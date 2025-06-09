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إصابة 4 جنود يابانيين داخل قاعدة عسكرية أمريكية
إصابة 4 جنود يابانيين داخل قاعدة عسكرية أمريكية
سبوتنيك عربي
تسبب انفجار داخل قاعدة عسكرية أمريكية باليابان، في إصابة 4 جنود من قوات الدفاع الذاتي اليابانية، كانوا متواجدين داخل القاعدة. 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T06:07+0000
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ووقع الانفجار بمنشأة لتخزين الذخيرة داخل قاعدة "كادينا" الجوية التابعة للجيش الأمريكي في جزيرة "أوكيناوا" جنوبي اليابان، اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع اليابانية.وأوضح مسؤولون يابانيون، أن "الإصابات لا تُهدد الحياة، وأن الانفجار وقع في موقع يُستخدم لتخزين مؤقت للذخائر غير المنفجرة، ولا تزال السلطات العسكرية تحقق في ملابسات الحادث وأسبابه"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.يشار إلى أن قاعدة "كادينا" الجوية، التي تبعد نحو 370 ميلًا عن تايوان، تُعد أقرب قاعدة جوية أمريكية إلى الجزيرة، وتشكل نقطة ارتكاز استراتيجية للوجود العسكري الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
https://sarabic.ae/20200106/العثور-على-أحماض-سامة-في-بئر-بالقرب-من-القاعدة-العسكرية-الأمريكية-في-اليابان-1043967890.html
https://sarabic.ae/20190325/انفجار-قاعدة-عسكرية-أمريكية-اليابان-1039989830.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

إصابة 4 جنود يابانيين داخل قاعدة عسكرية أمريكية

06:07 GMT 09.06.2025
© AP Photoقاعدة كادينا الجوية التابعة للجيش الأمريكي في جزيرة أوكيناوا جنوبي اليابان
قاعدة كادينا الجوية التابعة للجيش الأمريكي في جزيرة أوكيناوا جنوبي اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
© AP Photo
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تسبب انفجار داخل قاعدة عسكرية أمريكية باليابان، في إصابة 4 جنود من قوات الدفاع الذاتي اليابانية، كانوا متواجدين داخل القاعدة.
ووقع الانفجار بمنشأة لتخزين الذخيرة داخل قاعدة "كادينا" الجوية التابعة للجيش الأمريكي في جزيرة "أوكيناوا" جنوبي اليابان، اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع اليابانية.
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وأوضح مسؤولون يابانيون، أن "الإصابات لا تُهدد الحياة، وأن الانفجار وقع في موقع يُستخدم لتخزين مؤقت للذخائر غير المنفجرة، ولا تزال السلطات العسكرية تحقق في ملابسات الحادث وأسبابه"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وقالت هيئة البث العامة اليابانية "إن إتش كيه"، إن "الانفجار يُرجّح أن يكون قد نجم عن ذخيرة غير منفجرة"، فيما لم تصدر بعد نتائج التحقيقات الرسمية.
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وبدوره، صرّح يوتا ماتسودا، المسؤول المحلي في بلدة يوميتان القريبة، بأن السلطات تلقت بلاغات عن الانفجار ووقوع بعض الإصابات، دون توافر معلومات تفصيلية إضافية حتى الآن.
يشار إلى أن قاعدة "كادينا" الجوية، التي تبعد نحو 370 ميلًا عن تايوان، تُعد أقرب قاعدة جوية أمريكية إلى الجزيرة، وتشكل نقطة ارتكاز استراتيجية للوجود العسكري الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
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