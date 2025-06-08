حاكم كاليفورنيا: ترامب أرسل الحرس الوطني ليصنع أزمة في لوس أنجلوس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
11:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
ضربة جوية روسية دقيقة وشاملة لمئات المواقع الحساسة في أوكرانيا ردا على إرهاب كييف
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. كيف تستنزف كمائن حماس قدرات الجيش الإسرائيلي؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية تدخل حالة من الجمود.. ما الأسباب؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
08:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة.. كيف تستنزف كمائن حماس قدرات الجيش الإسرائيلي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
11:33 GMT
26 د
شؤون عسكرية
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
فرنسا وبريطانيا وكندا تضع شروط للاعتراف بمسار يؤدي إلى دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كيف يعكس فيودور دوستويفسكي الصراع بين الخير والشر في أعماله؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250608/حاكم-كاليفورنيا-ترامب-أرسل-الحرس-الوطني-ليصنع-أزمة-في-لوس-أنجلوس-1101458835.html
حاكم كاليفورنيا: ترامب أرسل الحرس الوطني ليصنع أزمة في لوس أنجلوس
حاكم كاليفورنيا: ترامب أرسل الحرس الوطني ليصنع أزمة في لوس أنجلوس
سبوتنيك عربي
انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألفي فرد من قوات الحرس الوطني إلى مقاطعة لوس أنجلوس، واصفا هذه الخطوة بأنها... 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T18:45+0000
2025-06-08T18:45+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101458951_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_d079c1556db66ab4fe5dded35a35e6dc.jpg
وقال نيوسوم، اليوم السبت، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، إن الهدف من هذه الخطوة هو إثارة الفوضى لتبرير إجراءات قمعية إضافية وزيادة الخوف والسيطرة.ودعا حاكم الولاية المواطنين إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن استخدام العنف، مؤكدا أهمية التمسك بالسلمية في التعامل مع المواقف الراهنة.وترفض السلطات في لوس أنجلوس قرار ترامب إرسال قوات الحرس الوطني، وتقول إنها قادرة على توفير الأمن وأن هناك تنسيق وثيق بين المدينة والمقاطعة.ويرى المسؤولون في المقاطعة أن المهمة التي أمر بها ترامب تسهم في تقويض ثقة العامة بها.تأتي هذه التطورات في سياق توترات متصاعدة حول السياسات الأمنية في كاليفورنيا وخاصة فيما يتعلق بترحيل المهاجرين، وسط مخاوف من تصاعد المواجهات بين السلطات والمجتمعات المحلية، التي اندلعت بسبب مداهمة أمنية للقبض على مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.تُعتبر كاليفورنيا تقليديًا معقلًا للحزب الديمقراطي، وقد انتقدها ترامب مرارًا.وفي وقت سابق، هدد حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، بأن الولاية قد تمتنع عن دفع الضرائب الفيدرالية ردًا على احتمال تقليص التمويل الفيدرالي بشكل كبير من إدارة ترامب.
https://sarabic.ae/20250608/الولايات-المتحدة-تنشر-2000-جندي-من-الحرس-الوطني-في-لوس-أنجلوس--1101434258.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101458951_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a45579598d857b2d081944a7a47d3f75.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

حاكم كاليفورنيا: ترامب أرسل الحرس الوطني ليصنع أزمة في لوس أنجلوس

18:45 GMT 08.06.2025
© AP Photoالحرس الوطني الأمريكي
الحرس الوطني الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألفي فرد من قوات الحرس الوطني إلى مقاطعة لوس أنجلوس، واصفا هذه الخطوة بأنها محاولة لخلق أزمة غير موجودة أصلا.
وقال نيوسوم، اليوم السبت، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، إن الهدف من هذه الخطوة هو إثارة الفوضى لتبرير إجراءات قمعية إضافية وزيادة الخوف والسيطرة.
ودعا حاكم الولاية المواطنين إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن استخدام العنف، مؤكدا أهمية التمسك بالسلمية في التعامل مع المواقف الراهنة.
وترفض السلطات في لوس أنجلوس قرار ترامب إرسال قوات الحرس الوطني، وتقول إنها قادرة على توفير الأمن وأن هناك تنسيق وثيق بين المدينة والمقاطعة.
مركبات الحرس الوطني في كاليفورنيا 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
الولايات المتحدة تنشر 2000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس
04:29 GMT
ويرى المسؤولون في المقاطعة أن المهمة التي أمر بها ترامب تسهم في تقويض ثقة العامة بها.
تأتي هذه التطورات في سياق توترات متصاعدة حول السياسات الأمنية في كاليفورنيا وخاصة فيما يتعلق بترحيل المهاجرين، وسط مخاوف من تصاعد المواجهات بين السلطات والمجتمعات المحلية، التي اندلعت بسبب مداهمة أمنية للقبض على مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
تُعتبر كاليفورنيا تقليديًا معقلًا للحزب الديمقراطي، وقد انتقدها ترامب مرارًا.
وفي وقت سابق، هدد حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، بأن الولاية قد تمتنع عن دفع الضرائب الفيدرالية ردًا على احتمال تقليص التمويل الفيدرالي بشكل كبير من إدارة ترامب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала