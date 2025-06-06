ما أسباب الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ خبير يجيب

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بوتين: الطائرات الروسية دون طيار هي الأكثر تطورا في العالم... فيديو
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09:03 GMT
10 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
09:14 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:43 GMT
16 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
12:03 GMT
26 د
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
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183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
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حصاد الأسبوع
خبيرة: ترامب يعرف أن روسيا سترد بشكل قوي جدا
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
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05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
12:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الناتو يوافق على أكبر برنامج لإعادة التسليح منذ الحرب الباردة، والأمين العام للحلف يقول إنه سيبقى كتلة نووية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
18:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250606/ما-أسباب-الاندفاعة-الأوروبية-والتغير-الكبير-في-اللهجة-العسكرية؟-خبير-يجيب-1101388729.html
ما أسباب الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ خبير يجيب
ما أسباب الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ خبير يجيب
سبوتنيك عربي
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومتخصصين بالعلاقات الدولية، وأيضا آخر ما توصلت... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T11:46+0000
2025-06-06T11:46+0000
راديو
شؤون عسكرية
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ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
سبوتنيك عربي
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأنه يعتزم القيام بمحاولة جديدة لـ"تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني دوليًا، وضمان استمراره".حول هذا الموضوع، قال الخبير بأسلحة الدمار الشامل وبالقانون الدولي الإنساني، العميد أكرم سريوي:خبير: مناورات "بالتوبس 2025" هي رسالة بأن الناتو "جاهز للمواجهة" مع روسيايشهد بحر البلطيق منذ 3 يونيو/ حزيران الجاري، مناورات "بالتوبس 2025" واسعة النطاق، ويعد هذا التمرين بقيادة الولايات المتحدة من أكبر المناورات البحرية للناتو.بهذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كامل حواش:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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محمد جمعة
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محمد جمعة
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

ما أسباب الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ خبير يجيب

11:46 GMT 06.06.2025
راديو
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومتخصصين بالعلاقات الدولية، وأيضا آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأنه يعتزم القيام بمحاولة جديدة لـ"تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني دوليًا، وضمان استمراره".
حول هذا الموضوع، قال الخبير بأسلحة الدمار الشامل وبالقانون الدولي الإنساني، العميد أكرم سريوي:

أوروبا تشعر بالضعف وتحاول الآن أن ترد على ترامب، الذي أهملها في المفاوضات حول أوكرانيا وفي المباحثات مع إيران، وبالتالي تحاول الدول الأوروبية أن تثبت بأنها موجودة وأن لها دورا فاعلا في هذه الحرب، أما بخصوص الحديث عن الدفاع الجوي الألماني، فإن ألمانيا ليست دولة متطورة في هذه الناحية وهي نفسها تعتمد على المنظومات الأمريكية والإسرائيلية، والتي تم تدمير قسم كبير منها في أوكرانيا من قبل الطيران الروسي، أما الفهم الأساسي لهذه الاندفاعة الأوروبية وهذا التغيير في هذه اللهجة فهو لا ينطلق من قدرات عسكرية مهمة جدًا وتأثير مهم جدًا في هذه الحرب، بل لإثبات الوجود الأوروبي.

خبير: مناورات "بالتوبس 2025" هي رسالة بأن الناتو "جاهز للمواجهة" مع روسيا

يشهد بحر البلطيق منذ 3 يونيو/ حزيران الجاري، مناورات "بالتوبس 2025" واسعة النطاق، ويعد هذا التمرين بقيادة الولايات المتحدة من أكبر المناورات البحرية للناتو.
بهذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كامل حواش:

هذه التدريبات ليست استثنائية ولكنها تنظر إلى التعامل مع ما يُعتبر تصعيدًا أو في إمكانية حصول مواجهة مع روسيا بالذات. التدريبات تجمع جنودا من عدة دول للتدريب على القتال المعتاد وبنفس الوقت هناك تطوير للقدرات مثل المسيرات وغير ذلك، ولكن الهدف هو إرسال رسالة إلى روسيا بالتحديد بأن الناتو يحضّر نفسه ليكون جاهزًا إذا كان هناك ضرورة للمواجهة مع روسيا.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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