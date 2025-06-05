https://sarabic.ae/20250605/الخارجية-الروسية-تعلق-على-انتخاب-بيربوك-رئيسة-للدورة-80-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1101345440.html
الخارجية الروسية تعلق على انتخاب بيربوك رئيسة للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
الخارجية الروسية تعلق على انتخاب بيربوك رئيسة للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن انتخاب وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك، رئيسة للدورة 80... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T11:49+0000
2025-06-05T11:49+0000
2025-06-05T11:49+0000
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وقالت زاخاروفا أمام مجلس الفيدرالية الروسي: "إنه لأمر مخزٍ، أنه في الذكرى السنوية للانتصار على الفاشية والنازية، يتولى شخص قال إنه فخور بجده، الذي قاتل في كينيغسبيرغ إلى جانب الرايخ الثالث، منصب رئيس الجمعية العامة، وإن كان المنصب رمزيا وشكليا ولمدة عام".وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاثنين الماضي، أنالينا بيربوك، رئيسة للدورة 80 للجمعية، حيث أيّد ترشيحها 167 دولة.وتبدأ رئاسة بيربوك، في سبتمبر/ أيلول المقبل، لتصبح بذلك خامس امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الأمم المتحدة، الممتد على مدى نحو 80 عاما.
https://sarabic.ae/20250528/خبير-استراتيجي-روسيا-قادرة-على-ضرب-أي-دولة-معادية-وتزويد-ألمانيا-لكييف-بصواريخ-توروس-بلا-جدوى-1101062341.html
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روسيا, العالم, الجمعية العامة للأمم المتحدة, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, الجمعية العامة للأمم المتحدة, أخبار العالم الآن
الخارجية الروسية تعلق على انتخاب بيربوك رئيسة للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن انتخاب وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك، رئيسة للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "أمر مشين".
وقالت زاخاروفا أمام مجلس الفيدرالية الروسي: "إنه لأمر مخزٍ، أنه في الذكرى السنوية للانتصار على الفاشية والنازية، يتولى شخص قال إنه فخور بجده، الذي قاتل في كينيغسبيرغ إلى جانب الرايخ الثالث، منصب رئيس الجمعية العامة، وإن كان المنصب رمزيا وشكليا ولمدة عام".
وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاثنين الماضي، أنالينا بيربوك، رئيسة للدورة 80 للجمعية، حيث أيّد ترشيحها 167 دولة.
وتبدأ رئاسة بيربوك، في سبتمبر/ أيلول المقبل، لتصبح بذلك خامس امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الأمم المتحدة، الممتد على مدى نحو 80 عاما.