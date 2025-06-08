https://sarabic.ae/20250608/خارطة-لتباين-التبادل-التجاري-العالمي-بين-الصين-وأمريكا--1101437544.html
خارطة لتباين التبادل التجاري العالمي بين الصين وأمريكا
خارطة لتباين التبادل التجاري العالمي بين الصين وأمريكا
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بتنفيذ انفوغراف لخارطة لتباين التبادل التجاري العالمي بين الصين وأمريكا، بالاعتماد على حسابات الهيئة الوطنية للإحصاء، حيث أظهرت... 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T07:45+0000
2025-06-08T07:45+0000
2025-06-08T07:45+0000
انفوجرافيك
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
وسائط متعددة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101437442_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1829a2616fd79aa31dd126f8d66e92d6.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101437442_106:0:1066:720_1920x0_80_0_0_ea5b4804320359dae3ad7f1f9e9429f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, инфографика
خارطة لتباين التبادل التجاري العالمي بين الصين وأمريكا
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بتنفيذ انفوغراف لخارطة لتباين التبادل التجاري العالمي بين الصين وأمريكا، بالاعتماد على حسابات الهيئة الوطنية للإحصاء، حيث أظهرت النتائج أن 145 دولة وإقليم حول العالم، نفذت خلال الربع الأول من عام 2025، عمليات تجارية أكبر مع الصين مقارنة بأمريكا، بينما كانت 56 دولة فقط لديها تعاملات أكثر مع أمريكا.