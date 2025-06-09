https://sarabic.ae/20250609/إصابة-4-جنود-يابانيين-داخل-قاعدة-عسكرية-أمريكية-1101465167.html

إصابة 4 جنود يابانيين داخل قاعدة عسكرية أمريكية

إصابة 4 جنود يابانيين داخل قاعدة عسكرية أمريكية

سبوتنيك عربي

تسبب انفجار داخل قاعدة عسكرية أمريكية باليابان، في إصابة 4 جنود من قوات الدفاع الذاتي اليابانية، كانوا متواجدين داخل القاعدة. 09.06.2025, سبوتنيك عربي

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ووقع الانفجار بمنشأة لتخزين الذخيرة داخل قاعدة "كادينا" الجوية التابعة للجيش الأمريكي في جزيرة "أوكيناوا" جنوبي اليابان، اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع اليابانية.وأوضح مسؤولون يابانيون، أن "الإصابات لا تُهدد الحياة، وأن الانفجار وقع في موقع يُستخدم لتخزين مؤقت للذخائر غير المنفجرة، ولا تزال السلطات العسكرية تحقق في ملابسات الحادث وأسبابه"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.يشار إلى أن قاعدة "كادينا" الجوية، التي تبعد نحو 370 ميلًا عن تايوان، تُعد أقرب قاعدة جوية أمريكية إلى الجزيرة، وتشكل نقطة ارتكاز استراتيجية للوجود العسكري الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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