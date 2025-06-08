صور للغوص في المجهول... مجموعة من الظواهر الغامضة في المحيط

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
11:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
ضربة جوية روسية دقيقة وشاملة لمئات المواقع الحساسة في أوكرانيا ردا على إرهاب كييف
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. كيف تستنزف كمائن حماس قدرات الجيش الإسرائيلي؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية تدخل حالة من الجمود.. ما الأسباب؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
08:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة.. كيف تستنزف كمائن حماس قدرات الجيش الإسرائيلي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
11:33 GMT
26 د
شؤون عسكرية
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
فرنسا وبريطانيا وكندا تضع شروط للاعتراف بمسار يؤدي إلى دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كيف يعكس فيودور دوستويفسكي الصراع بين الخير والشر في أعماله؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20250608/صور-للغوص-في-المجهول-مجموعة-من-الظواهر-الغامضة-في-المحيط--1101451963.html
صور للغوص في المجهول... مجموعة من الظواهر الغامضة في المحيط
صور للغوص في المجهول... مجموعة من الظواهر الغامضة في المحيط
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المدهشة لمجموعة من الظواهر الغامضة في المحيط. 08.06.2025, سبوتنيك عربي
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وسائط متعددة
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фото, صور
фото, صور

صور للغوص في المجهول... مجموعة من الظواهر الغامضة في المحيط

15:32 GMT 08.06.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المدهشة لمجموعة من الظواهر الغامضة في المحيط.
© Getty Images / DaLiu

منظر جوي لجزيرة موريشيوس وجبل لو مورن برابانت الشهير، وبحيرة زرقاء خلابة، وشلال تحت الماء. شبه جزيرة لو مورن برابانت وشلال تحت الماء، موريشيوس.

منظر جوي لجزيرة موريشيوس وجبل لو مورن برابانت الشهير، وبحيرة زرقاء خلابة، وشلال تحت الماء. شبه جزيرة لو مورن برابانت وشلال تحت الماء، موريشيوس. - سبوتنيك عربي
1/9
© Getty Images / DaLiu

منظر جوي لجزيرة موريشيوس وجبل لو مورن برابانت الشهير، وبحيرة زرقاء خلابة، وشلال تحت الماء. شبه جزيرة لو مورن برابانت وشلال تحت الماء، موريشيوس.

CC BY 2.0 / Vincent Lou / DSC02807

نصب يوناجوني التذكاري في اليابان.

نصب يوناجوني التذكاري في اليابان. - سبوتنيك عربي
2/9
CC BY 2.0 / Vincent Lou / DSC02807

نصب يوناجوني التذكاري في اليابان.

© Getty Images / Universal Images Group/UCG/Marli Miller

بئر ثورز، كيب بيربيتوا، ساحل أوريغون.

بئر ثورز، كيب بيربيتوا، ساحل أوريغون. - سبوتنيك عربي
3/9
© Getty Images / Universal Images Group/UCG/Marli Miller

بئر ثورز، كيب بيربيتوا، ساحل أوريغون.

© Getty Images / KAZUYA TANAKA/amanaimagesRF

مياكيجيما عند غروب الشمس، طوكيو، اليابان.

مياكيجيما عند غروب الشمس، طوكيو، اليابان. - سبوتنيك عربي
4/9
© Getty Images / KAZUYA TANAKA/amanaimagesRF

مياكيجيما عند غروب الشمس، طوكيو، اليابان.

© Getty Images / imageBROKER/Andrey Nekrasov

طحالب البايروسوما المستعمرة تنجرف تحت سطح الماء الأزرق تحت أشعة الشمس. البايروسوما، مستعمرة من مئات إلى آلاف الأفراد تُسمى أشباه الحيوانات، مستنسخة من بيضة واحدة ومرتبطة ببعضها البعض، البحر الأحمر، مصر، أفريقيا.

طحالب البايروسوما المستعمرة تنجرف تحت سطح الماء الأزرق تحت أشعة الشمس. البايروسوما، مستعمرة من مئات إلى آلاف الأفراد تُسمى أشباه الحيوانات، مستنسخة من بيضة واحدة ومرتبطة ببعضها البعض، البحر الأحمر، مصر، أفريقيا. - سبوتنيك عربي
5/9
© Getty Images / imageBROKER/Andrey Nekrasov

طحالب البايروسوما المستعمرة تنجرف تحت سطح الماء الأزرق تحت أشعة الشمس. البايروسوما، مستعمرة من مئات إلى آلاف الأفراد تُسمى أشباه الحيوانات، مستنسخة من بيضة واحدة ومرتبطة ببعضها البعض، البحر الأحمر، مصر، أفريقيا.

