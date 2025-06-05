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النيابة العامة الروسية تعتبر أنشطة "المجلس الثقافي البريطاني" غير مرغوب بها في البلاد
النيابة العامة الروسية تعتبر أنشطة "المجلس الثقافي البريطاني" غير مرغوب بها في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم الخميس، أن أنشطة المنظمة الدولية "المجلس الثقافي البريطاني"، غير مرغوب فيها على الأراضي الروسية. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T05:26+0000
2025-06-05T06:16+0000
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وقالت النيابة في بيان لها: "قرر مكتب المدعي العام الروسي اعتبار أنشطة المنظمة الدولية "المجلس الثقافي البريطاني"، غير مرغوب فيها في الأراضي الروسية. يعتبر المجلس كيانًا مستقلاً، يُنشئ جميع أعماله، وفقًا لأولويات حكومة المملكة المتحدة، وهو مسؤول أمام البرلمان، وتموله وزارة الخارجية في البلاد".ويشير مكتب المدعي العام الروسي إلى أن هدف المنظمة الدولية البريطانية، هو أيضًا "تخليص سكان الجمهوريات السوفيتية السابقة من هويتهم الروسية"، وفي إطار تحالف أُنشئ مع منظمات أخرى غير مرغوب فيها، يُنفذ "المجلس الثقافي البريطاني" برنامجًا يُسمى "التفاعل الثقافي لتوحيد مجتمع البلطيق المناهض لروسيا".ونظرًا لأهمية العمل مع جيل الشباب، تستقطب المنظمة خريجي برنامج "شيفنينغ" الحكومي للمنح الدراسية الذي تنظمه. ويرى المشاركون في البرنامج أن مهمتهم الرئيسية هي إنشاء "شبكة عالمية من وكلاء النفوذ البريطاني"، وفقًا للبيان.
https://sarabic.ae/20250605/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-أعمال-استخباراتية-تخريبية-تقوم-بها-مؤسسة-أكسفورد-روسيا-البريطانية-1101327446.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

النيابة العامة الروسية تعتبر أنشطة "المجلس الثقافي البريطاني" غير مرغوب بها في البلاد

05:26 GMT 05.06.2025 (تم التحديث: 06:16 GMT 05.06.2025)
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم الخميس، أن أنشطة المنظمة الدولية "المجلس الثقافي البريطاني"، غير مرغوب فيها على الأراضي الروسية.
وقالت النيابة في بيان لها: "قرر مكتب المدعي العام الروسي اعتبار أنشطة المنظمة الدولية "المجلس الثقافي البريطاني"، غير مرغوب فيها في الأراضي الروسية. يعتبر المجلس كيانًا مستقلاً، يُنشئ جميع أعماله، وفقًا لأولويات حكومة المملكة المتحدة، وهو مسؤول أمام البرلمان، وتموله وزارة الخارجية في البلاد".

كما أشار مكتب المدعي العام الروسي، إلى أن "أعضاء المجلس، وتحت ستار الأنشطة التعليمية والثقافية، ينظمون فعاليات تعليمية متنوعة، بحجة تدريس اللغة الإنجليزية، ويروّجون في الواقع للمصالح والقيم البريطانية طويلة الأمد في مجالات التعليم والثقافة وسياسات الشباب. في الوقت نفسه، يتم الترويج والدعم بنشاط لحركة المثليين، المحظورة في روسيا، وتُنفذ مشاريع مختلفة لتشويه سمعة السياسة الداخلية والخارجية الروسية، بشكل منهجي".

ويشير مكتب المدعي العام الروسي إلى أن هدف المنظمة الدولية البريطانية، هو أيضًا "تخليص سكان الجمهوريات السوفيتية السابقة من هويتهم الروسية"، وفي إطار تحالف أُنشئ مع منظمات أخرى غير مرغوب فيها، يُنفذ "المجلس الثقافي البريطاني" برنامجًا يُسمى "التفاعل الثقافي لتوحيد مجتمع البلطيق المناهض لروسيا".
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ونظرًا لأهمية العمل مع جيل الشباب، تستقطب المنظمة خريجي برنامج "شيفنينغ" الحكومي للمنح الدراسية الذي تنظمه. ويرى المشاركون في البرنامج أن مهمتهم الرئيسية هي إنشاء "شبكة عالمية من وكلاء النفوذ البريطاني"، وفقًا للبيان.
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