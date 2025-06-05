أطرف الصور لهذا الأسبوع

لقطة طريفة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن.
لقطة طريفة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن.
لوحة جدارية على شكل عيون، تبدو وكأنها تراقب المشاة وهم يسيرون على طول شارع روبرتسون في بيفرلي هيلز، الولايات المتحدة.
لوحة جدارية على شكل عيون، تبدو وكأنها تراقب المشاة وهم يسيرون على طول شارع روبرتسون في بيفرلي هيلز، الولايات المتحدة.
قرد المكاك الياباني مع صغيره في حديقة باخشيساراي.
قرد المكاك الياباني مع صغيره في حديقة باخشيساراي.
صورة لطفلة تصرخ على جسر في يالطا.
رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أثناء استقبالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر تشيجي.
رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أثناء استقبالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر تشيجي.
متسابقات يركضن مع بيضة على ملعقة خلال مهرجان "سيميك" الثقافي في قرية بوتشينوك - كوتشوك، تتارستان.
متسابقات يركضن مع بيضة على ملعقة خلال مهرجان "سيميك" الثقافي في قرية بوتشينوك - كوتشوك، تتارستان.
صورة لشاب بجانب الإبل في سوق برقاش للمواشي بالجيزة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مصر.
صورة لشاب بجانب الإبل في سوق برقاش للمواشي بالجيزة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مصر.
متسابقون يلعبون بالطماطم خلال مهرجان "غران توماتينا كولومبيانا" لعام 2025 في سوتامارشان، كولومبيا.
متسابقون يلعبون بالطماطم خلال مهرجان "غران توماتينا كولومبيانا" لعام 2025 في سوتامارشان، كولومبيا.
صغار الطائر مالك الحزين الأبيض بالقرب من بحيرة هونغتسه في مدينة سوتشيان، مقاطعة جيانغسو، الصين.
صغار الطائر مالك الحزين الأبيض بالقرب من بحيرة هونغتسه في مدينة سوتشيان، مقاطعة جيانغسو، الصين.
لقطة طريفة لصبي يقبل فتاة خلال مهرجان "قوارب التنين" الذي يقام على طول القناة الكبرى في تونغتشو، على مشارف بكين، الصين.
لقطة طريفة لصبي يقبل فتاة خلال مهرجان "قوارب التنين" الذي يقام على طول القناة الكبرى في تونغتشو، على مشارف بكين، الصين.