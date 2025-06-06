أبرز 10 لقطات حبست الأنفاس هذا الأسبوع

عربي
بوتين: الطائرات الروسية دون طيار هي الأكثر تطورا في العالم... فيديو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:03 GMT
10 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
09:14 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:43 GMT
16 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: ترامب يعرف أن روسيا سترد بشكل قوي جدا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
12:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الناتو يوافق على أكبر برنامج لإعادة التسليح منذ الحرب الباردة، والأمين العام للحلف يقول إنه سيبقى كتلة نووية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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أبرز 10 لقطات حبست الأنفاس هذا الأسبوع
أبرز 10 لقطات حبست الأنفاس هذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أبرز 10 صور، تصدّرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 06.06.2025, سبوتنيك عربي
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العالم
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أبرز 10 لقطات حبست الأنفاس هذا الأسبوع

11:21 GMT 06.06.2025 (تم التحديث: 13:41 GMT 06.06.2025)
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أبرز 10 صور، تصدّرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Sputnik . Government of the Republic of Korea / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة طريفة للرئيس المنتخب لجمهورية كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، مع زوجته كيم هيه كيونغ، بعد حفل التنصيب في سيئول

لقطة طريفة للرئيس المنتخب لجمهورية كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، مع زوجته كيم هيه كيونغ، بعد حفل التنصيب في سيئول - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Government of the Republic of Korea
/
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لقطة طريفة للرئيس المنتخب لجمهورية كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، مع زوجته كيم هيه كيونغ، بعد حفل التنصيب في سيئول

© Getty Images / Fabrizio Villa

بركان "إتنا" في إيطاليا ينفث رماده

بركان &quot;إتنا&quot; في إيطاليا ينفث رماده - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Fabrizio Villa

بركان "إتنا" في إيطاليا ينفث رماده

© AP Photo / Mahesh Kumar A.

كريستينا بيشكوفا من جمهورية التشيك (على اليسار)، تتوج خليفتها أوبال سوتشاتا، من تايلاند، بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال العالم 72 في حيدر أباد، الهند

كريستينا بيشكوفا من جمهورية التشيك (على اليسار)، تتوج خليفتها أوبال سوتشاتا، من تايلاند، بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال العالم 72 في حيدر أباد، الهند - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mahesh Kumar A.

كريستينا بيشكوفا من جمهورية التشيك (على اليسار)، تتوج خليفتها أوبال سوتشاتا، من تايلاند، بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال العالم 72 في حيدر أباد، الهند

© Getty Images / VCG/Wang Wangwang

شاب يتجول بجانب عشب البحر خلال موسم الحصاد في مقاطعة فوجيان، الصين

شاب يتجول بجانب عشب البحر خلال موسم الحصاد في مقاطعة فوجيان، الصين - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/Wang Wangwang

شاب يتجول بجانب عشب البحر خلال موسم الحصاد في مقاطعة فوجيان، الصين

© AP Photo / Rebecca Blackwell

صورة الزوار تنعكس على نافذة حوض سمك أثناء مشاهدتهم لسلحفاة بحرية خضراء صغيرة السن، وهي تسبح في مركز "لوغرهيد" للحياة البحرية في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية

صورة الزوار تنعكس على نافذة حوض سمك أثناء مشاهدتهم لسلحفاة بحرية خضراء صغيرة السن، وهي تسبح في مركز &quot;لوغرهيد&quot; للحياة البحرية في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Rebecca Blackwell

صورة الزوار تنعكس على نافذة حوض سمك أثناء مشاهدتهم لسلحفاة بحرية خضراء صغيرة السن، وهي تسبح في مركز "لوغرهيد" للحياة البحرية في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية

© AP Photo / Donald Sairem

امرأة تحمل كلبها أثناء عبورها مياه الفيضانات الناجمة عن أيام من الأمطار الموسمية الغزيرة، في إمفال بولاية مانيبور شمال شرقي الهند

امرأة تحمل كلبها أثناء عبورها مياه الفيضانات الناجمة عن أيام من الأمطار الموسمية الغزيرة، في إمفال بولاية مانيبور شمال شرقي الهند - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Donald Sairem

امرأة تحمل كلبها أثناء عبورها مياه الفيضانات الناجمة عن أيام من الأمطار الموسمية الغزيرة، في إمفال بولاية مانيبور شمال شرقي الهند

© AP Photo / Mindaugas Kulbis

زوار ينزلقون على زلاجة مائية خلال مهرجان "الحساء الوردي" في فيلنيوس، ليتوانيا

زوار ينزلقون على زلاجة مائية خلال مهرجان &quot;الحساء الوردي&quot; في فيلنيوس، ليتوانيا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mindaugas Kulbis

زوار ينزلقون على زلاجة مائية خلال مهرجان "الحساء الوردي" في فيلنيوس، ليتوانيا

© Getty Images / WPA Pool/Yui Mok

الملكة القرينة كاميلا، تلقي نظرة على مجسمين مشكلين من الأشجار لشخصين واقفين يتحدثان معا، خلال فعالية الغداء الكبير في لندن، إنجلترا

الملكة القرينة كاميلا، تلقي نظرة على مجسمين مشكلين من الأشجار لشخصين واقفين يتحدثان معا، خلال فعالية الغداء الكبير في لندن، إنجلترا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / WPA Pool/Yui Mok

الملكة القرينة كاميلا، تلقي نظرة على مجسمين مشكلين من الأشجار لشخصين واقفين يتحدثان معا، خلال فعالية الغداء الكبير في لندن، إنجلترا

© AP Photo / Emilio Morenatti

فتاة تعبر نهر "كيما" في طريقها إلى ضريح "إل روسيو" بالقرب من أزنالكازار، إسبانيا

فتاة تعبر نهر &quot;كيما&quot; في طريقها إلى ضريح &quot;إل روسيو&quot; بالقرب من أزنالكازار، إسبانيا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Emilio Morenatti

فتاة تعبر نهر "كيما" في طريقها إلى ضريح "إل روسيو" بالقرب من أزنالكازار، إسبانيا

© Getty Images / Feature China//Future Publishing /Wang Gang

امرأة تلتقط صورة سيلفي مع دمية "براتز" عملاقة في متجر للعلامات التجارية العصرية في شنغهاي، الصين

امرأة تلتقط صورة سيلفي مع دمية &quot;براتز&quot; عملاقة في متجر للعلامات التجارية العصرية في شنغهاي، الصين - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Feature China//Future Publishing /Wang Gang

امرأة تلتقط صورة سيلفي مع دمية "براتز" عملاقة في متجر للعلامات التجارية العصرية في شنغهاي، الصين

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