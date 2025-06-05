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الوقوف على عرفات... أسمى لحظات الخشوع في رحلة الحج
الوقوف على عرفات... أسمى لحظات الخشوع في رحلة الحج
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للحجاج في يوم وقفة عرفة، وهم يؤدون مناسك الحج في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T09:50+0000
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фото, صور, أخبار الحج, أخبار السعودية اليوم, السعودية
фото, صور, أخبار الحج, أخبار السعودية اليوم, السعودية
الوقوف على عرفات... أسمى لحظات الخشوع في رحلة الحج
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للحجاج في يوم وقفة عرفة، وهم يؤدون مناسك الحج في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.
© AP Photo / Amr Nabil
صورة للحجاج على قمة جبل عرفات، خلال موسم الحج بالقرب من مدينة مكة المكرمة.
صورة للحجاج على قمة جبل عرفات، خلال موسم الحج بالقرب من مدينة مكة المكرمة.
© AP Photo / Amr Nabil
صورة لخشوع الحجاج أثناء تأديتهم مناسك الحج.
صورة لخشوع الحجاج أثناء تأديتهم مناسك الحج.
© AP Photo / Amr Nabil
صورة لحاج وهو يلمس الحجر الأسود في مكة المكرمة.
صورة لحاج وهو يلمس الحجر الأسود في مكة المكرمة.
© Getty Images / Anadolu/Esra Hacioglu
الحجاج يؤدون الصلاة في الليل على جبل عرفات لإتمام فريضة الحج في مكة المكرمة.
الحجاج يؤدون الصلاة في الليل على جبل عرفات لإتمام فريضة الحج في مكة المكرمة.
© AP Photo / Amr Nabil
مراوح التبريد تقوم برش الماء على الحجاج المتجمعين على قمة جبل عرفات، بالقرب من مدينة مكة المكرمة.
مراوح التبريد تقوم برش الماء على الحجاج المتجمعين على قمة جبل عرفات، بالقرب من مدينة مكة المكرمة.
© Getty Images / Anadolu/ Esra Hacioglu
الحجاج يؤدون الصلوات خلال الليل بالقرب من مكة المكرمة.
الحجاج يؤدون الصلوات خلال الليل بالقرب من مكة المكرمة.
© Getty Images / Anadolu/Esra Hacioglu
سيدات كبيرات في السن يؤدين الصلوات في الليل بالقرب من جبل عرفات.
سيدات كبيرات في السن يؤدين الصلوات في الليل بالقرب من جبل عرفات.
© AP Photo / Amr Nabil
مشهد جميل لحجاج وهم يتضرعون إلى الله على قمة جبل عرفات.
مشهد جميل لحجاج وهم يتضرعون إلى الله على قمة جبل عرفات.