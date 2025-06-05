https://sarabic.ae/20250605/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يتعهد-بتقديم-دعم-غير-مشروط-لروسيا-1101325099.html

زعيم كوريا الديمقراطية يتعهد بتقديم "دعم غير مشروط" لروسيا

زعيم كوريا الديمقراطية يتعهد بتقديم "دعم غير مشروط" لروسيا

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أمس الأربعاء، بأن رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، أكد خلال اجتماع مع سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي... 05.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-05T02:59+0000

2025-06-05T02:59+0000

2025-06-05T05:00+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089993397_0:0:2814:1583_1920x0_80_0_0_5a181a768117901fc9dc1c092e3a7c5b.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة إن الرئيس كيم جونغ أون، "أكد أن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ستواصل دعمها غير المشروط لموقف روسيا وسياستها الخارجية في جميع القضايا السياسية الدولية المهمة، وفي مقدمتها أوكرانيا، وستلتزم بمسؤولية ببنود المعاهدة بين الدولتين".وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، ناقش الاجتماع قضايا تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والتعاون المتبادل في مختلف المجالات.وتبادل البلدان وجهات النظر حول تطورات الوضع في أوكرانيا والوضع الدولي والإقليمي، وأكدا "توافقًا تامًا في المواقف"، وفقًا للوكالة.ويوم أمس الأربعاء، قال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، في بيانن إن "شويغو بحث مع كيم جونغ أون، آفاق إعادة إعمار مقاطعة كورسك".وبحسب المكتب الصحفي، فقد ناقش الطرفان أيضًا خطوات محددة لتخليد ذكرى الجنود الكوريين، الذين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية.وفي يونيو/ حزيران 2024، زار الرئيس بوتين، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في زيارة دولة ودية، وكانت هذه أول زيارة يقوم بها بوتين إلى بيونغ يانغ، منذ يوليو/ تموز 2000، وأول زيارة دولة في تاريخ العلاقات الثنائية، وهي أعلى فئة بموجب البروتوكول الدبلوماسي.يشار إلى أنه خلال زيارة بوتين إلى بيونغ يانغ، وقّعت روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية، اتفاقية حكومية بين الجانبين بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم، واتفاقية بشأن بناء جسر حدودي للسيارات عبر نهر "تومانايا"، بالإضافة إلى معاهدة جديدة بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

https://sarabic.ae/20250604/شويغو-يلتقي-مع-كيم-جونغ-أون-في-بيونغ-يانغ-1101307164.html

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون