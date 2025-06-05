السيسي وبزشكيان يؤكدان ضرورة تفادي الانزلاق إلى صراع عسكري في المنطقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
إسرائيل لا تستطيع أن تخفي جرائمها اليوم لأن العالم أصبح قرية واحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
خلافات واضحة بين إسرائيل وحلفائها حول فلسطين وفشل كل الجهود في إيقاف الحرب على غزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:03 GMT
10 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
09:14 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:43 GMT
16 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250605/السيسي-وبزشكيان-يؤكدان-ضرورة-تفادي-الانزلاق-إلى-صراع-عسكري-في-المنطقة-1101347204.html
السيسي وبزشكيان يؤكدان ضرورة تفادي الانزلاق إلى صراع عسكري في المنطقة
السيسي وبزشكيان يؤكدان ضرورة تفادي الانزلاق إلى صراع عسكري في المنطقة
سبوتنيك عربي
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد الزعيمان خلاله على تجنب التصعيد في المنطقة. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T12:50+0000
2025-06-05T12:50+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار مصر الآن
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082543079_0:56:827:521_1920x0_80_0_0_798f1d6cc096705623555de5309060a9.jpg
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الزعيمين تبادلا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيين لشعبي البلدين وللأمة الإسلامية دوام الخير والبركات".وأكد الرئيسان على "أهمية تجنب التصعيد في المنطقة"، مشددين على ضرورة "تفادي الانزلاق إلى صراع عسكري قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي".وقُتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، أمس الأربعاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن "ما لا يقل عن 18 فلسطينيا، بينهم 14، قتلوا في هجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس في قطاع غزة".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين الماضي، بوقوع حدث أمني "صعب جدًا" ضد القوات الإسرائيلية في جباليا شمالي قطاع غزة.وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، "استهداف عربة عسكرية من طراز "هامر" بصاروخ مضاد للدروع في جباليا شمالي قطاع غزة، أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 2 آخرين".وتحدثت مواقع إسرائيلية عن فشل المحاولة الأولى لإخلاء جنود مصابين عبر طائرة مروحية، في جباليا بقطاع غزة، مشيرة إلى أن 3 مروحيات عسكرية حاولت إجلاء الجنود الجرحى في عملية جباليا.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250605/نتنياهو-يعلن-استعادة-رفات-اثنين-من-الأسرى-الإسرائيليين-في-قطاع-غزة-1101328823.html
https://sarabic.ae/20250605/عضو-فريق-فلسطين-بـالعدل-الدولية-تعلق-لـسبوتنيك-على-فشل-الأمم-المتحدة-بوقف-الحرب-في-قطاع-غزة-1101345604.html
إيران
أخبار إيران
مصر
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082543079_30:0:798:576_1920x0_80_0_0_cace2fc31050418f2d292dfbcf9a70a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار مصر الآن, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار مصر الآن, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

السيسي وبزشكيان يؤكدان ضرورة تفادي الانزلاق إلى صراع عسكري في المنطقة

12:50 GMT 05.06.2025
© Photoقصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة في اليوم الـ 21 للحرب
قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة في اليوم الـ 21 للحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© Photo
تابعنا عبر
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد الزعيمان خلاله على تجنب التصعيد في المنطقة.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الزعيمين تبادلا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيين لشعبي البلدين وللأمة الإسلامية دوام الخير والبركات".
وأكد الرئيسان على "أهمية تجنب التصعيد في المنطقة"، مشددين على ضرورة "تفادي الانزلاق إلى صراع عسكري قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
نتنياهو يعلن استعادة رفات اثنين من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة
07:10 GMT
وقُتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، أمس الأربعاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن "ما لا يقل عن 18 فلسطينيا، بينهم 14، قتلوا في هجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس في قطاع غزة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين خلال المعارك الجارية مع حركة حماس شمالي قطاع غزة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين الماضي، بوقوع حدث أمني "صعب جدًا" ضد القوات الإسرائيلية في جباليا شمالي قطاع غزة.
وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، "استهداف عربة عسكرية من طراز "هامر" بصاروخ مضاد للدروع في جباليا شمالي قطاع غزة، أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 2 آخرين".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
عضو فريق فلسطين بـ"العدل الدولية" تعلق لـ"سبوتنيك" على فشل الأمم المتحدة بوقف الحرب في قطاع غزة
11:48 GMT
وتحدثت مواقع إسرائيلية عن فشل المحاولة الأولى لإخلاء جنود مصابين عبر طائرة مروحية، في جباليا بقطاع غزة، مشيرة إلى أن 3 مروحيات عسكرية حاولت إجلاء الجنود الجرحى في عملية جباليا.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала