أبرز 10 لقطات حبست الأنفاس هذا الأسبوع

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كريستينا بيشكوفا من جمهورية التشيك (على اليسار)، تتوج خليفتها أوبال سوتشاتا، من تايلاند، بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال العالم 72 في حيدر أباد، الهند