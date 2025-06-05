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https://sarabic.ae/20250605/نتنياهو-ما-السيئ-في-استخدامنا-عائلات-تعمل-ضد-حماس-فذلك-ينقذ-حياة-جنودنا-1101359592.html
نتنياهو: ما السيئ في استخدامنا عائلات تعمل ضد "حماس" فذلك ينقذ حياة جنودنا
نتنياهو: ما السيئ في استخدامنا عائلات تعمل ضد "حماس" فذلك ينقذ حياة جنودنا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تسلح فصائل في قطاع "غزة" لمحاربة حركة "حماس" الفلسطينية. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T17:22+0000
2025-06-05T17:22+0000
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
العالم
حركة حماس
غزة
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قال نتنياهو ذلك في بيان له، عقب مزاعم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، وعضو الكنيست، أفيغدور ليبرمان، في مقابلة مع قناة "كان ريشت بيت"، اليوم الخميس.وصرح نتنياهو: "بناء على نصيحة مسؤولي الأمن، قمنا بتفعيل عائلات في غزة تُعارض "حماس"، هذا أمر جيد ويُنقذ أرواح جنود الجيش الإسرائيلي"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، لم ينف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ادعاء ليبرمان. وقال في بيانٍ له: "تعمل إسرائيل على هزيمة "حماس" بمختلف الوسائل، بناء على توصيات جميع رؤساء الأجهزة الأمنية". وقال أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، إن "إسرائيل نقلت بنادق هجومية وأسلحة خفيفة إلى ميليشيات إجرامية في غزة"، مضيفا: "هذه الخطوة جاءت بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".وأوضح ليبرمان أن العملية لم يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة، لكنه أكد أن رئيس جهاز الشاباك كان على علم بها".وأضاف: "لم يعرف ما إذا كان رئيس الأركان مطّلعا على الأمر، فنحن نتحدث عمن يعادل تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في غزة".وحذر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، من أن الأسلحة التي تم إرسالها إلى غزة قد تستخدم ضد إسرائيل، مضيفا: "لا أحد يضمن عدم توجيه هذه الأسلحة إلينا، وليس لدينا أي وسيلة للمراقبة أو التتبع".وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد رد مكتب نتنياهو على تلك التصريحات ببيان، أكد فيه أن "إسرائيل تعمل على هزيمة حماس بطرق متنوعة ومختلفة، بناء على توصية جميع قادة الأجهزة الأمنية".وتسببت الحرب على غزة في مقتل ما يقرب من 55 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 125 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة مطلع الشهر الجاري.
https://sarabic.ae/20250605/حماس-تعلق-على-تصريحات-ليبرمان-بشأن-تسليح-إسرائيل-لعصابات-في-غزة-1101352985.html
https://sarabic.ae/20250605/ليبرمان-نتنياهو-أمر-بتسليح-عناصر-مرتبطين-بـداعش-ورئيس-الوزراء-يعلق-1101340906.html
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إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, حركة حماس, غزة
إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, حركة حماس, غزة

نتنياهو: ما السيئ في استخدامنا عائلات تعمل ضد "حماس" فذلك ينقذ حياة جنودنا

17:22 GMT 05.06.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تسلح فصائل في قطاع "غزة" لمحاربة حركة "حماس" الفلسطينية.
قال نتنياهو ذلك في بيان له، عقب مزاعم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، وعضو الكنيست، أفيغدور ليبرمان، في مقابلة مع قناة "كان ريشت بيت"، اليوم الخميس.
وصرح نتنياهو: "بناء على نصيحة مسؤولي الأمن، قمنا بتفعيل عائلات في غزة تُعارض "حماس"، هذا أمر جيد ويُنقذ أرواح جنود الجيش الإسرائيلي"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وقال: "ما السيئ في أننا استخدمنا عائلات تعمل ضد "حماس"، فذلك ينقذ حياة جنودنا"، وتابع: "تسريب ليبرمان لهذه المعلومات يفيد حركة حماس وهو لا يبالي".
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
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14:35 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، لم ينف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ادعاء ليبرمان. وقال في بيانٍ له: "تعمل إسرائيل على هزيمة "حماس" بمختلف الوسائل، بناء على توصيات جميع رؤساء الأجهزة الأمنية".
وقال أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، إن "إسرائيل نقلت بنادق هجومية وأسلحة خفيفة إلى ميليشيات إجرامية في غزة"، مضيفا: "هذه الخطوة جاءت بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وأوضح ليبرمان أن العملية لم يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة، لكنه أكد أن رئيس جهاز الشاباك كان على علم بها".
وأضاف: "لم يعرف ما إذا كان رئيس الأركان مطّلعا على الأمر، فنحن نتحدث عمن يعادل تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في غزة".
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ليبرمان: نتنياهو أمر بتسليح عناصر مرتبطين بـ"داعش"... ورئيس الوزراء يعلق
10:59 GMT
وحذر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، من أن الأسلحة التي تم إرسالها إلى غزة قد تستخدم ضد إسرائيل، مضيفا: "لا أحد يضمن عدم توجيه هذه الأسلحة إلينا، وليس لدينا أي وسيلة للمراقبة أو التتبع".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد رد مكتب نتنياهو على تلك التصريحات ببيان، أكد فيه أن "إسرائيل تعمل على هزيمة حماس بطرق متنوعة ومختلفة، بناء على توصية جميع قادة الأجهزة الأمنية".
وتسببت الحرب على غزة في مقتل ما يقرب من 55 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 125 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة مطلع الشهر الجاري.
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