https://sarabic.ae/20250605/لا-يمكن-اعتراضه-الصين-تطور-طوربيدا-خارقا-يعمل-بالذكاء-الصناعي-1101365224.html
لا يمكن اعتراضه.. الصين تطور طوربيدا خارقا يعمل بالذكاء الصناعي
لا يمكن اعتراضه.. الصين تطور طوربيدا خارقا يعمل بالذكاء الصناعي
سبوتنيك عربي
أصبحت الأسلحة الهجومية المستخدمة في الحروب البحرية بحاجة ماسة لتمييز الأهداف الحقيقية بسرعة عالية لتفادي إهدار الذخائر وفشل المهام، خاصة مع تنامي التهديدات... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T20:20+0000
2025-06-05T20:20+0000
2025-06-05T20:20+0000
رصد عسكري
الصين
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101366206_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_159ac950c59c9830e7e60cb77927c12f.jpg
وتعمل الصين على تطوير طوربيد فائق السرعة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم لتجاوز التحديات المعقدة في بيئة القتال البحري الحديثة، حسب تقرير نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، اليوم الخميس.التقرير أشار إلى أن التقنية الجديدة جاءت نتيجة تعاون بين باحثين من البحرية الصينية ومجموعة الصين لبناء السفن، حيث تم دمج النماذج الفيزيائية بأساليب التعلم الآلي لتعليم الطوربيد كيفية اتخاذ القرار قبل تنفيذ الضربة.وبحسب التقرير، فقد بدأ الفريق محاكاة أنماط الأهداف الوهمية عبر نماذج لانهيار الفقاعات والاضطرابات المائية، ثم استخدموا شبكات خاصة لتدريب الذكاء الاصطناعي على كشف التزييف الصوتي.ولاحقا، اعتمد الباحثون تقنية تحليل السونار بالتعلم العميق، وذلك عبر تحليل الإشارات الصوتية إلى مكوناتها الأساسية، التي تسمح بالتعرف على الهدف وتمييزه بوضوح في وقت قياسي يسمح بالتعرف عليه سواء كان هدفا حقيقا أو وسيلة خداع.وبحسب تقرير صادر عن "قيادة السيطرة والمحاكاة"، ارتفعت قدرة الطوربيد على كشف الأهداف الحقيقية مقابل الخداع المتطور إلى أكثر من 80 في المئة، بينما وصلت نسبة النجاح في تمييز الغواصات الحقيقية إلى أكثر من 92 في المئة.
https://sarabic.ae/20250209/بالسلاح-الخارق-الصين-تتفوق-على-أمريكا-عسكريا-1097621800.html
https://sarabic.ae/20221215/ما-هي-تقنية-التكهف-الفائق-التي-تستخدمها-الطوربيدات-الروسية-1071226414.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101366206_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea728f275bad92f79c838143dc59f0cb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
لا يمكن اعتراضه.. الصين تطور طوربيدا خارقا يعمل بالذكاء الصناعي
أصبحت الأسلحة الهجومية المستخدمة في الحروب البحرية بحاجة ماسة لتمييز الأهداف الحقيقية بسرعة عالية لتفادي إهدار الذخائر وفشل المهام، خاصة مع تنامي التهديدات التي تمثلها الأسلحة الدفاعية ووسائل الخداع والتشويش تحت سطح البحر.
وتعمل الصين على تطوير طوربيد فائق السرعة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم لتجاوز التحديات المعقدة في بيئة القتال البحري الحديثة، حسب تقرير نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية
، اليوم الخميس.
التقرير أشار إلى أن التقنية الجديدة جاءت نتيجة تعاون بين باحثين من البحرية الصينية ومجموعة الصين لبناء السفن، حيث تم دمج النماذج الفيزيائية بأساليب التعلم الآلي لتعليم الطوربيد
كيفية اتخاذ القرار قبل تنفيذ الضربة.
وبحسب التقرير، فقد بدأ الفريق محاكاة أنماط الأهداف الوهمية عبر نماذج لانهيار الفقاعات والاضطرابات المائية، ثم استخدموا شبكات خاصة لتدريب الذكاء الاصطناعي على كشف التزييف الصوتي.
15 ديسمبر 2022, 11:34 GMT
ولاحقا، اعتمد الباحثون تقنية تحليل السونار بالتعلم العميق، وذلك عبر تحليل الإشارات الصوتية إلى مكوناتها الأساسية، التي تسمح بالتعرف على الهدف وتمييزه بوضوح في وقت قياسي يسمح بالتعرف عليه سواء كان هدفا حقيقا أو وسيلة خداع.
وبحسب تقرير صادر عن "قيادة السيطرة والمحاكاة"، ارتفعت قدرة الطوربيد على كشف الأهداف الحقيقية مقابل الخداع المتطور إلى أكثر من 80 في المئة، بينما وصلت نسبة النجاح في تمييز الغواصات
الحقيقية إلى أكثر من 92 في المئة.