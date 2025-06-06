رئيس الوزراء الهندي يفتتح أعلى جسر للسكك الحديدية في العالم.. صور وفيديو
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
© Sputnik . Sergey Bobylev/
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افتتح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، رسميا أعلى جسر للسكك الحديدية في العالم، وذلك فوق نهر تشيناب، عند سفوح جبال الهيمالايا في إقليم جامو وكشمير.
الجسر، الذي بلغت تكلفته نحو 437 مليار روبية (ما يعادل 5.1 مليار دولار)، يضم 36 نفقا بإجمالي طول يصل إلى 119 كيلومترا، ويرتفع 359 مترا فوق مجرى النهر، ويعد مشروعا استراتيجيا ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية، إذ يربط كشمير بباقي مناطق الهند، ويعزز تطوير البنية التحتية في البلاد، وفقا لصحيفة "هندوستان تايمز".
PM @narendramodi at the Chenab Bridge.— PMO India (@PMOIndia) June 6, 2025
The state-of-the-art bridge will improve connectivity between Jammu and Srinagar. pic.twitter.com/YhTZGoMFzD
وقال مودي إن هذا المشروع "سيمثل تحولا كبيرا في التنقل، ويحقق الازدهار، ويحسن نوعية حياة سكان كشمير".
#WATCH | J&K: Prime Minister Narendra Modi inaugurates Anji bridge, India’s first cable-stayed rail bridge. Lt Governor Manoj Sinha, CM Omar Abdullah and Railway Minister Ashwini Vaishnaw also present. #KashmirOnTrack— ANI (@ANI) June 6, 2025
(Video: DD) pic.twitter.com/vMsBaMMNBb
يشار إلى أن فكرة ربط كشمير بشبكة السكك الحديدية الوطنية طُرحت في سبعينيات القرن الماضي، إبان حكم رئيسة الوزراء الراحلة، إنديرا غاندي، لكن الموافقة الرسمية لم تُمنح إلا عام 1994، بينما بدأت أعمال البناء فعليا في عام 2002.
وكان من المفترض افتتاح الجسر في عام 2019، غير أن ظروفًا عدة، بينها انتشار جائحة "كوفيد – 19"، تسببت في تأجيل المشروع.