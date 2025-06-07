https://sarabic.ae/20250607/برلماني-ليبي-ليبيا-تغرق-في-فوضى-المصالح-والحل-لن-يأتي-إلا-بفرض-دولي-1101419094.html
برلماني ليبي: ليبيا تغرق في فوضى المصالح والحل لن يأتي إلا بفرض دولي
برلماني ليبي: ليبيا تغرق في فوضى المصالح والحل لن يأتي إلا بفرض دولي
سبوتنيك عربي
صرح عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، بان "ليبيا تعيش في حالة من التخبط والفوضى"، مؤكدًا أن "الليبيين غير قادرين على إنتاج مبادرة حقيقية للخروج من الأزمة... 07.06.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضح التكبالي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "لن تكون هناك أي مبادرات ناجحة من الليبيين، لأن كل شخص يأتي ومصالحه وراء ظهره، ولا يريد مصلحة البلاد. أنا شخص مسؤول وتحدثت مع معظم الأطراف، وأعرف كيف يفكرون".وأشار إلى أن "الحل السياسي لم يعد خيارًا داخليًا، بل أصبح رهينًا بإرادة دولية تقوده الأمم المتحدة والدول الفاعلة"، مضيفًا: "هذا ما تحدثنا به سابقًا، وسيُفرض على الليبيين حكومة ورئيس لفترة مؤقتة، حتى تستقر البلاد وتعرف طريقها".وقال عضو مجلس النواب الليبي إن "البلاد تغرق في بحر متلاطم من الصراعات المسلحة والتجاذبات السياسية، في وقت يتخلى فيه الجميع عن العمل الجماعي. نحن نعوم في بحر متلاطم وليس فيه نجاة، وكل شخص يريد أن يمسك بطوق النجاة وحده ويترك الآخرين".وأردف التكبالي: "نرى الميليشيات تتقاتل كل يوم، وهي مطلوبة دوليًا، ومع ذلك لا تتحرك الأمم المتحدة إلا بالنصح والإرشاد".ويأتي هذا التصريح، في وقت تشهد فيه ليبيا انسدادًا سياسيًا متواصلًا، وسط تعثر المسارات الانتخابية وتزايد الانقسامات بين المؤسسات، ما يعيد إلى الواجهة مخاوف من عودة التصعيد العسكري، خاصة في ظل استمرار التوترات الأمنية في مناطق عدة من البلاد.
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أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
برلماني ليبي: ليبيا تغرق في فوضى المصالح والحل لن يأتي إلا بفرض دولي
حصري
صرح عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، بان "ليبيا تعيش في حالة من التخبط والفوضى"، مؤكدًا أن "الليبيين غير قادرين على إنتاج مبادرة حقيقية للخروج من الأزمة بسبب تغليب المصالح الضيقة على المصلحة العامة".
وأوضح التكبالي في حديثه لـ"سبوتنيك
"، أنه "لن تكون هناك أي مبادرات ناجحة من الليبيين، لأن كل شخص يأتي ومصالحه وراء ظهره، ولا يريد مصلحة البلاد. أنا شخص مسؤول وتحدثت مع معظم الأطراف، وأعرف كيف يفكرون".
وأشار إلى أن "الحل السياسي لم يعد خيارًا داخليًا، بل أصبح رهينًا بإرادة دولية تقوده الأمم المتحدة والدول الفاعلة"، مضيفًا: "هذا ما تحدثنا به سابقًا، وسيُفرض على الليبيين حكومة ورئيس لفترة مؤقتة، حتى تستقر البلاد وتعرف طريقها".
وقال عضو مجلس النواب الليبي إن "البلاد تغرق في بحر متلاطم من الصراعات المسلحة والتجاذبات السياسية، في وقت يتخلى فيه الجميع عن العمل الجماعي. نحن نعوم في بحر متلاطم وليس فيه نجاة، وكل شخص يريد أن يمسك بطوق النجاة وحده ويترك الآخرين".
وتابع محذرًا من استمرار هذا الواقع، الذي وصفه بـ"العبثي"، مؤكدًا أن "الميليشيات ما تزال تتحكم في المشهد وتتصارع بشكل يومي، دون رادع حقيقي من المجتمع الدولي".
وأردف التكبالي: "نرى الميليشيات تتقاتل كل يوم، وهي مطلوبة دوليًا، ومع ذلك لا تتحرك الأمم المتحدة إلا بالنصح والإرشاد".
كما وجّه التكبالي دعوة إلى إرادة دولية أكثر حزمًا، قائلًا: "الأمم المتحدة ليست مجرد مبنى، بل حصيلة إرادات أمم، ومن الضروري أن تتحرك هذه الأمم لمجابهة هؤلاء وفرض النظام، فلن يكون هناك حل دون تدخل صارم".
ويأتي هذا التصريح، في وقت تشهد فيه ليبيا انسدادًا سياسيًا متواصلًا، وسط تعثر المسارات الانتخابية وتزايد الانقسامات بين المؤسسات، ما يعيد إلى الواجهة مخاوف من عودة التصعيد العسكري، خاصة في ظل استمرار التوترات الأمنية في مناطق عدة من البلاد.