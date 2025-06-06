من آسيا إلى أوروبا... الاحتفال بعيد الأضحى حول العالم

بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم

عالم سبوتنيك

الناتو يوافق على أكبر برنامج لإعادة التسليح منذ الحرب الباردة، والأمين العام للحلف يقول إنه سيبقى كتلة نووية