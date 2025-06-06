https://sarabic.ae/20250606/رئيس-الوزراء-المجري-يدعو-الاتحاد-الأوروبي-إلى-العودة-للتعاون-مع-روسيا-1101387767.html
رئيس الوزراء المجري يدعو الاتحاد الأوروبي إلى العودة للتعاون مع روسيا
رئيس الوزراء المجري يدعو الاتحاد الأوروبي إلى العودة للتعاون مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن الاتحاد الأوروبي يخطط في السنوات العشر المقبلة، للـ"تصادم بطريقة ما مع روسيا"، لكن المجر تعتقد أنه يجب العودة... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T11:15+0000
2025-06-06T11:15+0000
2025-06-06T11:32+0000
العالم
المجر
فيكتور أوربان
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وأضاف أوربان، في مقابلة مع إذاعة "كوسوت" المجرية: "تقود أوروبا حربا بالوكالة ضد روسيا باستخدام أوكرانيا، وتعتبر أن مهمتها الرئيسية خلال السنوات العشر المقبلة هي التصادم مع روسيا بطريقة ما".وأشار أوربان، في وقت سابق، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعيد النظر قريبًا في خططه لدعم أوكرانيا، وكذلك في التوقعات بشأن مستقبل أوكرانيا الذي أقرته 26 دولة في القمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي، في مارس/ آذار الماضي، بعد حساب إجمالي حجم النفقات المستقبلية.وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي في الكونغو: روسيا من البلدان الرائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية
https://sarabic.ae/20250603/أوربان-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-صفقة-خاسرة-ستستنزف-اقتصاد-أوروبا--1101287525.html
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العالم, المجر, فيكتور أوربان
العالم, المجر, فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري يدعو الاتحاد الأوروبي إلى العودة للتعاون مع روسيا
11:15 GMT 06.06.2025 (تم التحديث: 11:32 GMT 06.06.2025)
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن الاتحاد الأوروبي يخطط في السنوات العشر المقبلة، للـ"تصادم بطريقة ما مع روسيا"، لكن المجر تعتقد أنه يجب العودة للتعاون الاقتصادي مع روسيا، وعقد اتفاقية أمنية معها لتجنب سباق التسلح.
وأضاف أوربان، في مقابلة مع إذاعة "كوسوت" المجرية: "تقود أوروبا حربا بالوكالة ضد روسيا باستخدام أوكرانيا، وتعتبر أن مهمتها الرئيسية خلال السنوات العشر المقبلة هي التصادم مع روسيا بطريقة ما".
وأردف: "موقفنا معاكس تمامًا، يجب وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، ثم إحلال السلام، وتسوية القضايا الإقليمية وغيرها من القضايا، والتوصل إلى اتفاق مع الروس بشأن القضايا الاقتصادية، والعودة إلى الأسواق الروسية، والاستفادة من الإمكانات التي يمكن أن توفرها روسيا للاقتصاد الأوروبي، وإبرام اتفاقية أمنية مع روسيا في أسرع وقت ممكن".
وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أنه "إذا غدا الأمر كما تخطط بروكسل، فإن كل أموالنا ستنفق على التسلح". وتابع أن "الغرب، الذي لا يدرك الواقع الجديد في الصراع في أوكرانيا، مخطئ تمامًا وسيدفع ثمنًا باهظًا لخطئه".
وأشار أوربان، في وقت سابق، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعيد النظر قريبًا في خططه لدعم أوكرانيا، وكذلك في التوقعات بشأن مستقبل أوكرانيا الذي أقرته 26 دولة في القمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي، في مارس/ آذار الماضي، بعد حساب إجمالي حجم النفقات المستقبلية.