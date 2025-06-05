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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
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لقاء سبوتنيك
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بعثة الأمم المتحدة تطلق خطة تواصل موسعة مع الليبيين وتستعد لاستطلاع رأي شعبي حول مستقبل البلاد
بعثة الأمم المتحدة تطلق خطة تواصل موسعة مع الليبيين وتستعد لاستطلاع رأي شعبي حول مستقبل البلاد
سبوتنيك عربي
أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خطة شاملة للتواصل مع مختلف الأطراف الليبية، شملت لقاءات مباشرة في عدد من المدن، من بينها طرابلس، وبنغازي، والزاوية،... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T17:47+0000
2025-06-05T18:32+0000
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وشاركت في هذه اللقاءات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، ونائبتها ستيفاني خوري، إذ التقتا بممثلين عن الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والشباب، والمرأة، إضافة إلى الحكماء والأعيان. وتركزت النقاشات على مخرجات اللجنة الاستشارية ومقترحاتها الأربعة حول مستقبل المسار السياسي في البلاد.وقال مدير الإعلام والاتصال في البعثة، محمد الأسعدي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "قيادة البعثة استمعت إلى ردود أفعال المشاركين في اللقاءات المختلفة التي عقدت في طرابلس وبنغازي ومصراتة والزنتان والزاوية، والتي توافقت حول أهمية إنهاء الانقسام السياسي، ومعالجة الوضع الأمني المختل والتدهور الاقتصادي، وفي حين، رجّح عدد واسع المقترح الرابع ضمن توصيات اللجنة الاستشارية".في السياق ذاته، أنهت، اليوم الخميس، نائبة الممثلة الخاصة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، زيارة إلى مدينة بنغازي استمرت 3 أيام، التقت خلالها بعدد من المسؤولين وممثلي المجتمع المدني، والشباب، والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي، وأعيان من شرق ليبيا.
https://sarabic.ae/20250605/ليبيا-المنفي-يشكل-لجنة-ترتيبات-أمنية-وعسكرية-بطرابلس-بعد-الاتفاق-مع-الدبيبة-1101327868.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
حصري, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي

بعثة الأمم المتحدة تطلق خطة تواصل موسعة مع الليبيين وتستعد لاستطلاع رأي شعبي حول مستقبل البلاد

17:47 GMT 05.06.2025 (تم التحديث: 18:32 GMT 05.06.2025)
مسؤول الإعلام بالبعثة الاممية في ليبيا، محمد الأسعدي
مسؤول الإعلام بالبعثة الاممية في ليبيا، محمد الأسعدي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
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أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خطة شاملة للتواصل مع مختلف الأطراف الليبية، شملت لقاءات مباشرة في عدد من المدن، من بينها طرابلس، وبنغازي، والزاوية، ومصراتة، والزنتان، بالإضافة إلى ممثلين عن بعض البلديات.
وشاركت في هذه اللقاءات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، ونائبتها ستيفاني خوري، إذ التقتا بممثلين عن الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والشباب، والمرأة، إضافة إلى الحكماء والأعيان. وتركزت النقاشات على مخرجات اللجنة الاستشارية ومقترحاتها الأربعة حول مستقبل المسار السياسي في البلاد.
وقال مدير الإعلام والاتصال في البعثة، محمد الأسعدي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "قيادة البعثة استمعت إلى ردود أفعال المشاركين في اللقاءات المختلفة التي عقدت في طرابلس وبنغازي ومصراتة والزنتان والزاوية، والتي توافقت حول أهمية إنهاء الانقسام السياسي، ومعالجة الوضع الأمني المختل والتدهور الاقتصادي، وفي حين، رجّح عدد واسع المقترح الرابع ضمن توصيات اللجنة الاستشارية".
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
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06:03 GMT
وأكد الأسعدي أن "البعثة ستواصل عقد المشاورات المباشرة مع مختلف الأطراف الليبية، وستطلق قريبا استطلاعا للرأي العام عبر صفحتها الرسمية، يتيح لجميع المواطنين التعبير عن رأيهم واختيار المسار الأنسب للمرحلة المقبلة".
في السياق ذاته، أنهت، اليوم الخميس، نائبة الممثلة الخاصة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، زيارة إلى مدينة بنغازي استمرت 3 أيام، التقت خلالها بعدد من المسؤولين وممثلي المجتمع المدني، والشباب، والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي، وأعيان من شرق ليبيا.
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