https://sarabic.ae/20250608/حاكم-كاليفورنيا-ترامب-أرسل-الحرس-الوطني-ليصنع-أزمة-في-لوس-أنجلوس-1101458835.html
حاكم كاليفورنيا: ترامب أرسل الحرس الوطني ليصنع أزمة في لوس أنجلوس
حاكم كاليفورنيا: ترامب أرسل الحرس الوطني ليصنع أزمة في لوس أنجلوس
سبوتنيك عربي
انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألفي فرد من قوات الحرس الوطني إلى مقاطعة لوس أنجلوس، واصفا هذه الخطوة بأنها... 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T18:45+0000
2025-06-08T18:45+0000
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وقال نيوسوم، اليوم السبت، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، إن الهدف من هذه الخطوة هو إثارة الفوضى لتبرير إجراءات قمعية إضافية وزيادة الخوف والسيطرة.ودعا حاكم الولاية المواطنين إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن استخدام العنف، مؤكدا أهمية التمسك بالسلمية في التعامل مع المواقف الراهنة.وترفض السلطات في لوس أنجلوس قرار ترامب إرسال قوات الحرس الوطني، وتقول إنها قادرة على توفير الأمن وأن هناك تنسيق وثيق بين المدينة والمقاطعة.ويرى المسؤولون في المقاطعة أن المهمة التي أمر بها ترامب تسهم في تقويض ثقة العامة بها.تأتي هذه التطورات في سياق توترات متصاعدة حول السياسات الأمنية في كاليفورنيا وخاصة فيما يتعلق بترحيل المهاجرين، وسط مخاوف من تصاعد المواجهات بين السلطات والمجتمعات المحلية، التي اندلعت بسبب مداهمة أمنية للقبض على مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.تُعتبر كاليفورنيا تقليديًا معقلًا للحزب الديمقراطي، وقد انتقدها ترامب مرارًا.وفي وقت سابق، هدد حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، بأن الولاية قد تمتنع عن دفع الضرائب الفيدرالية ردًا على احتمال تقليص التمويل الفيدرالي بشكل كبير من إدارة ترامب.
https://sarabic.ae/20250608/الولايات-المتحدة-تنشر-2000-جندي-من-الحرس-الوطني-في-لوس-أنجلوس--1101434258.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
حاكم كاليفورنيا: ترامب أرسل الحرس الوطني ليصنع أزمة في لوس أنجلوس
انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألفي فرد من قوات الحرس الوطني إلى مقاطعة لوس أنجلوس، واصفا هذه الخطوة بأنها محاولة لخلق أزمة غير موجودة أصلا.
وقال نيوسوم، اليوم السبت، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، إن الهدف من هذه الخطوة هو إثارة الفوضى
لتبرير إجراءات قمعية إضافية وزيادة الخوف والسيطرة.
ودعا حاكم الولاية المواطنين إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن استخدام العنف، مؤكدا أهمية التمسك بالسلمية في التعامل مع المواقف الراهنة.
وترفض السلطات في لوس أنجلوس قرار ترامب
إرسال قوات الحرس الوطني، وتقول إنها قادرة على توفير الأمن وأن هناك تنسيق وثيق بين المدينة والمقاطعة.
ويرى المسؤولون في المقاطعة أن المهمة التي أمر بها ترامب تسهم في تقويض ثقة العامة بها.
تأتي هذه التطورات في سياق توترات متصاعدة حول السياسات الأمنية في كاليفورنيا وخاصة فيما يتعلق بترحيل المهاجرين، وسط مخاوف من تصاعد المواجهات بين السلطات والمجتمعات المحلية، التي اندلعت بسبب مداهمة أمنية للقبض على مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
تُعتبر كاليفورنيا تقليديًا معقلًا للحزب الديمقراطي، وقد انتقدها ترامب مرارًا.
وفي وقت سابق، هدد حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، بأن الولاية قد تمتنع عن دفع الضرائب الفيدرالية ردًا على احتمال تقليص التمويل الفيدرالي بشكل كبير من إدارة ترامب.