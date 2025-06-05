https://sarabic.ae/20250605/لا-يمكن-اعتراضه-الصين-تطور-طوربيدا-خارقا-يعمل-بالذكاء-الصناعي-1101365224.html

لا يمكن اعتراضه.. الصين تطور طوربيدا خارقا يعمل بالذكاء الصناعي

لا يمكن اعتراضه.. الصين تطور طوربيدا خارقا يعمل بالذكاء الصناعي

سبوتنيك عربي

أصبحت الأسلحة الهجومية المستخدمة في الحروب البحرية بحاجة ماسة لتمييز الأهداف الحقيقية بسرعة عالية لتفادي إهدار الذخائر وفشل المهام، خاصة مع تنامي التهديدات... 05.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-05T20:20+0000

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وتعمل الصين على تطوير طوربيد فائق السرعة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم لتجاوز التحديات المعقدة في بيئة القتال البحري الحديثة، حسب تقرير نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، اليوم الخميس.التقرير أشار إلى أن التقنية الجديدة جاءت نتيجة تعاون بين باحثين من البحرية الصينية ومجموعة الصين لبناء السفن، حيث تم دمج النماذج الفيزيائية بأساليب التعلم الآلي لتعليم الطوربيد كيفية اتخاذ القرار قبل تنفيذ الضربة.وبحسب التقرير، فقد بدأ الفريق محاكاة أنماط الأهداف الوهمية عبر نماذج لانهيار الفقاعات والاضطرابات المائية، ثم استخدموا شبكات خاصة لتدريب الذكاء الاصطناعي على كشف التزييف الصوتي.ولاحقا، اعتمد الباحثون تقنية تحليل السونار بالتعلم العميق، وذلك عبر تحليل الإشارات الصوتية إلى مكوناتها الأساسية، التي تسمح بالتعرف على الهدف وتمييزه بوضوح في وقت قياسي يسمح بالتعرف عليه سواء كان هدفا حقيقا أو وسيلة خداع.وبحسب تقرير صادر عن "قيادة السيطرة والمحاكاة"، ارتفعت قدرة الطوربيد على كشف الأهداف الحقيقية مقابل الخداع المتطور إلى أكثر من 80 في المئة، بينما وصلت نسبة النجاح في تمييز الغواصات الحقيقية إلى أكثر من 92 في المئة.

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