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ولي العهد السعودي يلقي كلمة بعد نجاح تنظيم موسم الحج لعام 2025
ولي العهد السعودي يلقي كلمة بعد نجاح تنظيم موسم الحج لعام 2025
سبوتنيك عربي
ألقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، كلمة بمناسبة حلول عيد الأضحى، هنأ فيها المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام، سائلا الله أن... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T17:27+0000
2025-06-06T17:27+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
أخبار الحج
عيد الأضحى
ولي العهد محمد بن سلمان
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وأكد خلال استقباله المهنئين بعيد الأضحى في الديوان الملكي بقصر منى، أن "النجاحات المتواصلة التي تحققت في خدمة ضيوف الرحمن جاءت نتيجة لجهود الدولة في العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة"، مشدداً على "استمرار العمل لتوفير أقصى درجات الراحة للحجاج".وأشاد ولي العهد السعودي بالجهود التي يبذلها العاملون في مختلف قطاعات الدولة، والمتطوعون من الرجال والنساء، في تنفيذ سياسة المملكة الرامية إلى تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في أمن وسكينة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وفي ختام كلمته، دعا ولي العهد السعودي الله تعالى أن "يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق الجميع لمواصلة أداء هذا الواجب العظيم بأفضل وجه".وأمس الخميس، وصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى منى لكي يشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام، وما يُقدم لهم من خدمات وتسهيلات؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يُسر وسهولة وأمان، وذلك نيابة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار الحج, عيد الأضحى , ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار الحج, عيد الأضحى , ولي العهد محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي يلقي كلمة بعد نجاح تنظيم موسم الحج لعام 2025

17:27 GMT 06.06.2025
© AP Photoولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
© AP Photo
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ألقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، كلمة بمناسبة حلول عيد الأضحى، هنأ فيها المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام، سائلا الله أن "يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة والمسلمين في أنحاء العالم بالخير والسلام".
وأكد خلال استقباله المهنئين بعيد الأضحى في الديوان الملكي بقصر منى، أن "النجاحات المتواصلة التي تحققت في خدمة ضيوف الرحمن جاءت نتيجة لجهود الدولة في العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة"، مشدداً على "استمرار العمل لتوفير أقصى درجات الراحة للحجاج".
وأشاد ولي العهد السعودي بالجهود التي يبذلها العاملون في مختلف قطاعات الدولة، والمتطوعون من الرجال والنساء، في تنفيذ سياسة المملكة الرامية إلى تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في أمن وسكينة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وفي ختام كلمته، دعا ولي العهد السعودي الله تعالى أن "يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق الجميع لمواصلة أداء هذا الواجب العظيم بأفضل وجه".
وأمس الخميس، وصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى منى لكي يشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام، وما يُقدم لهم من خدمات وتسهيلات؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يُسر وسهولة وأمان، وذلك نيابة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
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