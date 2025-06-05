أطرف الصور لهذا الأسبوع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
إسرائيل لا تستطيع أن تخفي جرائمها اليوم لأن العالم أصبح قرية واحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
خلافات واضحة بين إسرائيل وحلفائها حول فلسطين وفشل كل الجهود في إيقاف الحرب على غزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:03 GMT
10 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
09:14 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:43 GMT
16 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: ترامب يعرف أن القيادة الروسية سترد بشكل قوي جدا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250605/1101343033.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر طرافة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T11:51+0000
2025-06-05T11:51+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101343202_0:56:3071:1783_1920x0_80_0_0_8dc2f53e4ff4f8ed9ffab9d83e1f1748.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101343202_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_38a2840f32f39d60150545fd7f813699.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

11:51 GMT 05.06.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر طرافة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Getty Images / Kevin Dietsch

لقطة طريفة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن.

لقطة طريفة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن. - سبوتنيك عربي
1/10
© Getty Images / Kevin Dietsch

لقطة طريفة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن.

© Getty Images / Los Angeles Times/Genaro Molina

لوحة جدارية على شكل عيون، تبدو وكأنها تراقب المشاة وهم يسيرون على طول شارع روبرتسون في بيفرلي هيلز، الولايات المتحدة.

لوحة جدارية على شكل عيون، تبدو وكأنها تراقب المشاة وهم يسيرون على طول شارع روبرتسون في بيفرلي هيلز، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
2/10
© Getty Images / Los Angeles Times/Genaro Molina

لوحة جدارية على شكل عيون، تبدو وكأنها تراقب المشاة وهم يسيرون على طول شارع روبرتسون في بيفرلي هيلز، الولايات المتحدة.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

قرد المكاك الياباني مع صغيره في حديقة باخشيساراي.

قرد المكاك الياباني مع صغيره في حديقة باخشيساراي. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

قرد المكاك الياباني مع صغيره في حديقة باخشيساراي.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لطفلة تصرخ على جسر في يالطا.

صورة لطفلة تصرخ على جسر في يالطا. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لطفلة تصرخ على جسر في يالطا.

© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/Marco Iacobucci

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أثناء استقبالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر تشيجي.

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أثناء استقبالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر تشيجي. - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/Marco Iacobucci

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أثناء استقبالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر تشيجي.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

متسابقات يركضن مع بيضة على ملعقة خلال مهرجان "سيميك" الثقافي في قرية بوتشينوك - كوتشوك، تتارستان.

متسابقات يركضن مع بيضة على ملعقة خلال مهرجان &quot;سيميك&quot; الثقافي في قرية بوتشينوك - كوتشوك، تتارستان. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

متسابقات يركضن مع بيضة على ملعقة خلال مهرجان "سيميك" الثقافي في قرية بوتشينوك - كوتشوك، تتارستان.

© Getty Images / Anadolu/Mohamed Elshahed

صورة لشاب بجانب الإبل في سوق برقاش للمواشي بالجيزة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مصر.

صورة لشاب بجانب الإبل في سوق برقاش للمواشي بالجيزة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مصر. - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / Anadolu/Mohamed Elshahed

صورة لشاب بجانب الإبل في سوق برقاش للمواشي بالجيزة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مصر.

© Getty Images / Diego Cuevas

متسابقون يلعبون بالطماطم خلال مهرجان "غران توماتينا كولومبيانا" لعام 2025 في سوتامارشان، كولومبيا.

متسابقون يلعبون بالطماطم خلال مهرجان &quot;غران توماتينا كولومبيانا&quot; لعام 2025 في سوتامارشان، كولومبيا. - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / Diego Cuevas

متسابقون يلعبون بالطماطم خلال مهرجان "غران توماتينا كولومبيانا" لعام 2025 في سوتامارشان، كولومبيا.

© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

صغار الطائر مالك الحزين الأبيض بالقرب من بحيرة هونغتسه في مدينة سوتشيان، مقاطعة جيانغسو، الصين.

صغار الطائر مالك الحزين الأبيض بالقرب من بحيرة هونغتسه في مدينة سوتشيان، مقاطعة جيانغسو، الصين. - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

صغار الطائر مالك الحزين الأبيض بالقرب من بحيرة هونغتسه في مدينة سوتشيان، مقاطعة جيانغسو، الصين.

© AP Photo / Ng Han Guan

لقطة طريفة لصبي يقبل فتاة خلال مهرجان "قوارب التنين" الذي يقام على طول القناة الكبرى في تونغتشو، على مشارف بكين، الصين.

لقطة طريفة لصبي يقبل فتاة خلال مهرجان &quot;قوارب التنين&quot; الذي يقام على طول القناة الكبرى في تونغتشو، على مشارف بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Ng Han Guan

لقطة طريفة لصبي يقبل فتاة خلال مهرجان "قوارب التنين" الذي يقام على طول القناة الكبرى في تونغتشو، على مشارف بكين، الصين.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала