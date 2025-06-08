https://sarabic.ae/20250608/بينها-4-بلدان-عربية-ترامب-يحظر-دخول-مواطني-12-دولة-1101442496.html
بينها 4 بلدان عربية.. ترامب يحظر دخول مواطني 12 دولة
بينها 4 بلدان عربية.. ترامب يحظر دخول مواطني 12 دولة
سبوتنيك عربي
في 4 يونيو/ حزيران 2025، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، مع تقييد دخول مواطني 7 دول أخرى جزئيًا،... 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T09:11+0000
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دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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انفوجرافيك, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика
انفوجرافيك, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика
بينها 4 بلدان عربية.. ترامب يحظر دخول مواطني 12 دولة
في 4 يونيو/ حزيران 2025، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، مع تقييد دخول مواطني 7 دول أخرى جزئيًا، بدءًا من 9 يونيو 2025.