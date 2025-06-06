من آسيا إلى أوروبا... الاحتفال بعيد الأضحى حول العالم

مسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد الفاتح السلطان محمد في منطقة أورتاهيسار في طرابزون، تركيا.
مسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد الفاتح السلطان محمد في منطقة أورتاهيسار في طرابزون، تركيا.
مسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد المرجاني، في الحي التتري القديم في مدينة قازان، روسيا.
مسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد المرجاني، في الحي التتري القديم في مدينة قازان، روسيا.
مسلمون يستقلون قاربًا للعودة إلى ديارهم بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في شمال جاكرتا، إندونيسيا.
مسلمون يستقلون قاربًا للعودة إلى ديارهم بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في شمال جاكرتا، إندونيسيا.
امرأة مسلمة تتقاسم الطعام بعد أداء صلاة عيد الأضحى في مسجد تايبيه الكبير في تايبيه، تايوان.
امرأة مسلمة تتقاسم الطعام بعد أداء صلاة عيد الأضحى في مسجد تايبيه الكبير في تايبيه، تايوان.
لقطة جميلة لمسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد، أثناء صلاة عيد الأضحى المبارك، العراق.
لقطة جميلة لمسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد، أثناء صلاة عيد الأضحى المبارك، العراق.
المسلمون يجتمعون لأداء صلاة عيد الأضحى في منطقة بابيلي في مدينة هرار، إثيوبيا.
المسلمون يجتمعون لأداء صلاة عيد الأضحى في منطقة بابيلي في مدينة هرار، إثيوبيا.
المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد كولونيا، ألمانيا.
المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد كولونيا، ألمانيا.
منظر جوي لساحة الأمويين والأحياء المحيطة بها عشية عيد الأضحى في أسواق دمشق، سوريا.
منظر جوي لساحة الأمويين والأحياء المحيطة بها عشية عيد الأضحى في أسواق دمشق، سوريا.
المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد بانيا باشي في صوفيا، بلغاريا.
المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد بانيا باشي في صوفيا، بلغاريا.