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ترامب يصدر أمرا بحظر تحليق الطائرات المسيرة فوق البنى التحتية الحيوية
ترامب يصدر أمرا بحظر تحليق الطائرات المسيرة فوق البنى التحتية الحيوية
سبوتنيك عربي
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أمرا تنفيذيًا يُوجّه إدارة الطيران الفيدرالية، بوضع آلية لحظر تحليق الطائرات المسيرة فوق البنى التحتية الحيوية... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T21:05+0000
2025-06-07T04:05+0000
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ونصّ الأمر، الذي نشره البيت الأبيض، على أن "بتوجيه مدير إدارة الطيران الفيدرالية بوضع آلية لتقييد تحليق الطائرات المسيرة فوق البنى التحتية الحيوية والمرافق العامة الأخرى".إلى جانب إزالة العديد من العوائق التنظيمية التي تعيق الطيران الأسرع من الصوت، يوجه الأمر التنفيذي أيضا إدارة الطيران الفيدرالية بإلغاء الحظر المفروض على الرحلات البرية الأسرع من الصوت.
https://sarabic.ae/20250606/ترامب-الولايات-المتحدة-والصين-تلتقيان-قريبا-في-لندن-لحل-الخلافات-التجارية-1101404206.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يصدر أمرا بحظر تحليق الطائرات المسيرة فوق البنى التحتية الحيوية

21:05 GMT 06.06.2025 (تم التحديث: 04:05 GMT 07.06.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أمرا تنفيذيًا يُوجّه إدارة الطيران الفيدرالية، بوضع آلية لحظر تحليق الطائرات المسيرة فوق البنى التحتية الحيوية والمرافق العامة في البلاد.
ونصّ الأمر، الذي نشره البيت الأبيض، على أن "بتوجيه مدير إدارة الطيران الفيدرالية بوضع آلية لتقييد تحليق الطائرات المسيرة فوق البنى التحتية الحيوية والمرافق العامة الأخرى".

وأعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقّع أمرا تنفيذيا يهدف إلى تعزيز الطيران الأسرع من الصوت في الولايات المتحدة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
ترامب: الولايات المتحدة والصين تلتقيان قريبا في لندن لحل الخلافات التجارية
أمس, 19:17 GMT

ووفقا لبيان البيت الأبيض، فإن "الرئيس دونالد ترامب، وقّع اليوم أمرا آخر لتعزيز الطيران الأسرع من الصوت في الولايات المتحدة".

إلى جانب إزالة العديد من العوائق التنظيمية التي تعيق الطيران الأسرع من الصوت، يوجه الأمر التنفيذي أيضا إدارة الطيران الفيدرالية بإلغاء الحظر المفروض على الرحلات البرية الأسرع من الصوت.
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