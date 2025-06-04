https://sarabic.ae/20250604/من-التنظيف-إلى-التوجيه-الصين-تكشف-عن-أول-روبوت-فندقي-في-العالم-فيديو-1101315045.html
من التنظيف إلى التوجيه.. الصين تكشف عن أول روبوت فندقي في العالم.. فيديو
من التنظيف إلى التوجيه.. الصين تكشف عن أول روبوت فندقي في العالم.. فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت الصين عن أول روبوت بشري الشكل مخصص للعمل في الفنادق، "زيريث إتش"، الذي يعمل بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ويؤدي مجموعة من المهام الخدمية... 04.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-04T15:46+0000
2025-06-04T15:46+0000
2025-06-04T15:46+0000
الصين
روبوت
الفنادق
أخبار الذكاء الاصطناعي
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101314889_0:0:831:468_1920x0_80_0_0_c57d4071795d9e3c5ec932c18081e198.jpg
ويظهر الفيديو الذي تناقتله منصات التواصل الاجتاماعي، وأثار تفاعلا واسعا من المتابعين، كيف يقوم الروبوت بتبديل الأدوات المستخدمة في الحمامات، وتبديل المناشف، وهو يتنقل بكل سهولة ودقة من دون الاصطدام بالأثاث. ويعمل "زيريث إتش1" بشكل مستقل وآمن، حيث تم تزويده بتقنيات تمكنه من تجنب الاصطدام بالأثاث أو النزلاء، ولا ينظر إليه كبديل للعنصر البشري، بل كأداة مساعدة لتخفيف عبء الأعمال الروتينية والثقيلة عن طاقم العمل.ويتوسع تطوير وتطبيق الروبوتات البشرية بسرعة في الصين، بهدف استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين الإنتاجية في مجموعة متنوعة من السيناريوهات، بما في ذلك المصانع والمتاجر والمنازل.
الصين
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, روبوت, الفنادق, أخبار الذكاء الاصطناعي, نادي الفيديو
الصين, روبوت, الفنادق, أخبار الذكاء الاصطناعي, نادي الفيديو
من التنظيف إلى التوجيه.. الصين تكشف عن أول روبوت فندقي في العالم.. فيديو
كشفت الصين عن أول روبوت بشري الشكل مخصص للعمل في الفنادق، "زيريث إتش"، الذي يعمل بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ويؤدي مجموعة من المهام الخدمية والتنظيفية.
ويظهر الفيديو الذي تناقتله منصات التواصل الاجتاماعي، وأثار تفاعلا واسعا من المتابعين، كيف يقوم الروبوت بتبديل الأدوات المستخدمة في الحمامات، وتبديل المناشف، وهو يتنقل بكل سهولة ودقة من دون الاصطدام بالأثاث.
ويعمل "زيريث إتش1" بشكل مستقل وآمن، حيث تم تزويده بتقنيات تمكنه من تجنب الاصطدام بالأثاث أو النزلاء، ولا ينظر إليه كبديل للعنصر البشري، بل كأداة مساعدة لتخفيف عبء الأعمال الروتينية والثقيلة عن طاقم العمل.
ويتوسع تطوير وتطبيق الروبوتات البشرية بسرعة في الصين، بهدف استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين الإنتاجية في مجموعة متنوعة من السيناريوهات، بما في ذلك المصانع والمتاجر والمنازل.