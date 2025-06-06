ما أسباب الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ خبير يجيب

أوروبا تشعر بالضعف وتحاول الآن أن ترد على ترامب، الذي أهملها في المفاوضات حول أوكرانيا وفي المباحثات مع إيران، وبالتالي تحاول الدول الأوروبية أن تثبت بأنها موجودة وأن لها دورا فاعلا في هذه الحرب، أما بخصوص الحديث عن الدفاع الجوي الألماني، فإن ألمانيا ليست دولة متطورة في هذه الناحية وهي نفسها تعتمد على المنظومات الأمريكية والإسرائيلية، والتي تم تدمير قسم كبير منها في أوكرانيا من قبل الطيران الروسي، أما الفهم الأساسي لهذه الاندفاعة الأوروبية وهذا التغيير في هذه اللهجة فهو لا ينطلق من قدرات عسكرية مهمة جدًا وتأثير مهم جدًا في هذه الحرب، بل لإثبات الوجود الأوروبي.