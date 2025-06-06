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السعودية تكشف سر التراجع الهائل في أعداد الحجاج حول مسجد نمرة
السعودية تكشف سر التراجع الهائل في أعداد الحجاج حول مسجد نمرة
سبوتنيك عربي
لاقى مقطع مصور تداولا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل، إذ يرصد انخفاضا ملحوظا في أعداد الحجاج الذين تواجدا حول مسجد نمرة في يوم عرفة، أمس الخميس، خلال موسم حج... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T14:32+0000
2025-06-06T14:32+0000
السعودية
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ويتضمّن الفيديو الذي نشرته قناة "الإخبارية" السعودية، شاشة منقسمة بين مشهد الحجاج للعام الحالي، ومشهد من موسم حج العام الماضي 2024، مع وضوح الفارق الكبير في الكثافة العددية بين اللقطتين.وأوضحت القناة في تعليقها، أن هذا المشهد يعكس ارتفاع مستوى وعي الحجاج بالإرشادات الصحية، مشيرة إلى أن موسم حج 2025 شهد التزاما واسعا من الحجاج بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال يوم عرفة، مقارنةً بما كان عليه الوضع في العام السابق.ويأتي هذا التغيير، بعد أن أصدرت وزارة الصحة السعودية تحذيرا مبكرا، دعت فيه الحجاج إلى تجنب التعرض للشمس بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة عصرا، وذلك في أعقاب تسجيل حالات ضربات شمس وإرهاق حراري شهدها موسم حج 2024 نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار

السعودية تكشف سر التراجع الهائل في أعداد الحجاج حول مسجد نمرة

14:32 GMT 06.06.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIمن مسجد نمرة حيث أدى الحجاج صلاة الفجر استعدادا للذهاب إلى صعيد عرفات
من مسجد نمرة حيث أدى الحجاج صلاة الفجر استعدادا للذهاب إلى صعيد عرفات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
لاقى مقطع مصور تداولا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل، إذ يرصد انخفاضا ملحوظا في أعداد الحجاج الذين تواجدا حول مسجد نمرة في يوم عرفة، أمس الخميس، خلال موسم حج 2025، استعدادا لحضور "خطبة عرفة".
ويتضمّن الفيديو الذي نشرته قناة "الإخبارية" السعودية، شاشة منقسمة بين مشهد الحجاج للعام الحالي، ومشهد من موسم حج العام الماضي 2024، مع وضوح الفارق الكبير في الكثافة العددية بين اللقطتين.
وأوضحت القناة في تعليقها، أن هذا المشهد يعكس ارتفاع مستوى وعي الحجاج بالإرشادات الصحية، مشيرة إلى أن موسم حج 2025 شهد التزاما واسعا من الحجاج بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال يوم عرفة، مقارنةً بما كان عليه الوضع في العام السابق.
ويأتي هذا التغيير، بعد أن أصدرت وزارة الصحة السعودية تحذيرا مبكرا، دعت فيه الحجاج إلى تجنب التعرض للشمس بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة عصرا، وذلك في أعقاب تسجيل حالات ضربات شمس وإرهاق حراري شهدها موسم حج 2024 نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
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