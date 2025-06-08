https://sarabic.ae/20250608/الأردن-يعلن-ضبط-فتاة-أساءت-لبلد-شقيق-وشعبه-في-فيديو-متداول-1101440625.html
الأردن يعلن ضبط فتاة أساءت لبلد شقيق وشعبه في فيديو متداول
الأردن يعلن ضبط فتاة أساءت لبلد شقيق وشعبه في فيديو متداول
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الأردنية، عن توقيفها فتاة على خلفية إساءتها لـ"دولة شقيقة" وجمهورها. 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T08:26+0000
2025-06-08T08:26+0000
2025-06-08T08:26+0000
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وأفاد مصدر أمني أردني، أمس السبت، أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ألقت القبض على الفتاة، على خلفية نشرها مقطع فيديو تضمن إساءة لبلد شقيق وجمهوره.وأكد المصدر أنه سيتم إحالة الفتاة إلى القضاء، عقب استكمال التحقيقات معها، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وشدد أن "الجهات المختصة لن تتساهل مع تصرفات "فئة محدودة" لا تمثل الشعب الأردني ولا تعكس قيمه وأخلاقه".ومضى المصدر الأمني الأردني مؤكدا أن "الإجراءات القانونية والإدارية ستُتخذ بحق كل من يتجاوز حدود الروح الرياضية، أو يسيء للآخرين".
https://sarabic.ae/20230327/برنامج-تلفزيوني-أردني-يتعرض-لاتهامات-بالإساءة-للموروث-الوطني-ومتحف-الدبابات-الملكي-يرد-1075196346.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الأردن يعلن ضبط فتاة أساءت لبلد شقيق وشعبه في فيديو متداول
أعلنت السلطات الأردنية، عن توقيفها فتاة على خلفية إساءتها لـ"دولة شقيقة" وجمهورها.
وأفاد مصدر أمني أردني، أمس السبت، أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ألقت القبض على الفتاة، على خلفية نشرها مقطع فيديو تضمن إساءة لبلد شقيق وجمهوره.
وأكد المصدر أنه سيتم إحالة الفتاة إلى القضاء، عقب استكمال التحقيقات معها، وفقا لقناة
"المملكة" الأردنية.
وشدد أن "الجهات المختصة لن تتساهل مع تصرفات "فئة محدودة" لا تمثل الشعب الأردني ولا تعكس قيمه وأخلاقه".
ومضى المصدر الأمني الأردني مؤكدا أن "الإجراءات القانونية والإدارية ستُتخذ بحق كل من يتجاوز حدود الروح الرياضية، أو يسيء للآخرين".