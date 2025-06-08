بينها 4 بلدان عربية.. ترامب يحظر دخول مواطني 12 دولة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
11:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
ضربة جوية روسية دقيقة وشاملة لمئات المواقع الحساسة في أوكرانيا ردا على إرهاب كييف
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. كيف تستنزف كمائن حماس قدرات الجيش الإسرائيلي؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية تدخل حالة من الجمود.. ما الأسباب؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
08:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة.. كيف تستنزف كمائن حماس قدرات الجيش الإسرائيلي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
11:33 GMT
26 د
شؤون عسكرية
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
كيف يعكس فيودور دوستويفسكي الصراع بين الخير والشر في أعماله؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250608/بينها-4-بلدان-عربية-ترامب-يحظر-دخول-مواطني-12-دولة-1101442496.html
بينها 4 بلدان عربية.. ترامب يحظر دخول مواطني 12 دولة
بينها 4 بلدان عربية.. ترامب يحظر دخول مواطني 12 دولة
سبوتنيك عربي
في 4 يونيو/ حزيران 2025، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، مع تقييد دخول مواطني 7 دول أخرى جزئيًا،... 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T09:11+0000
2025-06-08T09:11+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101442119_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_c227301069044ce44ee59edb437e916f.png
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101442119_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_fc7766bd3ff8867e0f0211a91d958aef.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика
انفوجرافيك, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика

بينها 4 بلدان عربية.. ترامب يحظر دخول مواطني 12 دولة

09:11 GMT 08.06.2025
تابعنا عبر
في 4 يونيو/ حزيران 2025، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، مع تقييد دخول مواطني 7 دول أخرى جزئيًا، بدءًا من 9 يونيو 2025.
بينها 4 بلدان عربية.. ترامب يحظر دخول مواطني 12 دولة - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала