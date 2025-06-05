https://sarabic.ae/20250605/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يتعهد-بتقديم-دعم-غير-مشروط-لروسيا-1101325099.html
زعيم كوريا الديمقراطية يتعهد بتقديم "دعم غير مشروط" لروسيا
زعيم كوريا الديمقراطية يتعهد بتقديم "دعم غير مشروط" لروسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أمس الأربعاء، بأن رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، أكد خلال اجتماع مع سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T02:59+0000
2025-06-05T02:59+0000
2025-06-05T05:00+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة إن الرئيس كيم جونغ أون، "أكد أن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ستواصل دعمها غير المشروط لموقف روسيا وسياستها الخارجية في جميع القضايا السياسية الدولية المهمة، وفي مقدمتها أوكرانيا، وستلتزم بمسؤولية ببنود المعاهدة بين الدولتين".وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، ناقش الاجتماع قضايا تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والتعاون المتبادل في مختلف المجالات.وتبادل البلدان وجهات النظر حول تطورات الوضع في أوكرانيا والوضع الدولي والإقليمي، وأكدا "توافقًا تامًا في المواقف"، وفقًا للوكالة.ويوم أمس الأربعاء، قال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، في بيانن إن "شويغو بحث مع كيم جونغ أون، آفاق إعادة إعمار مقاطعة كورسك".وبحسب المكتب الصحفي، فقد ناقش الطرفان أيضًا خطوات محددة لتخليد ذكرى الجنود الكوريين، الذين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية.وفي يونيو/ حزيران 2024، زار الرئيس بوتين، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في زيارة دولة ودية، وكانت هذه أول زيارة يقوم بها بوتين إلى بيونغ يانغ، منذ يوليو/ تموز 2000، وأول زيارة دولة في تاريخ العلاقات الثنائية، وهي أعلى فئة بموجب البروتوكول الدبلوماسي.يشار إلى أنه خلال زيارة بوتين إلى بيونغ يانغ، وقّعت روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية، اتفاقية حكومية بين الجانبين بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم، واتفاقية بشأن بناء جسر حدودي للسيارات عبر نهر "تومانايا"، بالإضافة إلى معاهدة جديدة بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250604/شويغو-يلتقي-مع-كيم-جونغ-أون-في-بيونغ-يانغ-1101307164.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الديمقراطية يتعهد بتقديم "دعم غير مشروط" لروسيا
02:59 GMT 05.06.2025 (تم التحديث: 05:00 GMT 05.06.2025)
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أمس الأربعاء، بأن رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، أكد خلال اجتماع مع سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، أن حكومة بيونغ يانغ ستواصل "دعمها غير المشروط" لروسيا، فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا وقضايا أخرى.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوكالة إن الرئيس كيم جونغ أون، "أكد أن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ستواصل دعمها غير المشروط لموقف روسيا وسياستها الخارجية في جميع القضايا السياسية الدولية المهمة، وفي مقدمتها أوكرانيا، وستلتزم بمسؤولية ببنود المعاهدة بين الدولتين".
وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، ناقش الاجتماع قضايا تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والتعاون المتبادل في مختلف المجالات.
وتبادل البلدان وجهات النظر حول تطورات الوضع في أوكرانيا والوضع الدولي والإقليمي، وأكدا "توافقًا تامًا في المواقف"، وفقًا للوكالة.
وأوضحت الوكالة أن الزعيم كيم جونغ أون، أعرب عن أمله وثقته بأن روسيا "ستواصل تحقيق النصر" في مجال حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها ومصالحها الأمنية.
ويوم أمس الأربعاء، قال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، في بيانن إن "شويغو بحث مع كيم جونغ أون
، آفاق إعادة إعمار مقاطعة كورسك".
وبحسب المكتب الصحفي، فقد ناقش الطرفان أيضًا خطوات محددة لتخليد ذكرى الجنود الكوريين، الذين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية.
جدير بالذكر، أن رئيس كوريا الدمقراطية السعبية كيم جونغ أون، زار روسيا مرتين. في عام 2019، حيث جرت المحادثات بين زعيمي روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية في مدينة فلاديفوستوك الروسية، وفي عام 2023، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الكوري كيم جونغ أون، معًا قاعدة فوستوتشني الفضائية بمقاطعة أمور في الشرق الروسي.
وفي يونيو/ حزيران 2024، زار الرئيس بوتين، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في زيارة دولة ودية، وكانت هذه أول زيارة يقوم بها بوتين إلى بيونغ يانغ، منذ يوليو/ تموز 2000، وأول زيارة دولة في تاريخ العلاقات الثنائية، وهي أعلى فئة بموجب البروتوكول الدبلوماسي.
يشار إلى أنه خلال زيارة بوتين إلى بيونغ يانغ، وقّعت روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية، اتفاقية حكومية بين الجانبين بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم، واتفاقية بشأن بناء جسر حدودي للسيارات عبر نهر "تومانايا"، بالإضافة إلى معاهدة جديدة بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.