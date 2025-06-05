لا يمكن اعتراضه.. الصين تطور طوربيدا خارقا يعمل بالذكاء الصناعي

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
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183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
إسرائيل لا تستطيع أن تخفي جرائمها اليوم لأن العالم أصبح قرية واحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
خلافات واضحة بين إسرائيل وحلفائها حول فلسطين وفشل كل الجهود في إيقاف الحرب على غزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:03 GMT
10 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
09:14 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:43 GMT
16 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
12:03 GMT
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: ترامب يعرف أن روسيا سترد بشكل قوي جدا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
18:00 GMT
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صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
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https://sarabic.ae/20250605/لا-يمكن-اعتراضه-الصين-تطور-طوربيدا-خارقا-يعمل-بالذكاء-الصناعي-1101365224.html
لا يمكن اعتراضه.. الصين تطور طوربيدا خارقا يعمل بالذكاء الصناعي
لا يمكن اعتراضه.. الصين تطور طوربيدا خارقا يعمل بالذكاء الصناعي
سبوتنيك عربي
أصبحت الأسلحة الهجومية المستخدمة في الحروب البحرية بحاجة ماسة لتمييز الأهداف الحقيقية بسرعة عالية لتفادي إهدار الذخائر وفشل المهام، خاصة مع تنامي التهديدات... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T20:20+0000
2025-06-05T20:20+0000
رصد عسكري
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وتعمل الصين على تطوير طوربيد فائق السرعة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم لتجاوز التحديات المعقدة في بيئة القتال البحري الحديثة، حسب تقرير نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، اليوم الخميس.التقرير أشار إلى أن التقنية الجديدة جاءت نتيجة تعاون بين باحثين من البحرية الصينية ومجموعة الصين لبناء السفن، حيث تم دمج النماذج الفيزيائية بأساليب التعلم الآلي لتعليم الطوربيد كيفية اتخاذ القرار قبل تنفيذ الضربة.وبحسب التقرير، فقد بدأ الفريق محاكاة أنماط الأهداف الوهمية عبر نماذج لانهيار الفقاعات والاضطرابات المائية، ثم استخدموا شبكات خاصة لتدريب الذكاء الاصطناعي على كشف التزييف الصوتي.ولاحقا، اعتمد الباحثون تقنية تحليل السونار بالتعلم العميق، وذلك عبر تحليل الإشارات الصوتية إلى مكوناتها الأساسية، التي تسمح بالتعرف على الهدف وتمييزه بوضوح في وقت قياسي يسمح بالتعرف عليه سواء كان هدفا حقيقا أو وسيلة خداع.وبحسب تقرير صادر عن "قيادة السيطرة والمحاكاة"، ارتفعت قدرة الطوربيد على كشف الأهداف الحقيقية مقابل الخداع المتطور إلى أكثر من 80 في المئة، بينما وصلت نسبة النجاح في تمييز الغواصات الحقيقية إلى أكثر من 92 في المئة.
https://sarabic.ae/20250209/بالسلاح-الخارق-الصين-تتفوق-على-أمريكا-عسكريا-1097621800.html
https://sarabic.ae/20221215/ما-هي-تقنية-التكهف-الفائق-التي-تستخدمها-الطوربيدات-الروسية-1071226414.html
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رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار

لا يمكن اعتراضه.. الصين تطور طوربيدا خارقا يعمل بالذكاء الصناعي

20:20 GMT 05.06.2025
© AP Photoغواصات صينية
غواصات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أصبحت الأسلحة الهجومية المستخدمة في الحروب البحرية بحاجة ماسة لتمييز الأهداف الحقيقية بسرعة عالية لتفادي إهدار الذخائر وفشل المهام، خاصة مع تنامي التهديدات التي تمثلها الأسلحة الدفاعية ووسائل الخداع والتشويش تحت سطح البحر.
وتعمل الصين على تطوير طوربيد فائق السرعة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم لتجاوز التحديات المعقدة في بيئة القتال البحري الحديثة، حسب تقرير نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، اليوم الخميس.
صواريخ صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
بالسلاح الخارق.. الصين تتفوق على أمريكا عسكريا
9 فبراير, 19:43 GMT
التقرير أشار إلى أن التقنية الجديدة جاءت نتيجة تعاون بين باحثين من البحرية الصينية ومجموعة الصين لبناء السفن، حيث تم دمج النماذج الفيزيائية بأساليب التعلم الآلي لتعليم الطوربيد كيفية اتخاذ القرار قبل تنفيذ الضربة.
وبحسب التقرير، فقد بدأ الفريق محاكاة أنماط الأهداف الوهمية عبر نماذج لانهيار الفقاعات والاضطرابات المائية، ثم استخدموا شبكات خاصة لتدريب الذكاء الاصطناعي على كشف التزييف الصوتي.
غواصة تطلق طوربيداً - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
أخطر سلاح بحري عرفه العالم... ما هي تقنية "التكهف الفائق" التي تستخدمها الطوربيدات الروسية؟
15 ديسمبر 2022, 11:34 GMT
ولاحقا، اعتمد الباحثون تقنية تحليل السونار بالتعلم العميق، وذلك عبر تحليل الإشارات الصوتية إلى مكوناتها الأساسية، التي تسمح بالتعرف على الهدف وتمييزه بوضوح في وقت قياسي يسمح بالتعرف عليه سواء كان هدفا حقيقا أو وسيلة خداع.
وبحسب تقرير صادر عن "قيادة السيطرة والمحاكاة"، ارتفعت قدرة الطوربيد على كشف الأهداف الحقيقية مقابل الخداع المتطور إلى أكثر من 80 في المئة، بينما وصلت نسبة النجاح في تمييز الغواصات الحقيقية إلى أكثر من 92 في المئة.
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