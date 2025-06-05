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https://sarabic.ae/20250605/سفن-البحرية-الروسية-والإندونيسية-تجري-تدريبات-مشتركة-في-بحر-جاوة-1101325813.html
سفن البحرية الروسية والإندونيسية تجري تدريبات مشتركة في بحر جاوة
سفن البحرية الروسية والإندونيسية تجري تدريبات مشتركة في بحر جاوة
سبوتنيك عربي
أفاد أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الخميس، بأن سفن البحرية الروسية والإندونيسية، نفذت تدريبات مشتركة على الاتصالات والمناورات التكتيكية في مياه بحر جاوة. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T05:11+0000
2025-06-05T05:11+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
إندونسيا
أخبار الصناعات البحرية الروسية
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ووصلت مجموعة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي إلى ميناء "تانجونغ بريوك" في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في الأول من يونيو/ حزيران الجاري، حيث شارك البحارة الروس في فعاليات الذكرى 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وإندونيسيا.كما أجرى البحارة الروس في إندونيسا، لقاءات رسمية وشاركوا في فعاليات ثقافية ورياضية، كما جرت جولة من المحادثات اتفق خلالها الطرفان على إجراء تدريبات مشتركة بمشاركة السفن الحربية، وفقا لبيان صادر عن أسطول المحيط الهادئ الروسي. وجاء في البيان: "خرجت سفن البحرية الروسية والبحرية الإندونيسية إلى مياه بحر جاوة. ضمت المجموعة من الجانب الروسي السفن التالية الفرقاطة "ريزكي"، الفرقاطة "بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينجابوف"، والناقلة البحرية المتوسطة "بيتشنغا". من الجانب الإندونيسي، شاركت في التدريبات الفرقاطة "جون لي" والفرقاطة "فيراتنو". في المنطقة المخصصة، نفّذ الطاقم تدريبات على الاتصالات والمناورات التكتيكية المشتركة للسفن".وبحسب البيان، عملت السفن على التدرب على سيناريوهات مختلفة لتشكيل التكوين البحري والسير في طابور خلف بعضها وفق مسار محدد. وبعد انتهاء هذه التدريبات، واصلت السفن الروسية مهامها ضمن رحلة دورية طويلة المدى.ويقع بحر جاوة بين الجزر الإندونيسية "بورنيو" شمالًا و"جاوة" جنوبًا و"سومطرة" غربًا و"سولاويسي" شرقًا ومضيق "كاريماتا"، ويرتبط مع بحر الصين الجنوبي.
https://sarabic.ae/20250604/سفن-أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-تجري-تدريبات-في-البحر-الياباني-1101309399.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إندونسيا, أخبار الصناعات البحرية الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إندونسيا, أخبار الصناعات البحرية الروسية

سفن البحرية الروسية والإندونيسية تجري تدريبات مشتركة في بحر جاوة

05:11 GMT 05.06.2025
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الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
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أفاد أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الخميس، بأن سفن البحرية الروسية والإندونيسية، نفذت تدريبات مشتركة على الاتصالات والمناورات التكتيكية في مياه بحر جاوة.
ووصلت مجموعة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي إلى ميناء "تانجونغ بريوك" في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في الأول من يونيو/ حزيران الجاري، حيث شارك البحارة الروس في فعاليات الذكرى 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وإندونيسيا.
سفينة أسطول المحيط الهادئ الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تجري تدريبات في بحر اليابان
أمس, 13:58 GMT
كما أجرى البحارة الروس في إندونيسا، لقاءات رسمية وشاركوا في فعاليات ثقافية ورياضية، كما جرت جولة من المحادثات اتفق خلالها الطرفان على إجراء تدريبات مشتركة بمشاركة السفن الحربية، وفقا لبيان صادر عن أسطول المحيط الهادئ الروسي.
وجاء في البيان: "خرجت سفن البحرية الروسية والبحرية الإندونيسية إلى مياه بحر جاوة. ضمت المجموعة من الجانب الروسي السفن التالية الفرقاطة "ريزكي"، الفرقاطة "بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينجابوف"، والناقلة البحرية المتوسطة "بيتشنغا". من الجانب الإندونيسي، شاركت في التدريبات الفرقاطة "جون لي" والفرقاطة "فيراتنو". في المنطقة المخصصة، نفّذ الطاقم تدريبات على الاتصالات والمناورات التكتيكية المشتركة للسفن".
وبحسب البيان، عملت السفن على التدرب على سيناريوهات مختلفة لتشكيل التكوين البحري والسير في طابور خلف بعضها وفق مسار محدد. وبعد انتهاء هذه التدريبات، واصلت السفن الروسية مهامها ضمن رحلة دورية طويلة المدى.
ويقع بحر جاوة بين الجزر الإندونيسية "بورنيو" شمالًا و"جاوة" جنوبًا و"سومطرة" غربًا و"سولاويسي" شرقًا ومضيق "كاريماتا"، ويرتبط مع بحر الصين الجنوبي.
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