© Photo / NOAA Office of Ocean Exploration and Research

متماثل قدم عملاق يعيش في أعماق البحار، يُدعى Bathynomus giganteus، مع مرجان سوطي من نوع Stichopathes sp. في المقدمة. رُصد هذا المتماثل القدم أثناء استكشاف "سلسلة جبال أوكينوس"، إلا أننا شاهدنا العديد منه خلال الرحلة الاستكشافية، بل وتمكنا من تصوير إحداها وهي تسبح.

متماثل قدم عملاق يعيش في أعماق البحار، يُدعى Bathynomus giganteus، مع مرجان سوطي من نوع Stichopathes sp. في المقدمة. رُصد هذا المتماثل القدم أثناء استكشاف &quot;سلسلة جبال أوكينوس&quot;، إلا أننا شاهدنا العديد منه خلال الرحلة الاستكشافية، بل وتمكنا من تصوير إحداها وهي تسبح. - سبوتنيك عربي
6/9
© Photo / NOAA Office of Ocean Exploration and Research

متماثل قدم عملاق يعيش في أعماق البحار، يُدعى Bathynomus giganteus، مع مرجان سوطي من نوع Stichopathes sp. في المقدمة. رُصد هذا المتماثل القدم أثناء استكشاف "سلسلة جبال أوكينوس"، إلا أننا شاهدنا العديد منه خلال الرحلة الاستكشافية، بل وتمكنا من تصوير إحداها وهي تسبح.

© Getty Images / Kevin Key/Slworking

زوجان يستمتعان بالمنظر، وبعض المصورين يلتقطون صورًا للمد والجزر المتوهج خلف كوخ ركوب الأمواج في شاطئ ويندانسيا في لا جولا، كاليفورنيا، في 8 مايو 2020. كوخ ركوب الأمواج هذا كوخ مغطى بأشجار النخيل، بُني عام 1946 على يد وودي إكستروم وفريد ​​كينيون ودون أوكي.

زوجان يستمتعان بالمنظر، وبعض المصورين يلتقطون صورًا للمد والجزر المتوهج خلف كوخ ركوب الأمواج في شاطئ ويندانسيا في لا جولا، كاليفورنيا، في 8 مايو 2020. كوخ ركوب الأمواج هذا كوخ مغطى بأشجار النخيل، بُني عام 1946 على يد وودي إكستروم وفريد ​​كينيون ودون أوكي. - سبوتنيك عربي
7/9
© Getty Images / Kevin Key/Slworking

زوجان يستمتعان بالمنظر، وبعض المصورين يلتقطون صورًا للمد والجزر المتوهج خلف كوخ ركوب الأمواج في شاطئ ويندانسيا في لا جولا، كاليفورنيا، في 8 مايو 2020. كوخ ركوب الأمواج هذا كوخ مغطى بأشجار النخيل، بُني عام 1946 على يد وودي إكستروم وفريد ​​كينيون ودون أوكي.

© Photo / NOAA Office of Ocean Exploration and Research

كانت بعض الشعاب المرجانية والإسفنجيات في جبل فوجت البحري كبيرة الحجم، مما يدل على وجود مجتمع حيوي ومستقر.

كانت بعض الشعاب المرجانية والإسفنجيات في جبل فوجت البحري كبيرة الحجم، مما يدل على وجود مجتمع حيوي ومستقر. - سبوتنيك عربي
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© Photo / NOAA Office of Ocean Exploration and Research

كانت بعض الشعاب المرجانية والإسفنجيات في جبل فوجت البحري كبيرة الحجم، مما يدل على وجود مجتمع حيوي ومستقر.

CC BY-SA 3.0 / David Broad / Exumas Island (Cropped Photo)

صورة جوية لمثلث برمودا.

صورة جوية لمثلث برمودا. - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 3.0 / David Broad / Exumas Island (Cropped Photo)

صورة جوية لمثلث برمودا.

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