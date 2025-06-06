https://sarabic.ae/20250606/مجلس-الدوما-الروسي-زيلينسكي-في-صراعه-على-السلطة-جعل-الإرهاب-أيديولوجية-دولة-1101371451.html

مجلس الدوما الروسي: زيلينسكي في صراعه من أجل السلطة جعل الإرهاب أيديولوجية دولة

مجلس الدوما الروسي: زيلينسكي في صراعه من أجل السلطة جعل الإرهاب أيديولوجية دولة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن فلاديمير زيلينسكي، الذي فقد شرعيته، جعل الإرهاب أيديولوجية الدولة لنظام كييف. 06.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-06T05:07+0000

2025-06-06T05:07+0000

2025-06-06T06:01+0000

روسيا

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وكتب فولودين عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "لقد جعل زيلينسكي، الذي فقد شرعيته، الذي يقاتل من أجل السلطة الشخصية، من الإرهاب أيديولوجية الدولة لنظام كييف".وبحسب فولودين، فإن متزعم نظام كييف لا يحتاج إلى السلام، ولا يفكر في مواطني أوكرانيا ومستقبل البلاد.وقال رئيس مجلس الدوما الروسي: "يريد هذا المنتهية صلاحيته البقاء في السلطة بأي وسيلة، وبأي ثمن، متشبثًا بها".وأكد رئيس مجلس الدوما الروسي أن زيلينسكي، "سيحاسب على استهداف المدنيين".وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، الثلاثاء الماضي، أن تفجيرات البنية التحتية للسكك الحديدية في مقاطعتي بريانسك وكورسك، ليلة 31 مايو/ أيار الماضي – 1 يونيو/ حزيران الجاري، تُصنف أعمالًا إرهابية، مشيرة إلى أن منفذيها خططوا لتلك الهجمات، بناءً على تعليمات من كييف، لاستهداف مئات المدنيين في المقاطعتين.بدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن جميع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين عشية الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، كانت تهدف إلى تعطيل عملية التفاوض، مشيرًا إلى أن سلطات كييف تفتقر إلى أدنى مستوى من الثقافة السياسية.الأمن الفيدرالي الروسي يحبط أعمال تخريب في جزء من خط بريموريه للسكك الحديدية بأوامر من أوكرانياالخارجية الروسية: موسكو أظهرت أقصى درجات ضبط النفس بعد هجمات كييف على المطارات

https://sarabic.ae/20250604/لجنة-التحقيق-الروسية-جميع-الهجمات-الإرهابية-الثلاث-في-مقاطعتي-كورسك-وبريانسك-كانت-من-تنظيم-كييف-1101309983.html

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