الوقوف على عرفات... أسمى لحظات الخشوع في رحلة الحج

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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
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183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
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56 د
بلا قيود
إسرائيل لا تستطيع أن تخفي جرائمها اليوم لأن العالم أصبح قرية واحدة
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59 د
لقاء سبوتنيك
خلافات واضحة بين إسرائيل وحلفائها حول فلسطين وفشل كل الجهود في إيقاف الحرب على غزة
18:00 GMT
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البرنامج الصباحي
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183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:03 GMT
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اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:43 GMT
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ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
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نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
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لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
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حصاد الأسبوع
خبيرة: ترامب يعرف أن القيادة الروسية سترد بشكل قوي جدا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
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الوقوف على عرفات... أسمى لحظات الخشوع في رحلة الحج
الوقوف على عرفات... أسمى لحظات الخشوع في رحلة الحج
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للحجاج في يوم وقفة عرفة، وهم يؤدون مناسك الحج في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, أخبار الحج, أخبار السعودية اليوم, السعودية
фото, صور, أخبار الحج, أخبار السعودية اليوم, السعودية

الوقوف على عرفات... أسمى لحظات الخشوع في رحلة الحج

09:50 GMT 05.06.2025
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جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للحجاج في يوم وقفة عرفة، وهم يؤدون مناسك الحج في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.
© AP Photo / Amr Nabil

صورة للحجاج على قمة جبل عرفات، خلال موسم الحج بالقرب من مدينة مكة المكرمة.

صورة للحجاج على قمة جبل عرفات، خلال موسم الحج بالقرب من مدينة مكة المكرمة. - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Amr Nabil

صورة للحجاج على قمة جبل عرفات، خلال موسم الحج بالقرب من مدينة مكة المكرمة.

© AP Photo / Amr Nabil

صورة لخشوع الحجاج أثناء تأديتهم مناسك الحج.

صورة لخشوع الحجاج أثناء تأديتهم مناسك الحج. - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Amr Nabil

صورة لخشوع الحجاج أثناء تأديتهم مناسك الحج.

© AP Photo / Amr Nabil

صورة لحاج وهو يلمس الحجر الأسود في مكة المكرمة.

صورة لحاج وهو يلمس الحجر الأسود في مكة المكرمة. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Amr Nabil

صورة لحاج وهو يلمس الحجر الأسود في مكة المكرمة.

© Getty Images / Anadolu/Esra Hacioglu

الحجاج يؤدون الصلاة في الليل على جبل عرفات لإتمام فريضة الحج في مكة المكرمة.

الحجاج يؤدون الصلاة في الليل على جبل عرفات لإتمام فريضة الحج في مكة المكرمة. - سبوتنيك عربي
4/8
© Getty Images / Anadolu/Esra Hacioglu

الحجاج يؤدون الصلاة في الليل على جبل عرفات لإتمام فريضة الحج في مكة المكرمة.

© AP Photo / Amr Nabil

مراوح التبريد تقوم برش الماء على الحجاج المتجمعين على قمة جبل عرفات، بالقرب من مدينة مكة المكرمة.

مراوح التبريد تقوم برش الماء على الحجاج المتجمعين على قمة جبل عرفات، بالقرب من مدينة مكة المكرمة. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Amr Nabil

مراوح التبريد تقوم برش الماء على الحجاج المتجمعين على قمة جبل عرفات، بالقرب من مدينة مكة المكرمة.

© Getty Images / Anadolu/ Esra Hacioglu

الحجاج يؤدون الصلوات خلال الليل بالقرب من مكة المكرمة.

الحجاج يؤدون الصلوات خلال الليل بالقرب من مكة المكرمة. - سبوتنيك عربي
6/8
© Getty Images / Anadolu/ Esra Hacioglu

الحجاج يؤدون الصلوات خلال الليل بالقرب من مكة المكرمة.

© Getty Images / Anadolu/Esra Hacioglu

سيدات كبيرات في السن يؤدين الصلوات في الليل بالقرب من جبل عرفات.

سيدات كبيرات في السن يؤدين الصلوات في الليل بالقرب من جبل عرفات. - سبوتنيك عربي
7/8
© Getty Images / Anadolu/Esra Hacioglu

سيدات كبيرات في السن يؤدين الصلوات في الليل بالقرب من جبل عرفات.

© AP Photo / Amr Nabil

مشهد جميل لحجاج وهم يتضرعون إلى الله على قمة جبل عرفات.

مشهد جميل لحجاج وهم يتضرعون إلى الله على قمة جبل عرفات. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Amr Nabil

مشهد جميل لحجاج وهم يتضرعون إلى الله على قمة جبل عرفات.

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