https://sarabic.ae/20250605/بعثة-الأمم-المتحدة-تطلق-خطة-تواصل-موسعة-مع-الليبيين-وتستعد-لاستطلاع-رأي-شعبي-حول-مستقبل-البلاد-1101361432.html

بعثة الأمم المتحدة تطلق خطة تواصل موسعة مع الليبيين وتستعد لاستطلاع رأي شعبي حول مستقبل البلاد

بعثة الأمم المتحدة تطلق خطة تواصل موسعة مع الليبيين وتستعد لاستطلاع رأي شعبي حول مستقبل البلاد

سبوتنيك عربي

أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خطة شاملة للتواصل مع مختلف الأطراف الليبية، شملت لقاءات مباشرة في عدد من المدن، من بينها طرابلس، وبنغازي، والزاوية،... 05.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-05T17:47+0000

2025-06-05T17:47+0000

2025-06-05T18:32+0000

حصري

أخبار ليبيا اليوم

منظمة الأمم المتحدة

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101360030_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_680fe53de4d7b0cec9acc329ee6ba133.jpg

وشاركت في هذه اللقاءات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، ونائبتها ستيفاني خوري، إذ التقتا بممثلين عن الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والشباب، والمرأة، إضافة إلى الحكماء والأعيان. وتركزت النقاشات على مخرجات اللجنة الاستشارية ومقترحاتها الأربعة حول مستقبل المسار السياسي في البلاد.وقال مدير الإعلام والاتصال في البعثة، محمد الأسعدي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "قيادة البعثة استمعت إلى ردود أفعال المشاركين في اللقاءات المختلفة التي عقدت في طرابلس وبنغازي ومصراتة والزنتان والزاوية، والتي توافقت حول أهمية إنهاء الانقسام السياسي، ومعالجة الوضع الأمني المختل والتدهور الاقتصادي، وفي حين، رجّح عدد واسع المقترح الرابع ضمن توصيات اللجنة الاستشارية".في السياق ذاته، أنهت، اليوم الخميس، نائبة الممثلة الخاصة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، زيارة إلى مدينة بنغازي استمرت 3 أيام، التقت خلالها بعدد من المسؤولين وممثلي المجتمع المدني، والشباب، والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي، وأعيان من شرق ليبيا.

https://sarabic.ae/20250605/ليبيا-المنفي-يشكل-لجنة-ترتيبات-أمنية-وعسكرية-بطرابلس-بعد-الاتفاق-مع-الدبيبة-1101327868.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي