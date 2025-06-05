https://sarabic.ae/20250605/إعلام-أمريكي-واشنطن-تنقل-مكونات-دفاع-جوي-مخصصة-لكييف-إلى-الشرق-الأوسط-1101326115.html
إعلام أمريكي: واشنطن تنقل مكونات دفاع جوي مخصصة لكييف إلى الشرق الأوسط
إعلام أمريكي: واشنطن تنقل مكونات دفاع جوي مخصصة لكييف إلى الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن البيت الأبيض قرر إعادة توجيه الصمامات الخاصة بأنظمة صواريخ الدفاع الجوي المخصصة في الأصل لأوكرانيا، إلى احتياجات القوات الجوية... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T04:38+0000
2025-06-05T04:38+0000
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وجاء في تقرير نشرته إحدى تلك الوسائل: "أخطرت وزارة الدفاع الأمريكية (الكونغرس) بهدوء، الأسبوع الماضي، بأن الصمامات الخاصة للصواريخ الأرضية التي تستخدمها أوكرانيا لتدمير الطائرات المسيرة الروسية، سيتم إرسالها الآن إلى وحدات القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط".ويقول مؤيدو القرار إن وزارة الدفاع الأمريكية تتمتع بالمرونة الكافية لاتخاذ مثل هذه القرارات، بموجب مشروع قانون الإنفاق العسكري الطارئ، الذي تم تمريره العام الماضي.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسث، لأول مرة، عقد اجتماع في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع وزراء الدفاع الأوروبيين، لتنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا.وكان هيغسث، قد صرح سابقًا، بأنه "على الحلفاء الأوروبيين تحمل الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية المستقبلية لكييف"، مشيرًا إلى أن منطقة غرب المحيط الهادئ هي مسرح العمليات الرئيسي لوزارة الدفاع".الخارجية الأمريكية: محادثات ترامب وبوتين جزء من جهود واشنطن لحل الصراع في أوكرانياميدينسكي: روسيا دعت خلال المفاوضات إلى التركيز على صياغة شروط سلام وليس مجرد هدنة
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار الشرق الأوسط
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار الشرق الأوسط
إعلام أمريكي: واشنطن تنقل مكونات دفاع جوي مخصصة لكييف إلى الشرق الأوسط
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن البيت الأبيض قرر إعادة توجيه الصمامات الخاصة بأنظمة صواريخ الدفاع الجوي المخصصة في الأصل لأوكرانيا، إلى احتياجات القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط.
وجاء في تقرير نشرته إحدى تلك الوسائل: "أخطرت وزارة الدفاع الأمريكية (الكونغرس) بهدوء، الأسبوع الماضي، بأن الصمامات الخاصة للصواريخ الأرضية التي تستخدمها أوكرانيا لتدمير الطائرات المسيرة الروسية، سيتم إرسالها الآن إلى وحدات القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط".
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإنه في بيان لم يصدر من قبل، أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، عن حاجتها العاجلة إلى هذه الصمامات.
ويقول مؤيدو القرار إن وزارة الدفاع الأمريكية تتمتع بالمرونة الكافية لاتخاذ مثل هذه القرارات، بموجب مشروع قانون الإنفاق العسكري الطارئ، الذي تم تمريره العام الماضي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسث، لأول مرة، عقد اجتماع في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع وزراء الدفاع الأوروبيين، لتنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وكان هيغسث، قد صرح سابقًا، بأنه "على الحلفاء الأوروبيين تحمل الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية المستقبلية لكييف"، مشيرًا إلى أن منطقة غرب المحيط الهادئ هي مسرح العمليات الرئيسي لوزارة الدفاع".