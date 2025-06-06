أبرز 10 لقطات حبست الأنفاس هذا الأسبوع

لقطة طريفة للرئيس المنتخب لجمهورية كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، مع زوجته كيم هيه كيونغ، بعد حفل التنصيب في سيئول
لقطة طريفة للرئيس المنتخب لجمهورية كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، مع زوجته كيم هيه كيونغ، بعد حفل التنصيب في سيئول
بركان "إتنا" في إيطاليا ينفث رماده
بركان "إتنا" في إيطاليا ينفث رماده
كريستينا بيشكوفا من جمهورية التشيك (على اليسار)، تتوج خليفتها أوبال سوتشاتا، من تايلاند، بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال العالم 72 في حيدر أباد، الهند
كريستينا بيشكوفا من جمهورية التشيك (على اليسار)، تتوج خليفتها أوبال سوتشاتا، من تايلاند، بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال العالم 72 في حيدر أباد، الهند
شاب يتجول بجانب عشب البحر خلال موسم الحصاد في مقاطعة فوجيان، الصين
شاب يتجول بجانب عشب البحر خلال موسم الحصاد في مقاطعة فوجيان، الصين
صورة الزوار تنعكس على نافذة حوض سمك أثناء مشاهدتهم لسلحفاة بحرية خضراء صغيرة السن، وهي تسبح في مركز "لوغرهيد" للحياة البحرية في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية
صورة الزوار تنعكس على نافذة حوض سمك أثناء مشاهدتهم لسلحفاة بحرية خضراء صغيرة السن، وهي تسبح في مركز "لوغرهيد" للحياة البحرية في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية
امرأة تحمل كلبها أثناء عبورها مياه الفيضانات الناجمة عن أيام من الأمطار الموسمية الغزيرة، في إمفال بولاية مانيبور شمال شرقي الهند
امرأة تحمل كلبها أثناء عبورها مياه الفيضانات الناجمة عن أيام من الأمطار الموسمية الغزيرة، في إمفال بولاية مانيبور شمال شرقي الهند
زوار ينزلقون على زلاجة مائية خلال مهرجان "الحساء الوردي" في فيلنيوس، ليتوانيا
زوار ينزلقون على زلاجة مائية خلال مهرجان "الحساء الوردي" في فيلنيوس، ليتوانيا
الملكة القرينة كاميلا، تلقي نظرة على مجسمين مشكلين من الأشجار لشخصين واقفين يتحدثان معا، خلال فعالية الغداء الكبير في لندن، إنجلترا
الملكة القرينة كاميلا، تلقي نظرة على مجسمين مشكلين من الأشجار لشخصين واقفين يتحدثان معا، خلال فعالية الغداء الكبير في لندن، إنجلترا
فتاة تعبر نهر "كيما" في طريقها إلى ضريح "إل روسيو" بالقرب من أزنالكازار، إسبانيا
فتاة تعبر نهر "كيما" في طريقها إلى ضريح "إل روسيو" بالقرب من أزنالكازار، إسبانيا
امرأة تلتقط صورة سيلفي مع دمية "براتز" عملاقة في متجر للعلامات التجارية العصرية في شنغهاي، الصين
امرأة تلتقط صورة سيلفي مع دمية "براتز" عملاقة في متجر للعلامات التجارية العصرية في شنغهاي، الصين