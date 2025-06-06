https://sarabic.ae/20250606/رئيس-صندوق-الاستثمار-الروسي-يدعم-دعوة-للمصالحة-بين-ترامب-وماسك-1101406402.html

رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي يدعم دعوة للمصالحة بين ترامب وماسك

رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي يدعم دعوة للمصالحة بين ترامب وماسك

سبوتنيك عربي

أعرب كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، عن دعمه لدعوة المصالحة... 06.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-06T22:08+0000

2025-06-06T22:08+0000

2025-06-07T04:14+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

إيلون ماسك

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وكان آيزيكمان، قد نشر في وقت سابق منشورًا عبر منصة "إكس"، دعا فيه ترامب وماسك، إلى تجاوز الخلافات والتصالح، مشيرًا إلى أن "هذه المصالحة لا تحتاجها الولايات المتحدة وحدها، بل العالم بأسره".دميترييف، ردّ على المنشور باستخدام رموز تعبيرية تدل على التأييد، منها علامة الإعجاب وتصفيق.يُذكر أن خلافًا علنيًا اندلع في الآونة الأخيرة بين ترامب وماسك، على خلفية مشروع موازنة اقترحه الرئيس الأمريكي، ووصفه ماسك في منشور على "إكس"، يوم الثلاثاء الماضي، بأنه "حقير ومقزز"، داعيًا إلى "قتل مشروع القانون".من جانبه، قال ترامب إنه يشعر بخيبة أمل من ماسك، رغم "كل ما قدّمه له"، فيما ردّ الأخير بأن ترامب لم يكن ليصبح رئيسًا لولا دعمه، مشيرًا إلى أنه ساعد الجمهوريين في السيطرة على مجلسي الكونغرس.وعلى إثر هذا الخلاف، تراجعت أسهم شركة "تسلا" المملوكة لماسك، بنسبة 14% في تداولات أول أمس الخميس، قبل أن ترتفع بنحو 5% مع افتتاح تداولات أمس الجمعة، ما عوّض جزءًا من خسائر ماسك.

https://sarabic.ae/20250606/إعلام-ترامب-يعتزم-التخلص-من-سيارة-تسلا-بعد-خلافه-مع-ماسك-1101396289.html

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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيلون ماسك