https://sarabic.ae/20250605/بعثة-الأمم-المتحدة-تطلق-خطة-تواصل-موسعة-مع-الليبيين-وتستعد-لاستطلاع-رأي-شعبي-حول-مستقبل-البلاد-1101361432.html
بعثة الأمم المتحدة تطلق خطة تواصل موسعة مع الليبيين وتستعد لاستطلاع رأي شعبي حول مستقبل البلاد
بعثة الأمم المتحدة تطلق خطة تواصل موسعة مع الليبيين وتستعد لاستطلاع رأي شعبي حول مستقبل البلاد
سبوتنيك عربي
أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خطة شاملة للتواصل مع مختلف الأطراف الليبية، شملت لقاءات مباشرة في عدد من المدن، من بينها طرابلس، وبنغازي، والزاوية،... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T17:47+0000
2025-06-05T17:47+0000
2025-06-05T18:32+0000
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وشاركت في هذه اللقاءات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، ونائبتها ستيفاني خوري، إذ التقتا بممثلين عن الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والشباب، والمرأة، إضافة إلى الحكماء والأعيان. وتركزت النقاشات على مخرجات اللجنة الاستشارية ومقترحاتها الأربعة حول مستقبل المسار السياسي في البلاد.وقال مدير الإعلام والاتصال في البعثة، محمد الأسعدي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "قيادة البعثة استمعت إلى ردود أفعال المشاركين في اللقاءات المختلفة التي عقدت في طرابلس وبنغازي ومصراتة والزنتان والزاوية، والتي توافقت حول أهمية إنهاء الانقسام السياسي، ومعالجة الوضع الأمني المختل والتدهور الاقتصادي، وفي حين، رجّح عدد واسع المقترح الرابع ضمن توصيات اللجنة الاستشارية".في السياق ذاته، أنهت، اليوم الخميس، نائبة الممثلة الخاصة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، زيارة إلى مدينة بنغازي استمرت 3 أيام، التقت خلالها بعدد من المسؤولين وممثلي المجتمع المدني، والشباب، والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي، وأعيان من شرق ليبيا.
https://sarabic.ae/20250605/ليبيا-المنفي-يشكل-لجنة-ترتيبات-أمنية-وعسكرية-بطرابلس-بعد-الاتفاق-مع-الدبيبة-1101327868.html
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سبوتنيك عربي
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
حصري, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
بعثة الأمم المتحدة تطلق خطة تواصل موسعة مع الليبيين وتستعد لاستطلاع رأي شعبي حول مستقبل البلاد
17:47 GMT 05.06.2025 (تم التحديث: 18:32 GMT 05.06.2025)
حصري
أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خطة شاملة للتواصل مع مختلف الأطراف الليبية، شملت لقاءات مباشرة في عدد من المدن، من بينها طرابلس، وبنغازي، والزاوية، ومصراتة، والزنتان، بالإضافة إلى ممثلين عن بعض البلديات.
وشاركت في هذه اللقاءات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، ونائبتها ستيفاني خوري، إذ التقتا بممثلين عن الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والشباب، والمرأة، إضافة إلى الحكماء والأعيان. وتركزت النقاشات على مخرجات اللجنة الاستشارية ومقترحاتها الأربعة حول مستقبل المسار السياسي في البلاد.
وقال مدير الإعلام والاتصال في البعثة، محمد الأسعدي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "قيادة البعثة استمعت إلى ردود أفعال المشاركين في اللقاءات المختلفة التي عقدت في طرابلس وبنغازي ومصراتة والزنتان والزاوية، والتي توافقت حول أهمية إنهاء الانقسام السياسي، ومعالجة الوضع الأمني المختل والتدهور الاقتصادي، وفي حين، رجّح عدد واسع المقترح الرابع ضمن توصيات اللجنة الاستشارية".
وأكد الأسعدي أن "البعثة ستواصل عقد المشاورات المباشرة مع مختلف الأطراف الليبية، وستطلق قريبا استطلاعا للرأي العام عبر صفحتها الرسمية، يتيح لجميع المواطنين التعبير عن رأيهم واختيار المسار الأنسب للمرحلة المقبلة".
في السياق ذاته، أنهت، اليوم الخميس، نائبة الممثلة الخاصة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، زيارة إلى مدينة بنغازي استمرت 3 أيام، التقت خلالها بعدد من المسؤولين وممثلي المجتمع المدني، والشباب، والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي، وأعيان من شرق ليبيا.