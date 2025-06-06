https://sarabic.ae/20250606/غروسي-المفاوضات-النووية-بين-طهران-وواشنطن-جادة-للغاية-1101404395.html

غروسي: المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن "جادة للغاية"

غروسي: المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن "جادة للغاية"

سبوتنيك عربي

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة،عن تفاؤله حيال المحادثات النووية غير المباشرة الجارية بين إيران وأمريكا، واصفا... 06.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-06T19:18+0000

2025-06-06T19:18+0000

2025-06-06T19:18+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني

الاتفاق النووي الإيراني

العالم

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وقال غروسي في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إن "الوضع الحالي لا يتطلب إقناع أي طرف بالدخول في مفاوضات، على عكس بعض الحالات السابقة"، مشيرا إلى "وجود استعداد حقيقي من الجانبين للتفاوض".وأشارت وسائل الإعلام الغربية إلى أن "غروسي حذر من أن القدرات النووية الإيرانية لا يمكن تدميرها بضربة محدودة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وحتى الآن، عُقدت 5 جولات من المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة عمانية، وسط استمرار الخلافات حول قضيتي تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات.وتطالب أمريكا بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك بعض جوانب البرنامج النووي الإيراني، في حين تؤكد إيران أن التخصيب حق مكفول لها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتشترط رفع العقوبات بالكامل قبل التوصل إلى أي اتفاق.كما تشدد طهران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، مطالبة بضمانات جدية لالتزام واشنطن بأي اتفاق مستقبلي.

https://sarabic.ae/20250604/إيران-تحذر-من-أي-إجراء-مسيس-فيما-يتعلق-بمزاعم-حول-أنشطتها--النووية-1101290019.html

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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني, العالم