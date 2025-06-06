من آسيا إلى أوروبا... الاحتفال بعيد الأضحى حول العالم

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بوتين: الطائرات الروسية دون طيار هي الأكثر تطورا في العالم... فيديو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:03 GMT
10 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
09:14 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:43 GMT
16 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: ترامب يعرف أن روسيا سترد بشكل قوي جدا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
12:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الناتو يوافق على أكبر برنامج لإعادة التسليح منذ الحرب الباردة، والأمين العام للحلف يقول إنه سيبقى كتلة نووية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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من آسيا إلى أوروبا... الاحتفال بعيد الأضحى حول العالم
من آسيا إلى أوروبا... الاحتفال بعيد الأضحى حول العالم
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة لاحتفاليات وصلاة عيد الأضحى المبارك حول العالم. 06.06.2025, سبوتنيك عربي
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العالم
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

من آسيا إلى أوروبا... الاحتفال بعيد الأضحى حول العالم

09:38 GMT 06.06.2025 (تم التحديث: 10:41 GMT 06.06.2025)
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة لاحتفاليات وصلاة عيد الأضحى المبارك حول العالم.
© Getty Images / Anadolu/Ertugrul Bastan

مسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد الفاتح السلطان محمد في منطقة أورتاهيسار في طرابزون، تركيا.

مسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد الفاتح السلطان محمد في منطقة أورتاهيسار في طرابزون، تركيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Ertugrul Bastan

مسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد الفاتح السلطان محمد في منطقة أورتاهيسار في طرابزون، تركيا.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

مسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد المرجاني، في الحي التتري القديم في مدينة قازان، روسيا.

مسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد المرجاني، في الحي التتري القديم في مدينة قازان، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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مسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد المرجاني، في الحي التتري القديم في مدينة قازان، روسيا.

© Getty Images / NurPhoto/Claudio Pramana

مسلمون يستقلون قاربًا للعودة إلى ديارهم بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في شمال جاكرتا، إندونيسيا.

مسلمون يستقلون قاربًا للعودة إلى ديارهم بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في شمال جاكرتا، إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
3/9
© Getty Images / NurPhoto/Claudio Pramana

مسلمون يستقلون قاربًا للعودة إلى ديارهم بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في شمال جاكرتا، إندونيسيا.

© AP Photo / Chiang Ying-ying

امرأة مسلمة تتقاسم الطعام بعد أداء صلاة عيد الأضحى في مسجد تايبيه الكبير في تايبيه، تايوان.

امرأة مسلمة تتقاسم الطعام بعد أداء صلاة عيد الأضحى في مسجد تايبيه الكبير في تايبيه، تايوان. - سبوتنيك عربي
4/9
© AP Photo / Chiang Ying-ying

امرأة مسلمة تتقاسم الطعام بعد أداء صلاة عيد الأضحى في مسجد تايبيه الكبير في تايبيه، تايوان.

© Getty Images / Anadolu/Murtadha Al-Sudani

لقطة جميلة لمسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد، أثناء صلاة عيد الأضحى المبارك، العراق.

لقطة جميلة لمسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد، أثناء صلاة عيد الأضحى المبارك، العراق. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Murtadha Al-Sudani

لقطة جميلة لمسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد، أثناء صلاة عيد الأضحى المبارك، العراق.

© Getty Images / Anadolu/Nurettin Boydak

المسلمون يجتمعون لأداء صلاة عيد الأضحى في منطقة بابيلي في مدينة هرار، إثيوبيا.

المسلمون يجتمعون لأداء صلاة عيد الأضحى في منطقة بابيلي في مدينة هرار، إثيوبيا. - سبوتنيك عربي
6/9
© Getty Images / Anadolu/Nurettin Boydak

المسلمون يجتمعون لأداء صلاة عيد الأضحى في منطقة بابيلي في مدينة هرار، إثيوبيا.

© Getty Images / Anadolu/Mesut Zeyrek

المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد كولونيا، ألمانيا.

المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد كولونيا، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
7/9
© Getty Images / Anadolu/Mesut Zeyrek

المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد كولونيا، ألمانيا.

© Getty Images / Anadolu/Bakr Al Kasem

منظر جوي لساحة الأمويين والأحياء المحيطة بها عشية عيد الأضحى في أسواق دمشق، سوريا.

منظر جوي لساحة الأمويين والأحياء المحيطة بها عشية عيد الأضحى في أسواق دمشق، سوريا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Bakr Al Kasem

منظر جوي لساحة الأمويين والأحياء المحيطة بها عشية عيد الأضحى في أسواق دمشق، سوريا.

© Getty Images / Anadolu/Hristo Vladev

المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد بانيا باشي في صوفيا، بلغاريا.

المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد بانيا باشي في صوفيا، بلغاريا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Hristo Vladev

المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد بانيا باشي في صوفيا، بلغاريا.

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