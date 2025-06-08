صور للغوص في المجهول... مجموعة من الظواهر الغامضة في المحيط

منظر جوي لجزيرة موريشيوس وجبل لو مورن برابانت الشهير، وبحيرة زرقاء خلابة، وشلال تحت الماء. شبه جزيرة لو مورن برابانت وشلال تحت الماء، موريشيوس.
منظر جوي لجزيرة موريشيوس وجبل لو مورن برابانت الشهير، وبحيرة زرقاء خلابة، وشلال تحت الماء. شبه جزيرة لو مورن برابانت وشلال تحت الماء، موريشيوس.
نصب يوناجوني التذكاري في اليابان.
بئر ثورز، كيب بيربيتوا، ساحل أوريغون.
بئر ثورز، كيب بيربيتوا، ساحل أوريغون.
مياكيجيما عند غروب الشمس، طوكيو، اليابان.
مياكيجيما عند غروب الشمس، طوكيو، اليابان.
طحالب البايروسوما المستعمرة تنجرف تحت سطح الماء الأزرق تحت أشعة الشمس. البايروسوما، مستعمرة من مئات إلى آلاف الأفراد تُسمى أشباه الحيوانات، مستنسخة من بيضة واحدة ومرتبطة ببعضها البعض، البحر الأحمر، مصر، أفريقيا.
طحالب البايروسوما المستعمرة تنجرف تحت سطح الماء الأزرق تحت أشعة الشمس. البايروسوما، مستعمرة من مئات إلى آلاف الأفراد تُسمى أشباه الحيوانات، مستنسخة من بيضة واحدة ومرتبطة ببعضها البعض، البحر الأحمر، مصر، أفريقيا.
متماثل قدم عملاق يعيش في أعماق البحار، يُدعى Bathynomus giganteus، مع مرجان سوطي من نوع Stichopathes sp. في المقدمة. رُصد هذا المتماثل القدم أثناء استكشاف "سلسلة جبال أوكينوس"، إلا أننا شاهدنا العديد منه خلال الرحلة الاستكشافية، بل وتمكنا من تصوير إحداها وهي تسبح.
متماثل قدم عملاق يعيش في أعماق البحار، يُدعى Bathynomus giganteus، مع مرجان سوطي من نوع Stichopathes sp. في المقدمة. رُصد هذا المتماثل القدم أثناء استكشاف "سلسلة جبال أوكينوس"، إلا أننا شاهدنا العديد منه خلال الرحلة الاستكشافية، بل وتمكنا من تصوير إحداها وهي تسبح.
زوجان يستمتعان بالمنظر، وبعض المصورين يلتقطون صورًا للمد والجزر المتوهج خلف كوخ ركوب الأمواج في شاطئ ويندانسيا في لا جولا، كاليفورنيا، في 8 مايو 2020. كوخ ركوب الأمواج هذا كوخ مغطى بأشجار النخيل، بُني عام 1946 على يد وودي إكستروم وفريد كينيون ودون أوكي.
زوجان يستمتعان بالمنظر، وبعض المصورين يلتقطون صورًا للمد والجزر المتوهج خلف كوخ ركوب الأمواج في شاطئ ويندانسيا في لا جولا، كاليفورنيا، في 8 مايو 2020. كوخ ركوب الأمواج هذا كوخ مغطى بأشجار النخيل، بُني عام 1946 على يد وودي إكستروم وفريد كينيون ودون أوكي.
كانت بعض الشعاب المرجانية والإسفنجيات في جبل فوجت البحري كبيرة الحجم، مما يدل على وجود مجتمع حيوي ومستقر.
كانت بعض الشعاب المرجانية والإسفنجيات في جبل فوجت البحري كبيرة الحجم، مما يدل على وجود مجتمع حيوي ومستقر.
صورة جوية لمثلث برمودا.