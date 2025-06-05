https://sarabic.ae/20250605/وزير-مصري-يقيل-مسؤولا-على-الهواء-مباشرة-فيديو-1101353899.html
وزير مصري يقيل مسؤولا على الهواء مباشرة... فيديو
وزير مصري يقيل مسؤولا على الهواء مباشرة... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن وزير النقل والصناعة المصري، الفريق كامل الوزير، إقالة أحد مسؤولي وزارة الصناعة خلال لقاء مباشر على الهواء، بسبب تغيبه غير المبرر عن حضور مراسم توقيع مذكرة... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T14:54+0000
2025-06-05T14:54+0000
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وقال الوزير خلال لقائه في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء أمس الأربعاء، إن غياب المسؤول عطّل توقيع المذكرة، مؤكدا أن وزارة الصناعة لا تزال تعاني من "ثقافة الإجازات دون إخطار"، التي وصفها بـ"الأمراض المتوارثة".وأشار إلى أن هذه الظواهر لم تعد موجودة في وزارة النقل، موضحا أنه يتم الرجوع إليه شخصيا قبل طلب أي إجازة، قائلا: "في النقل، كل موظف بييجي يقول لي: حضرتك محتاجني ولا آخد الإجازة؟".وأكد أن المسؤول المقال لم يخطر أحدا بغيابه، ولم يترك بديلا للتوقيع، مضيفا: "هو خد إجازة، طب أعمل إيه؟ هسيبه في الإجازة على طول".وكلف وزير النقل المصري، كامل الوزير، مساعده للمشروعات التنموية والشؤون المالية، عماد عبد الحميد، بالتوقيع على مذكرة التفاهم، على أن يتم تفويضه رسميا لاحقا.وختم الوزير تصريحاته، قائلا: "هذا ما تريده مصر، وهو ألا تتأخر يوما، ولو اتأخرت يوم ستخسر".
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
وزير مصري يقيل مسؤولا على الهواء مباشرة... فيديو
أعلن وزير النقل والصناعة المصري، الفريق كامل الوزير، إقالة أحد مسؤولي وزارة الصناعة خلال لقاء مباشر على الهواء، بسبب تغيبه غير المبرر عن حضور مراسم توقيع مذكرة تفاهم كانت مقررة على الهواء مباشرة.
وقال الوزير خلال لقائه في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء أمس الأربعاء، إن غياب المسؤول عطّل توقيع المذكرة، مؤكدا أن وزارة الصناعة لا تزال تعاني من "ثقافة الإجازات دون إخطار"، التي وصفها بـ"الأمراض المتوارثة".
وأشار إلى أن هذه الظواهر لم تعد موجودة في وزارة النقل، موضحا أنه يتم الرجوع إليه شخصيا قبل طلب أي إجازة، قائلا: "في النقل، كل موظف بييجي يقول لي: حضرتك محتاجني ولا آخد الإجازة؟".
وأكد أن المسؤول المقال لم يخطر أحدا بغيابه، ولم يترك بديلا للتوقيع، مضيفا: "هو خد إجازة، طب أعمل إيه؟ هسيبه في الإجازة على طول".
وكلف وزير النقل المصري، كامل الوزير، مساعده للمشروعات التنموية والشؤون المالية، عماد عبد الحميد، بالتوقيع على مذكرة التفاهم، على أن يتم تفويضه رسميا لاحقا.
وختم الوزير تصريحاته، قائلا: "هذا ما تريده مصر، وهو ألا تتأخر يوما، ولو اتأخرت يوم ستخسر".