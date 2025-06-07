https://sarabic.ae/20250607/هدف-كوميدي-يهدد-أحلام-بوليفيا-التاريخية-في-المونديال-فيديو-1101416107.html
"هدف كوميدي" يهدد أحلام بوليفيا التاريخية في المونديال... فيديو
"هدف كوميدي" يهدد أحلام بوليفيا التاريخية في المونديال... فيديو
سبوتنيك عربي
في مفاجأة صادمة، قد يحرم هدف غريب منتخب بوليفيا من فرصة التأهل لكأس العالم 2026، وهو الإنجاز الذي يغيب عنهم منذ أكثر من 3 عقود. 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T11:44+0000
2025-06-07T11:44+0000
2025-06-07T11:44+0000
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وجاءت الضربة القاسية خلال المباراة المصيرية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، حيث خسرت بوليفيا أمام فنزويلا 0-2، نتيجة اقتراب الأخيرة من حلم التأهل.وسجلت فنزويلا الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بطريقة محرجة، بعد أن مرر المدافع البوليفي هيكتور تشويلار، الكرة إلى حارسه غييرمو فيسكارا، الذي فشل في السيطرة على تمريرة بسيطة، لتنزلق الكرة بين قدميه وتدخل الشباك.وبعد هذه الهزيمة، باتت بوليفيا متأخرة بـ 4 نقاط عن فنزويلا، التي تحتل المركز السابع المؤهل لملحق كأس العالم، مع بقاء 3 جولات فقط في التصفيات.وتواجه بوليفيا تحديات كبيرة في المباريات المتبقية، خاصة أمام كولومبيا والبرازيل، ما يقلص فرصها في تحقيق الحلم العالمي، الذي تحقق آخر مرة في مونديال 1994، بالولايات المتحدة الأمريكية.
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سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, أخبار كرة القدم, منوعات
نادي الفيديو, أخبار كرة القدم, منوعات
"هدف كوميدي" يهدد أحلام بوليفيا التاريخية في المونديال... فيديو
في مفاجأة صادمة، قد يحرم هدف غريب منتخب بوليفيا من فرصة التأهل لكأس العالم 2026، وهو الإنجاز الذي يغيب عنهم منذ أكثر من 3 عقود.
وجاءت الضربة القاسية خلال المباراة المصيرية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، حيث خسرت بوليفيا أمام فنزويلا 0-2، نتيجة اقتراب الأخيرة من حلم التأهل.
وسجلت فنزويلا الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بطريقة محرجة، بعد أن مرر المدافع البوليفي هيكتور تشويلار، الكرة إلى حارسه غييرمو فيسكارا، الذي فشل في السيطرة على تمريرة بسيطة، لتنزلق الكرة بين قدميه وتدخل الشباك.
وبعد هذه الهزيمة، باتت بوليفيا متأخرة بـ 4 نقاط عن فنزويلا، التي تحتل المركز السابع المؤهل لملحق كأس العالم، مع بقاء 3 جولات فقط في التصفيات.
وتواجه بوليفيا تحديات كبيرة في المباريات المتبقية، خاصة أمام كولومبيا والبرازيل، ما يقلص فرصها في تحقيق الحلم العالمي، الذي تحقق آخر مرة في مونديال 1994، بالولايات المتحدة الأمريكية.