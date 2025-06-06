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نبض افريقيا
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رئيس الوزراء الهندي يفتتح أعلى جسر للسكك الحديدية في العالم.. صور وفيديو
رئيس الوزراء الهندي يفتتح أعلى جسر للسكك الحديدية في العالم.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
افتتح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، رسميا أعلى جسر للسكك الحديدية في العالم، وذلك فوق نهر تشيناب، عند سفوح جبال الهيمالايا في إقليم جامو... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
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2025-06-06T17:58+0000
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الجسر، الذي بلغت تكلفته نحو 437 مليار روبية (ما يعادل 5.1 مليار دولار)، يضم 36 نفقا بإجمالي طول يصل إلى 119 كيلومترا، ويرتفع 359 مترا فوق مجرى النهر، ويعد مشروعا استراتيجيا ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية، إذ يربط كشمير بباقي مناطق الهند، ويعزز تطوير البنية التحتية في البلاد، وفقا لصحيفة "هندوستان تايمز".وقال مودي إن هذا المشروع "سيمثل تحولا كبيرا في التنقل، ويحقق الازدهار، ويحسن نوعية حياة سكان كشمير".يشار إلى أن فكرة ربط كشمير بشبكة السكك الحديدية الوطنية طُرحت في سبعينيات القرن الماضي، إبان حكم رئيسة الوزراء الراحلة، إنديرا غاندي، لكن الموافقة الرسمية لم تُمنح إلا عام 1994، بينما بدأت أعمال البناء فعليا في عام 2002.وكان من المفترض افتتاح الجسر في عام 2019، غير أن ظروفًا عدة، بينها انتشار جائحة "كوفيد – 19"، تسببت في تأجيل المشروع.
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رئيس الوزراء الهندي يفتتح أعلى جسر للسكك الحديدية في العالم.. صور وفيديو

17:58 GMT 06.06.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
افتتح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، رسميا أعلى جسر للسكك الحديدية في العالم، وذلك فوق نهر تشيناب، عند سفوح جبال الهيمالايا في إقليم جامو وكشمير.
الجسر، الذي بلغت تكلفته نحو 437 مليار روبية (ما يعادل 5.1 مليار دولار)، يضم 36 نفقا بإجمالي طول يصل إلى 119 كيلومترا، ويرتفع 359 مترا فوق مجرى النهر، ويعد مشروعا استراتيجيا ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية، إذ يربط كشمير بباقي مناطق الهند، ويعزز تطوير البنية التحتية في البلاد، وفقا لصحيفة "هندوستان تايمز".
وقال مودي إن هذا المشروع "سيمثل تحولا كبيرا في التنقل، ويحقق الازدهار، ويحسن نوعية حياة سكان كشمير".
يشار إلى أن فكرة ربط كشمير بشبكة السكك الحديدية الوطنية طُرحت في سبعينيات القرن الماضي، إبان حكم رئيسة الوزراء الراحلة، إنديرا غاندي، لكن الموافقة الرسمية لم تُمنح إلا عام 1994، بينما بدأت أعمال البناء فعليا في عام 2002.
وكان من المفترض افتتاح الجسر في عام 2019، غير أن ظروفًا عدة، بينها انتشار جائحة "كوفيد – 19"، تسببت في تأجيل المشروع.
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