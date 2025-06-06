https://sarabic.ae/20250606/ما-أسباب-الاندفاعة-الأوروبية-والتغير-الكبير-في-اللهجة-العسكرية؟-خبير-يجيب-1101388729.html
ما أسباب الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ خبير يجيب
ما أسباب الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ خبير يجيب
سبوتنيك عربي
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومتخصصين بالعلاقات الدولية، وأيضا آخر ما توصلت... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T11:46+0000
2025-06-06T11:46+0000
2025-06-06T11:46+0000
راديو
شؤون عسكرية
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ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
سبوتنيك عربي
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأنه يعتزم القيام بمحاولة جديدة لـ"تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني دوليًا، وضمان استمراره".حول هذا الموضوع، قال الخبير بأسلحة الدمار الشامل وبالقانون الدولي الإنساني، العميد أكرم سريوي:خبير: مناورات "بالتوبس 2025" هي رسالة بأن الناتو "جاهز للمواجهة" مع روسيايشهد بحر البلطيق منذ 3 يونيو/ حزيران الجاري، مناورات "بالتوبس 2025" واسعة النطاق، ويعد هذا التمرين بقيادة الولايات المتحدة من أكبر المناورات البحرية للناتو.بهذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كامل حواش:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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2025
محمد جمعة
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محمد جمعة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
ما أسباب الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ خبير يجيب
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومتخصصين بالعلاقات الدولية، وأيضا آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأنه يعتزم القيام بمحاولة جديدة لـ"تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني دوليًا، وضمان استمراره".
حول هذا الموضوع، قال الخبير بأسلحة الدمار الشامل وبالقانون الدولي الإنساني، العميد أكرم سريوي:
أوروبا تشعر بالضعف وتحاول الآن أن ترد على ترامب، الذي أهملها في المفاوضات حول أوكرانيا وفي المباحثات مع إيران، وبالتالي تحاول الدول الأوروبية أن تثبت بأنها موجودة وأن لها دورا فاعلا في هذه الحرب، أما بخصوص الحديث عن الدفاع الجوي الألماني، فإن ألمانيا ليست دولة متطورة في هذه الناحية وهي نفسها تعتمد على المنظومات الأمريكية والإسرائيلية، والتي تم تدمير قسم كبير منها في أوكرانيا من قبل الطيران الروسي، أما الفهم الأساسي لهذه الاندفاعة الأوروبية وهذا التغيير في هذه اللهجة فهو لا ينطلق من قدرات عسكرية مهمة جدًا وتأثير مهم جدًا في هذه الحرب، بل لإثبات الوجود الأوروبي.
خبير: مناورات "بالتوبس 2025" هي رسالة بأن الناتو "جاهز للمواجهة" مع روسيا
يشهد بحر البلطيق منذ 3 يونيو/ حزيران الجاري، مناورات "بالتوبس 2025" واسعة النطاق، ويعد هذا التمرين بقيادة الولايات المتحدة من أكبر المناورات البحرية للناتو.
بهذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كامل حواش:
هذه التدريبات ليست استثنائية ولكنها تنظر إلى التعامل مع ما يُعتبر تصعيدًا أو في إمكانية حصول مواجهة مع روسيا بالذات. التدريبات تجمع جنودا من عدة دول للتدريب على القتال المعتاد وبنفس الوقت هناك تطوير للقدرات مثل المسيرات وغير ذلك، ولكن الهدف هو إرسال رسالة إلى روسيا بالتحديد بأن الناتو يحضّر نفسه ليكون جاهزًا إذا كان هناك ضرورة للمواجهة مع روسيا.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...