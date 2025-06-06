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https://sarabic.ae/20250606/غروسي-المفاوضات-النووية-بين-طهران-وواشنطن-جادة-للغاية-1101404395.html
غروسي: المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن "جادة للغاية"
غروسي: المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن "جادة للغاية"
سبوتنيك عربي
أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة،عن تفاؤله حيال المحادثات النووية غير المباشرة الجارية بين إيران وأمريكا، واصفا... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T19:18+0000
2025-06-06T19:18+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
الاتفاق النووي الإيراني
العالم
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وقال غروسي في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إن "الوضع الحالي لا يتطلب إقناع أي طرف بالدخول في مفاوضات، على عكس بعض الحالات السابقة"، مشيرا إلى "وجود استعداد حقيقي من الجانبين للتفاوض".وأشارت وسائل الإعلام الغربية إلى أن "غروسي حذر من أن القدرات النووية الإيرانية لا يمكن تدميرها بضربة محدودة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وحتى الآن، عُقدت 5 جولات من المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة عمانية، وسط استمرار الخلافات حول قضيتي تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات.وتطالب أمريكا بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك بعض جوانب البرنامج النووي الإيراني، في حين تؤكد إيران أن التخصيب حق مكفول لها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتشترط رفع العقوبات بالكامل قبل التوصل إلى أي اتفاق.كما تشدد طهران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، مطالبة بضمانات جدية لالتزام واشنطن بأي اتفاق مستقبلي.
https://sarabic.ae/20250604/إيران-تحذر-من-أي-إجراء-مسيس-فيما-يتعلق-بمزاعم-حول-أنشطتها--النووية-1101290019.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني, العالم
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني, العالم

غروسي: المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن "جادة للغاية"

19:18 GMT 06.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Baderمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
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أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة،عن تفاؤله حيال المحادثات النووية غير المباشرة الجارية بين إيران وأمريكا، واصفا إياها بـ"الجادة للغاية".
وقال غروسي في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إن "الوضع الحالي لا يتطلب إقناع أي طرف بالدخول في مفاوضات، على عكس بعض الحالات السابقة"، مشيرا إلى "وجود استعداد حقيقي من الجانبين للتفاوض".
وأشارت وسائل الإعلام الغربية إلى أن "غروسي حذر من أن القدرات النووية الإيرانية لا يمكن تدميرها بضربة محدودة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
إيران تحذر من أي "إجراء مسيس" فيما يتعلق بمزاعم حول أنشطتها النووية
4 يونيو, 05:36 GMT
وحتى الآن، عُقدت 5 جولات من المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة عمانية، وسط استمرار الخلافات حول قضيتي تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات.
وتطالب أمريكا بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك بعض جوانب البرنامج النووي الإيراني، في حين تؤكد إيران أن التخصيب حق مكفول لها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتشترط رفع العقوبات بالكامل قبل التوصل إلى أي اتفاق.
كما تشدد طهران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، مطالبة بضمانات جدية لالتزام واشنطن بأي اتفاق مستقبلي.
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