https://sarabic.ae/20250605/السيسي-وبزشكيان-يؤكدان-ضرورة-تفادي-الانزلاق-إلى-صراع-عسكري-في-المنطقة-1101347204.html
السيسي وبزشكيان يؤكدان ضرورة تفادي الانزلاق إلى صراع عسكري في المنطقة
السيسي وبزشكيان يؤكدان ضرورة تفادي الانزلاق إلى صراع عسكري في المنطقة
سبوتنيك عربي
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد الزعيمان خلاله على تجنب التصعيد في المنطقة. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T12:50+0000
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وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الزعيمين تبادلا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيين لشعبي البلدين وللأمة الإسلامية دوام الخير والبركات".وأكد الرئيسان على "أهمية تجنب التصعيد في المنطقة"، مشددين على ضرورة "تفادي الانزلاق إلى صراع عسكري قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي".وقُتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، أمس الأربعاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن "ما لا يقل عن 18 فلسطينيا، بينهم 14، قتلوا في هجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس في قطاع غزة".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين الماضي، بوقوع حدث أمني "صعب جدًا" ضد القوات الإسرائيلية في جباليا شمالي قطاع غزة.وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، "استهداف عربة عسكرية من طراز "هامر" بصاروخ مضاد للدروع في جباليا شمالي قطاع غزة، أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 2 آخرين".وتحدثت مواقع إسرائيلية عن فشل المحاولة الأولى لإخلاء جنود مصابين عبر طائرة مروحية، في جباليا بقطاع غزة، مشيرة إلى أن 3 مروحيات عسكرية حاولت إجلاء الجنود الجرحى في عملية جباليا.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250605/نتنياهو-يعلن-استعادة-رفات-اثنين-من-الأسرى-الإسرائيليين-في-قطاع-غزة-1101328823.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار مصر الآن, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار مصر الآن, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
السيسي وبزشكيان يؤكدان ضرورة تفادي الانزلاق إلى صراع عسكري في المنطقة
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد الزعيمان خلاله على تجنب التصعيد في المنطقة.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الزعيمين تبادلا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيين لشعبي البلدين وللأمة الإسلامية دوام الخير والبركات".
وأكد الرئيسان على "أهمية تجنب التصعيد في المنطقة"، مشددين على ضرورة "تفادي الانزلاق إلى صراع عسكري قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي".
وقُتل عدد من الفلسطينيين
وأصيب آخرون، أمس الأربعاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن "ما لا يقل عن 18 فلسطينيا، بينهم 14، قتلوا في هجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس في قطاع غزة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين
خلال المعارك الجارية مع حركة حماس شمالي قطاع غزة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين الماضي، بوقوع حدث أمني "صعب جدًا
" ضد القوات الإسرائيلية في جباليا شمالي قطاع غزة.
وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، "استهداف عربة عسكرية من طراز "هامر" بصاروخ مضاد للدروع في جباليا شمالي قطاع غزة، أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 2 آخرين".
وتحدثت مواقع إسرائيلية عن فشل المحاولة الأولى لإخلاء جنود مصابين عبر طائرة مروحية، في جباليا بقطاع غزة، مشيرة إلى أن 3 مروحيات عسكرية حاولت إجلاء الجنود الجرحى في عملية جباليا.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة
، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.