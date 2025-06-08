https://sarabic.ae/20250608/رئيس-منظمة-الأطباء-الشبان-التونسيين-1600-طبيب-شاب-تخرجوا-حديثا-هاجروا-البلاد-صور-1101455006.html
رئيس منظمة الأطباء الشبان التونسيين: 1600 طبيب شاب تخرجوا حديثا هاجروا البلاد.. صور
رئيس منظمة الأطباء الشبان التونسيين: 1600 طبيب شاب تخرجوا حديثا هاجروا البلاد.. صور
سبوتنيك عربي
كشف رئيس منظمة الأطباء الشبان في تونس وجيه الذكار، عن تفاقم غير مسبوق لأزمة هجرة الأطباء الشبان في تونس. 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T15:33+0000
2025-06-08T15:33+0000
2025-06-08T15:33+0000
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وأشار ذكار، في تصريح لـ "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إلى أن عدد الأطباء الشبان التونسيين الذين غادروا البلاد ممن تخرجوا حديثا خلال سنة 2024، بلغ 1600 طبيب شاب هاجروا الى خارج تونس من أصل دفعة تضم 1900 طبيب وذلك بسبب تدني مرتباتهم وسوء وضعيتهم المهنية.وبين المتحدث، بأن هناك 300 طبيب شاب فقط أتموا تكوينهم داخل المستشفيات العمومية.واعتبر أن هذه الأرقام تمثل ناقوس خطر، داعيا السلطات إلى ضرورة العمل على تحسين الوضعية المادية للأطباء الشبان لتشجيعهم على البقاء في بلادهم.وأوضح أن المنظمة التونسية للأطباء الشبان قررت الدخول بداية من يوم 12 يونيو/ حزيران الجاري في إضراب عام لمدة 5 أيام احتجاجا على عدم استجابة وزارة الصحة لمطالب الأطباء الشبان.ويطالب الأطباء الشبان بالترفيع في منحة حصص الاستمرار في المستشفيات العمومية، و بوضع معايير موضوعية وواضحة لتقييم التربصات الطبية والمصادقة عليها، بما يضمن استقلالية الطبيب الشاب، فضلا عن ضرورة تمكين الطبيبات الشابات من حقهن في عطلة الأمومة دون أن يؤثر ذلك سلبا على مسار تقييم التربص.كما يطالب الأطباء الشبان بإعادة النظر في سنة الخدمة المدنية للأطباء الشبان وتحسين الأجر المخصص لها، والذي لا يتجاوز في بعض الحالات 750 دينارا (نحو 254 دولار) شهريا.
https://sarabic.ae/20230128/-90-في-المئة-من-أطباء-تونس-الشبان-يغادرون-البلاد-سنويا-1072817584.html
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حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم
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رئيس منظمة الأطباء الشبان التونسيين: 1600 طبيب شاب تخرجوا حديثا هاجروا البلاد.. صور
حصري
كشف رئيس منظمة الأطباء الشبان في تونس وجيه الذكار، عن تفاقم غير مسبوق لأزمة هجرة الأطباء الشبان في تونس.
وأشار ذكار، في تصريح لـ "سبوتنيك
"، اليوم الأحد، إلى أن عدد الأطباء الشبان التونسيين الذين غادروا البلاد ممن تخرجوا حديثا خلال سنة 2024، بلغ 1600 طبيب شاب هاجروا الى خارج تونس من أصل دفعة تضم 1900 طبيب وذلك بسبب تدني مرتباتهم وسوء وضعيتهم المهنية.
وبين المتحدث، بأن هناك 300 طبيب شاب فقط أتموا تكوينهم داخل المستشفيات العمومية.
واعتبر أن هذه الأرقام تمثل ناقوس خطر، داعيا السلطات إلى ضرورة العمل على تحسين الوضعية المادية للأطباء الشبان لتشجيعهم على البقاء في بلادهم
.
وأوضح أن المنظمة التونسية للأطباء الشبان قررت الدخول بداية من يوم 12 يونيو/ حزيران الجاري في إضراب عام لمدة 5 أيام احتجاجا على عدم استجابة وزارة الصحة لمطالب الأطباء الشبان.
ويطالب الأطباء الشبان بالترفيع في منحة حصص الاستمرار في المستشفيات العمومية، و بوضع معايير موضوعية وواضحة لتقييم التربصات الطبية والمصادقة عليها، بما يضمن استقلالية الطبيب الشاب، فضلا عن ضرورة تمكين الطبيبات الشابات من حقهن في عطلة الأمومة دون أن يؤثر ذلك سلبا على مسار تقييم التربص.
كما يطالب الأطباء الشبان بإعادة النظر في سنة الخدمة المدنية للأطباء
الشبان وتحسين الأجر المخصص لها، والذي لا يتجاوز في بعض الحالات 750 دينارا (نحو 254 دولار) شهريا.