.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-04T15:46+0000
2025-06-04T15:46+0000
الصين
روبوت
الفنادق
أخبار الذكاء الاصطناعي
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو الذي تناقتله منصات التواصل الاجتاماعي، وأثار تفاعلا واسعا من المتابعين، كيف يقوم الروبوت بتبديل الأدوات المستخدمة في الحمامات، وتبديل المناشف، وهو يتنقل بكل سهولة ودقة من دون الاصطدام بالأثاث. ويعمل "زيريث إتش1" بشكل مستقل وآمن، حيث تم تزويده بتقنيات تمكنه من تجنب الاصطدام بالأثاث أو النزلاء، ولا ينظر إليه كبديل للعنصر البشري، بل كأداة مساعدة لتخفيف عبء الأعمال الروتينية والثقيلة عن طاقم العمل.ويتوسع تطوير وتطبيق الروبوتات البشرية بسرعة في الصين، بهدف استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين الإنتاجية في مجموعة متنوعة من السيناريوهات، بما في ذلك المصانع والمتاجر والمنازل.
الصين
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الصين, روبوت, الفنادق, أخبار الذكاء الاصطناعي, نادي الفيديو
الصين, روبوت, الفنادق, أخبار الذكاء الاصطناعي, نادي الفيديو

من التنظيف إلى التوجيه.. الصين تكشف عن أول روبوت فندقي في العالم.. فيديو

15:46 GMT 04.06.2025
© Photo / Social mediaالصين تكشف عن أول روبوت فندقي في العالم
الصين تكشف عن أول روبوت فندقي في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
© Photo / Social media
تابعنا عبر
كشفت الصين عن أول روبوت بشري الشكل مخصص للعمل في الفنادق، "زيريث إتش"، الذي يعمل بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ويؤدي مجموعة من المهام الخدمية والتنظيفية.
ويظهر الفيديو الذي تناقتله منصات التواصل الاجتاماعي، وأثار تفاعلا واسعا من المتابعين، كيف يقوم الروبوت بتبديل الأدوات المستخدمة في الحمامات، وتبديل المناشف، وهو يتنقل بكل سهولة ودقة من دون الاصطدام بالأثاث.
ويعمل "زيريث إتش1" بشكل مستقل وآمن، حيث تم تزويده بتقنيات تمكنه من تجنب الاصطدام بالأثاث أو النزلاء، ولا ينظر إليه كبديل للعنصر البشري، بل كأداة مساعدة لتخفيف عبء الأعمال الروتينية والثقيلة عن طاقم العمل.
ويتوسع تطوير وتطبيق الروبوتات البشرية بسرعة في الصين، بهدف استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين الإنتاجية في مجموعة متنوعة من السيناريوهات، بما في ذلك المصانع والمتاجر والمنازل.
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